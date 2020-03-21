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來源 盛業資本有限公司 盛業資本公佈轉往主板上市後首份全年業績 純利攀升39.3%至人民幣295.1百萬元

保理及其他服務的收入大幅上升29.0%至人民幣606.7百萬元



香港, 2020年3月20日 - (亞太商訊) - 盛業資本有限公司（「盛業資本」或「集團」；股份代號：6069）主要為從事中國能源、建築及醫療行業提供應收賬款融資及其他有關解決方案，並以數據驅動的專業企業金融服務供應商，在二零一九年十月二十四日於香港聯合交易所有限公司（「港交所」）由GEM轉往主板上市後，今天公佈集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之首份經審核綜合全年業績（「二零一九財年」）。



集團於二零一九財年錄得令人欣喜的業績。保理及其他服務收入增加約29.0%至約人民幣606.7百萬元（二零一八財年：人民幣470.4百萬元），主要由於銀行及其他借款支持保理業務擴展所致。除稅前溢利增加22.6%至人民幣362.5百萬元（二零一八財年：人民幣295.7百萬元），除稅後溢利亦上升39.3%至人民幣295.1百萬元（二零一八財年：人民幣211.9百萬元）。每股基本盈利為人民幣32仙（二零一八財年：人民幣26仙）。



集團於二零一九財年的收入上升約30.2%至人民幣450.4百萬元（二零一八財年：人民幣345.9百萬元）。此外，集團透過提供擔保服務、資訊科技服務、諮詢服務及其他服務（主要包括無融資的應收賬款管理服務）產生費用收入。為改善現金流量及管理其保理應收賬款組合，集團於二零一九財年出售其保理資產權利，令收入增加約25.5%至人民幣156.2百萬元（二零一八財年：人民幣124.5百萬元），為保理業務提供資金支援。



為與股東分享集團的成果，董事建議分派截至二零一九年十二月三十一日止年度之末期股息每股普通股5.3港仙（截至二零一八年十二月三十一日止年度：每股普通股4港仙）。



業務回顧

盛業資本致力透過資訊科技的創新應用重塑傳統供應鏈金融模式。受惠於專業及全面的風險管理機制，集團以自主研發的「盛易通」線上保理系統為中小微企業提供便捷、高效、安全且低成本的優質供應鏈金融服務及信息科技服務。截至二零一九年十二月，集團向中小微企業提供應收賬款金融服務超過人民幣340億元，而集團管理的應收賬款合共超過人民幣700億元。



集團的專業資訊科技服務獲得廣泛認同。於二零一九年，集團與中國四大國企銀行之一的銀行及一家市級商業銀行合作成立人民幣10.4億元的貸款融資平台，有助集團向銀行推廣經過專業風險控制系統驗證的優質資產，並促使中小微企業獲得高效融資。透過與核心行業的領先企業實現了系統對接、大數據共享等領域的深度合作，進一步增加集團的行業知識及專業風險控制能力。



此外，集團旗下的盛業信息科技服務有限公司（「盛業科技」）獲得中國國家評定的高新技術企業認證，而在盛業科技的支持下，盛業資本參與發行的資產證券化項目累計獲批的規模已經超過人民幣310億元。同時，集團更獲得國際領先信用保險服務商的人民幣10億元信用保險服務，這反映集團基本資產的質量已得到認可，讓盛業資本獲得更多機會在區內開拓多元化資金渠道。



於二零一九年十月二十四日，集團成功於港交所由GEM轉往主板上市。作為中國第一家於港交所主板上市的商業保理企業，基於投資者對「盛本」品牌的認知度及認受性有所提高，盛業資本現已準備就緒把握未來商機。



展望

繼於二零一八年被納入MSCI全球小型股指數—中國指數及於港交所轉往主板上市後，集團的市場關注度及投資者的認可度再度提升。集團於近日再下一城，獲納入恒生綜合指數及深港通，使集團的業務發展獲得資本市場更有力的支持。



展望未來，面對疫情，全球經濟面臨新的風險與挑戰。在此期間，數字化技術發揮了前所未有的價值，成為了對抗疫情的重要力量。這意味著積極採用數字技術的企業將迎來新的發展機遇。隨著國內疫情的逐漸穩定，產業和經濟的復甦，以及全國各省一系列萬億級別重點基建投資計劃相繼推出，盛業資本所專注的核心行業板塊將更具發展潛力。



在利好政策的支持下，包括中國銀行保險監督管理委員會於二零一九年十月公佈的首份類金融監管文件《關於加強商業保理企業監督管理的通知（銀保監辦發[2019]205號）》，旨在進一步加強商業保理行業的規範和監督管理、嚴格把控行業准入標準的同時，亦鼓勵各地方政府通過推出優惠政策等措施支持商業保理企業的發展。這將為合規經營、基礎扎實的盛業資本帶來更多機會。



未來，集團將繼續專注於行業經驗的積累，持續推進科技創新，建立更專業和完善的風險控制機制及行業生態系統。透過積極發揮自身優勢，集團會為客戶提供更優質的供應鏈金融及資訊科技服務，亦為協助實體經濟應對疫情的挑戰作出貢獻。



關盛業資本有限公司（股份代號：6069）

盛業資本有限公司（「盛業資本」；股份代號：6069）是一家以數據驅動的供應鏈金融服務企業，也是一家受中國銀行保險監督管理委員會監管的非銀行金融機構。作為中國第一家於港交所主板上市的商業保理企業，集團接連獲納入為多個國際權威指數如MSCI全球小型股指數、恒生綜合指數成份股及深港通，進一步提高集團在國際市場上的地位。



盛業資本致力透過資訊科技的創新應用重塑傳統供應鏈金融模式。受惠於專業及全面的風險管理機制，集團以自主研發的「盛易通」線上保理系統為中小微企業提供便捷、高效、安全且低成本的優質供應鏈金融服務及信息科技服務。









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