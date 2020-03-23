Monday, 23 March 2020, 08:52 HKT/SGT Share: 天工國際公佈二零一九年年度業績 四大核心業務穩健增長，盈利能力提升帶動股權持有人應佔純利大幅增長

香港, 2020年3月23日 - (亞太商訊) - 國際領先的高端新材料生產商——天工國際有限公司（「天工國際」或「本集團」，股票編號：0826.HK）今日欣然宣佈本集團截至二零一九年十二月三十一日止全年業績。



財務摘要

- 營業額較上年增長6.9%至人民幣53.70億元；

- 毛利較上年增加17.9%至人民幣10.20億元；

- 股權持有人應佔純利同比增加52.7%至人民幣3.95億元。



二零一九年是本集團實現增長的一年。總營業額由2018年同期的人民幣50.22億元增加6.9%至人民幣53.70億元，毛利則上升17.9%至人民幣10.20億元（2018年同期：人民幣8.65億元）。本公司股權持有人應佔純利按年上升52.7%至人民幣3.95億元（2018年同期：人民幣2.59億元），主要得益於本集團始終致力於創新研發使旗下四個主要分部的生產成本下降，繼而令毛利率較高的高端產品比例有所提升；同時集團積極開發各種銷售渠道以提升直接銷售的比例，當中顯示盈利能力有所提升。



天工國際主席朱小坤先生表示：「二零一九年十月，國家發展改革委修訂發佈了《產業結構調整指導目錄(2019年本)》，高性能工模具鋼，高純度、高品質合金粉末被列入國家鼓勵類產品，特鋼的重點產業地位進一步突顯。在中國製造業轉型升級、加速高質量發展的大背景下，本集團憑藉轉型高端產品市場的發展戰略以及多元化產品的核心競爭力，在世界權威鋼鐵與金屬市場研究（Steel and Metals Market Research) 最新報告的世界工模具鋼企業排名中前進一位，躍居第二。同時，本集團高速工具鋼產品年產能已連續14年穩居世界首位，連續21年位居中國第一。此外，本集團積極佈局海外產能，於泰國設立首個海外高度自動化切削工具工廠，預計於二零二零年九月正式建成投產，屆時本集團產能以及生產效率都將得到提高。本集團亦不斷拓展海外市場，陸續於多個國家和地區設立了合營或聯營銷售公司。本集團在海外設立的首家自營銷售子公司-TG Special Steel Co., Ltd.，已於二零一九年正式成立。在本集團全球產銷一體化的帶動下，本集團進一步擴大市場規模，減小貿易摩擦帶來的不確定性影響。」



四大核心業務齊增長

模具鋼業務仍是集團的主要收入來源，佔總營業額的41.3%。由於國內及海外市場需求強勁，模具鋼分部的營業額增加約5.6%至人民幣22.15億元，去年同期為人民幣20.98億元。雖然本集團用作原材料的稀有金屬的平均成本略有下降，本集團同步下調其模具鋼售價，使平均售價較二零一八年下降7.5%，但模具鋼整體銷量因本集團產品知名度提高而增加14.1%。國內市場受惠於客戶對本集團產品質量高度認可及信賴，國內營業額急升14.3%，銷量大幅增加26.1%。海外市場相對穩定，出口銷量增加2.5%。



高速鋼總銷量較上年保持不變，平均售價小幅增長1.2%，致使本集團的高速鋼營業額較去年同期的人民幣7.82億元上升1.2%至人民幣7.91億元。於國內市場，由於本集團將重心由低合金高速鋼產品轉向高合金高速鋼產品，國內銷量減少4.2%，而平均售價則上升1.5%，整體國內營業額下跌2.7%。海外市場，本集團產品獲接納水平不斷提高，因此出口銷量錄得上升13.7%。海外市場客戶青睞含稀有金屬量較高的高速鋼產品，而二零一九年鎢（專門用於生產高速鋼的稀有金屬之一）的價格下跌，故出口銷售的平均售價下降3.9%。在共同影響下，出口營業額增加9.2%。



切削工具方面，營業額增長約13.1%至人民幣6.57億元，去年同期為人民幣5.81億元。二零一八年起，本集團改變政策以避免與國內低端市場上的其他小型生產公司發生不必要的價格戰。二零一九年，本集團繼續集中精力於市場環境競爭較小的國內及海外中高端產品市場，故而導致整體銷量下跌，但同時平均售價有所提高。其中，國內市場銷量減少20.1%，而產品平均售價上升30.5%，營業額增加4.2%。而出口業務表現超越國內業務。隨著海外客戶對質量的認可及信賴程度得到提高，主要從事為外國知名品牌提供切削工具OEM生產的其中一名主要競爭對手的訂單被本集團大量接收。故此，即使營銷政策有變，出口銷量僅減少10.3%，隨著平均售價顯著上升32.1%，出口營業額增加18.4%。



鈦合金方面，營業額大幅增長31.2%至人民幣3.22億元，去年同期為人民幣2.45億元。2019年嚴格環境規定刺激化學品行業對鈦管及容器的需求，同時二零一九年成功拓展新客戶，鈦合金銷量整體增長16.2%。由於主要原材料鈦海綿的價格上漲，鈦合金產品的平均售價亦上升13.0%。



未來展望

展望2020年，面對短期內可能承受的新冠病毒及國際貿易局勢的雙重壓力，天工國際憑藉靈活的產業鏈及管理模式盡可能將負面影響減到最小。同時，天工國際將繼續拓展高端新材料市場，積極尋求海外併購機會。營銷策略方面，集團持續增強直銷渠道，降低對經銷商的依賴，以期為客戶提供更好的產品和服務。產品發展策略方面，天工國際全力發展粉末冶金項目，打入高端產品市場，滿足航空工業及3D列印等高規格需求。



對於集團未來集團發展，朱小坤先生總結道：「中國製造業正處於由中低端向高端轉型的重要時期，特鋼需求量大，疫情消退後政府逆週期調節力度有望加大，特鋼行業發展前景依然可期。雖然海外市場貿易戰形勢緊張，集團因產品品質優良，客戶需求依舊保持穩定增長，我們相信這樣的優勢將可持續。天工目標成為引領世界新材料產業發展的一流企業，為中國製造業向高端化轉型升級助力。」



關於天工國際有限公司

天工國際有限公司（「天工國際」或「集團」，股份代號：0826.HK）位於中國江蘇省鎮江市，是全球最大的高速鋼製造商及世界領先的模具鋼及切削工具製造商之一，中國第三大鈦合金生産商。工模具鋼屬特鋼的一種，廣泛應用於國內外不同的工業，如機械及設備製造、汽車製造、鐵路及石油化學等。切削工具及鈦合金的應用範疇亦十分廣泛，包括航空、汽車、機械、電子及化工等行業。







Mar 23, 2020, 08:52 HKT/SGT

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