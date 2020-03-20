Friday, 20 March 2020, 06:00 HKT/SGT Share:

來源 Avance Clinical 澳大利亞CRO, Avance Clinical公司在COVID-19疫苗和臨床試驗治療方案方面具有得天獨厚的優勢

澳大利亞阿德萊德, 2020年3月20日 - (亞太商訊) - 澳大利亞CRO Avance Clinical今天表示，澳大利亞快速的監管審批環境，關鍵意見領袖的專業知識和高質量的臨床研究中心，以及頗具吸引力的40%的政府臨床試驗支出退稅，所有這一切都意味著Avance具有得天獨厚的優勢，能夠使緊迫的COVID-19試驗速見成效。







Avance Clinical在CRO領域擁有20年的經驗，並在過去5年中一直在進行疫苗和傳染病試驗。 Avance顯然是針對COVID-19試驗的首選CRO。



Avance Clinical首席執行官Yvonne Lungershausen表示：“重要的是，澳大利亞政府提供了超過40％的研發現金退稅，再加上當前匯率頗具吸引力。這使得澳大利亞成為進行臨床試驗最划算的地區之一。”



澳大利亞一向以卓越的科研實力，先進的醫療保健水平以及在臨床試驗競爭較少的環境中擁有更多招募病人的機會而著稱，這進一步鞏固了其作為當前COVID-19試驗地點的優勢。



Avance的首席戰略官Ben Edwards表示：“我們公司在該領域的專業技術和知識深度使我們成為任何尋求研發COVID-19療法的生物技術公司的首選CRO。”



“另外值得特別強調的一點是，根據目前的趨勢，澳大利亞可能是受COVID-19影響最小的國家之一。”



我們預計，在整個世界適應COVID-19疫情的這段時間內，這一點可以使其對臨床試驗活動的干擾降到最低。 ”



Lungershausen女士表示，總體而言，我們預計公司目前管理的所有治療適應症項目的進展和時間表都不會受到重大干擾。她說：“我們團隊與遠程客戶和臨床服務提供商合作的經驗以及我們的虛擬通信系統和流程使我們在保持當前項目發展勢頭方面處於明顯優勢。”



“我們的團隊對項目的遠程通信和管理已經是駕輕就熟了，” Edwards先生說。



澳大利亞的臨床研究機構已經對COVID-19流行病所帶來的挑戰做出了響應，實施了多項旨在保護患者和公眾利益的措施和製度，同時還力求最大程度地減少對臨床研究活動的干擾。



Avance臨床運營團隊與試驗地點不間斷地溝通，接收有關程序不斷更新變化的最新信息，並有效管理與Avance所轄項目有關的活動。



“Avance Clinical擁有一系列可用的工具對中心和客戶提供支援，在這一頗具挑戰性的時期成功完成他們的試驗。這些都將被仔細管理，以確保研究的合規性，” Lungershausen女士說。



想了解更多關於在澳大利亞開展您下一項研究的優勢，請聯繫我們：

https://www.avancecro.com/contact-us/



關於 Avance Clinical



Avance Clinical擁有20多年的從業經驗，目前是澳大利亞領先的合同研究機構之一。 Avance Clinical通過協調人員、技能和專業知識，促進高質量的藥物開發，以追求更健康的世界。



AvanceClinical憑藉其經驗豐富的團隊，致力於提供高質量的臨床研究服務。 Avance Clinical的知識和經驗庫也得益於精心挑選的專家在不斷地擴張，這些專家也表現出對所選領域的高度熱情。



Avance Clinical在成熟的臨床試驗生態系統中提供高質量的服務，包括世界級的研究人員和能夠訪問特定患者組群的中心。其他好處還包括：



- 在澳大利亞各地使用獨立的一期設施，包括醫院內部設立的重症護理中心

- 致力於臨床研究的專業研究人員

- 擁有世界級基礎設施和專門臨床試驗中心的大型醫院

- 縮短臨床試驗的啟動時間



媒體聯絡:

Media@AvanceCRO.com

Chris Thompson



Mar 20, 2020, 06:00 HKT/SGT

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