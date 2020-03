Saturday, 21 March 2020, 13:03 HKT/SGT Share: 藍光嘉寶服務公佈2019年全年業績 收入及淨利潤雙豐收 股東應佔利潤上升48.5%

香港, 2020年3月21日 - (亞太商訊) - 四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司(「藍光嘉寶服務」或「公司」)(股份代號:2606.HK)欣然宣佈本公司及其附屬公司(「集團」)截至2019年12月31日止年度(「報告期」)的經審核綜合業績。



財務摘要:

- 收入為人民幣2,100.2百萬元,較去年同期上升43.4%,毛利為人民幣760.2百萬元,較去年同期上升56.2%,毛利率為36.2%;

- 淨利潤為人民幣444.1百萬元,較去年同期上升49.6%,股東應佔利潤為人民幣429.5百萬元,較去年同期上升48.5%;

- 主要收入来源为物業管理服務,產生收入為人民幣1,139.4百萬元,較去年同期上升26.6%;

- 建議就截至2019年12月31日止年度以現金形式派付末期股息每股人民幣0.97元。



報告期內,集團實現收入約人民幣2,100.2百萬元,較2018年全年增加43.4%,毛利約為人民幣760.2百萬元,同比增長56.2%。全年實現淨利潤約為人民幣444.1百萬元,較2018年全年增長49.6%。公司股東應佔利潤約為人民幣429.5百萬元,較2018年全年增長48.5%。每股基本盈利約為人民幣3.1元。董事會建議就截至2019年12月31日止年度以現金形式派付末期股息每股人民幣0.97元。



2019年,集團主要業務收入來源為物業管理服務。報告期內,集團实现物業管理服務收入人民幣1,139.4百萬元,較去年同期增長約26.6%。物業管理服務收入增長的主要原因在於集團的規模化擴張穩步推進。集團踐行「1+1+N」戰略佈局,以住宅為核心,全面鞏固西南領先優勢,戰略聚焦華東區域,全面拓展布局全國高價值區域。報告期內,集團通過收併購、股權合作、全委託等多種形式,擴大企業管理規模。截至2019年12月31日,集團在管面積及合約面積分別為71.7百萬平方米和116.9百萬平方米,較2018年分別增長約18.3%和58.8%,進駐全國69個城市,在管項目477個。



2019年,集團的諮詢業務收入約人民幣511.4百萬元,同比增長121.0%,是公司增速最快的業務板塊。報告期內,集團主要為物業管理公司提供諮詢服務,形式主要包括協銷服務、物業承接查驗服務及向物業管理公司提供諮詢服務。集團提供四類社區增值服務,包括物業維護等生活服務和公共資源管理服務、住宅房屋經紀、商業物業管理及營運服務、廣告等。報告期內,集團四類社區增值業務收入約人民幣449.4百萬元,同比增長34.9%。



2019年,集團的財務結構健康,流動比率為2.49,經營負債金額為人民幣5.2百萬元,較2018年末減少1.3百萬元;於2019年12月31日,集團的現金及現金等價物為人民幣1,962.7百萬元,為2018年同期約6.4倍,並且無任何資産抵押。



2019年,集團建成並落地應用決策支持等12大管理系統,構建企業數字化全景;集團成立藍光嘉寶管理學院,全年共選拔1,020人進入三大專班,並從中培養晉升215人;累計開展各類培訓約2.3萬場,全年晉升1,132名優秀員工,6名員工榮獲國家級、省市級工匠能手。



展望未来,集團将继续聚焦物業管理服務、諮詢服務、社區增值服務三大核心業務線,堅定推行「1+1+N」戰略,聚焦戰略高價值區域,戰略合作更多行業優秀物業管理企業;打造扁平化的組織管控體系,構建針對性、多層次激勵體系;逐步升級數字科技化平台以支撐業務發展。集團將借勢中國物業管理行業高速發展及轉型升級的機遇,在資本和科技的雙輪驅動下,堅持利潤與規模並重,實現高質量增長。



關於四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司

四川藍光嘉寶服務集團股份有限公司(2606.HK)是中國西南地區及四川省的領先物業管理服務供應商,於2019年10月18日於香港聯合交易所有限公司主板上市,是中國西部第1家在港股成功上市的物業服務企業。目前,集團的收入主要來自三條業務線,即物業管理服務、諮詢服務及社區增值服務,形成了涵蓋物業管理全產業鏈的一體化服務範疇。集團於中國西南地區及四川省的在管建築面積在2019中國物業服務百強企業中分別名列第四位及第一位。2019年,集團榮獲2019年度物業服務企業綜合實力測評第十一名,品牌價值約為人民幣40億元。





