中國智能與Stella McCartney簽訂特許經營權協議 成為其成衣產品及童裝產品的中國區特許經營商

Friday, 20 March 2020

香港, 2020年3月20日 - (亞太商訊) - 中國智能集團控股有限公司(股份代號:395)(「中國智能」或「集團」)宣佈與STELLA MCCARTNEY LIMITED(「SMC」)、STELLA MCCARTNEY ITALIA SRL及STELLA MCCARTNEY KIDS ITALIA SRL簽訂特許經營權協議。







有關協議授權集團有權銷售 (i) SMC的主線成衣產品系列,包括時裝及配飾;以及(ii) SMC的主線童裝產品系列,包括童裝及配飾。集團將透過其營運的指定網上銷售平台銷售該兩個系列予中國內地消費者,為期三年,由2020年1月1日起至2022年12月31日。



上述協議締造雙贏局面。對中國智能來說,是次合作不單可豐富品牌產品組合,更可提升其電商平台的網上多品牌購物體驗。該等特許經營權充分完善集團的策略業務發展。對該英國奢侈品牌來說,合作將釋放中國網上奢侈品市場的更多潛力。預測中國佔全球奢侈品市場的份額將由2018年的33%(消費者花費1,220億美元於高端商品上)增至2025年的41%(預計消費者花費1,730億美元至1,810億美元),即複合年增長率介乎5%至6% 之間。



中國智能首席執行官何致堅先生表示:「我們很高興成為Stella McCartney在中國的特許經營商,證明我們於提供電子商務解決方案方面,具有卓越往績記錄及良好聲譽,是值得信賴的夥伴,更重要是為我們未來與更多國際知名品牌及夥伴合作鋪路。」



展望未來,中國智能將繼續尋求與更多電商平台、不同的供應商以至領先品牌攜手合作,以改善產品曝光率和供應鏈,並加強盈利能力。集團亦會物色長遠能為股東創造價值的其他策略投資和商機。



Stella McCartney為奢侈生活品牌,是設計師以她的名字在2001年推出。品牌現時擁有女士及男士成衣、手袋、鞋和兒童系列,同時亦以特許授權協議發展眼鏡、內衣、泳衣和香水系列,並與adidas長期合作。



品牌的系列現時在100多個國家以批發形式分銷,並透過倫敦、紐約、洛杉磯、巴黎、米蘭、東京、香港、上海及北京等53間獨立店舖出售。Stella McCartney自2004年起透過精選的奢侈批發零售商在中國分銷。於2012年,此英國奢侈品牌進軍中國,在上海開設首間專門店。



有關中國智能集團控股有限公司﹝股份代號:395﹞

中國智能集團控股有限公司﹝股份代號:395﹞﹝「公司」﹞為投資控股公司,透過附屬公司提供 (i) O2O 解決方案分部的軟件銷售及O2O諮詢服務,(ii) 綜合電子推廣解決方案分部的電子商務平台及相關解決方案,及 (iii) 電子商務解決方案分部的營銷策略及電子商務平台線上店舖營運管理。







Mar 20, 2020

