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來源 中國光大控股有限公司 新戰略指引新方向，光大控股公佈2019年全年業績 基金管理規模逆勢增長至港幣1,570億元，創歷史新高

香港, 2020年3月19日 - (亞太商訊) - 中國光大控股有限公司（「光大控股」，股份代號：165.HK）公佈截至2019年12月31日止之全年業績。



- 制定並發佈全新「一四三」戰略，向「全球領先的跨境資產管理公司」目標全面轉型

- 旗下基金新增募資規模約港幣203億元，位列同類中資機構前茅

- 旗下基金的資產管理總規模達約港幣1,570億元，創歷史新高，同比增長9%

- 發揮跨境優勢，旗下基金管理的非人民幣資產佔比增至26%

- 已賺取管理費收入增長7%達港幣 8.95億元，穩定性收入在收入總額佔比進一 步提升

- 維持穩定的派息比率36.2%，全年派息每股港幣0.48元



面對2019年充滿挑戰的宏觀經濟和私募股權行業形勢，光大控股應時而變，迅速推動戰略轉型，各項舉措迅速落地。全年旗下基金管理總規模達約港幣1,570億元，較2018年底增長9%，創歷史新高，管理基金數量為69隻，投後管理項目188個。



在2019年開年相對複雜的外部環境下，光大控股的經營業績受到了一定衝擊，下半年公司堅持問題導向，推動了向資產管理公司的戰略轉型，抵禦住了外部環境的衝擊和行業進一步下行的影響。2019年，光大控股的收入總額為港幣55.19億元，較去年同期上升2%。全年實現股東應佔盈利為港幣22.37億元，較去年同期下跌28%。已賺 取管理費收入達港幣8.95億元，較去年增長7%。為回饋股東支持，董事會宣派2019年末期股息為每股港幣 0.23元，連同已付的中期股息每股港幣0.25 元，全年股息為每股港幣0.48元，派息比率同比上升0.4個百分點達36.2%。



2019年全年業務重點



新戰略指引新方向2019年，光大控股制定並發佈了全新的「一四三」戰略方案，向「全球領先的跨境資 產管理公司」目標全面轉型。自新戰略發佈以來，光大控股發展方向更加清晰，各項舉 措迅速落地，財務指標逐步企穩，為未來蓄力上行奠定了良好基礎。年內，光大控股取得戰略進位，首次入選世界私募股權機構百強（由國際權威機構 PEI 300 評選）。



基金管理業務逆勢增長年內，光大控股旗下基金的資產管理總規模達約港幣1,570億元，創歷史新高。全年總新增募資規模約港幣203億元，淨新增資產管理規模約港幣135億元，在行業整體低迷、中國募資規模超百億機構屈指可數的大環境下實現逆勢增長。基金管理業務發揮跨境優勢，管理的非人民幣資產增長至港幣402億元等值，佔比近26%。



年內，光大控股母基金順利設立廣州、蘇州、泰州等新基金，新增規模人民幣35億元， 加強與地方政府的區域經濟合作，為地方經濟轉型升級作出貢獻。截至2019年底，光大控股母基金共管理7隻基金，管理總規模超過人民幣206億元。



在業務拓展方面，母基金在華東、華南和華中基本完成佈局，同時也積極拓展海外業務。此外，母基金在募、投、管、退四個環節亦積極地與光大銀行、光大證券開展了聯動工作，有力地促進了與光大集團旗下企業的良性互動和協同發展。



四大戰略平台長足發展，戰略進位持續推進 在新戰略指引下，光大控股圍繞已經孵化和培育出的龍頭企業，深耕相關產業鏈上下游，進一步推進產業投資和資產管理的良性互動。旗下四大戰略性產業平台中飛租賃、 光大嘉寶/光大安石、光大養老、特斯聯，或保持行業領先地位，或取得突破性發展。



中飛租賃取得首張飛機拆解許可證、向全產業鏈持續邁進。2019年光大控股增加對中 飛租賃的持股至 35.67%，應佔中飛租賃的利潤達到港幣3.19億元，較去年同期上升15%。憑藉機隊及飛機訂單價值，中飛租賃位列世界前十大飛機租賃商。



光大控股持有光大嘉寶29.17%股權，光大嘉寶旗下光大安石發行兩期REITs、獲資本市場認可，連續5年蟬聯「中國房地產基金綜合能力 TOP10」榜首。



光大養老引入光大金控、光大永明保險、光大實業等新股東，打造中國養老標杆企業。 截至2019年末，光大養老已進入全國24個核心城市，管理各類養老機構近80家， 管理床位數達到逾2.1萬張，在中國養老行業位列前5名。



特斯聯在2019年完成了由光大控股領投、京東等知名機構跟投的C輪融資。截至2019年底，特斯聯累計獲得專利720項，其中發明專利417項，同時，特斯聯亦是首批通 過「等保2.0」標準測評的物聯網企業。



積極承擔央企責任，彰顯資產管理專業投資能力 2019 年光大控股發揮金融機構專業能力，加強與中國各地方政府及機構的區域經濟合 作，圍繞各地方產業發展設立了泰州光控大健康產業基金、廣州光控穗港澳青年創業 母基金等專業基金，致力於實現地方經濟發展和投資人收益的「雙贏」。



面對2020年新年伊始的新冠肺炎疫情，光大控股主動擔當、積極作為，充分踐行央企社會責任。迅速地在湖北推進建設東湖光控科金創新基金和中交光谷一帶一路產業基金，助力武漢地區的疫情防控和經濟社會發展。



同時，光大控股進一步響應國家號召，踐行綠色發展的新理念。推動綠色基礎設施建設、綠色投資、綠色金融。其中光大一帶一路綠色股權投資基金、 「空中一帶一路」基金已蓄勢待發。



策略與展望



2020 年，全球經濟預計將繼續在不確定性中前行。一方面，新一輪科技革命與產業升級正加快重塑世界經濟；另一方面，大國博弈、地緣政治亦處於不斷的角逐和再均衡 的過程中。新年伊始，新型冠狀病毒疫情使全球經濟增長的不確定性有所提升，但逆 週期政策加碼和新一輪對外開放等政策，加之企業盈利的週期性改善等的共同作用， 預計將為經濟帶來支撐。



危中有機，光大控股將力爭把握全球投資的結構性機遇，穩中求進，持續推進和深化戰略轉型，提高經營業績，積極化解風險，力爭為投資者帶來更好的業績回報。具體而言，光大控股將：



一、發揮優勢，擴大募資 光大控股將繼續發揮中資頭部資產管理機構的品牌優勢，鞏固和加強募資，持續擴大旗下基金的資產管理規模。



二、深耕產業，扎實投資 光大控股將繼續圍繞已經孵化和培育出的龍頭企業，深耕相關領域及產業鏈上下游， 構建生態圈，進一步推進產業投資和資產管理的互動。同時，光大控股將圍繞高端製 造、硬科技、食品飲料、醫療健康等光大控股具有突出資產管理能力的行業，加大培育，推動旗下富有潛力的被投項目發展為行業領先的龍頭企業。



三、跨境佈局，內引外聯 光大控股將進一步擴大跨境業務，通過拓展海外業務、收購海外公司或在當地設立合 資資管公司等方式加強海外佈局。同時圍繞「一帶一路」主題，在基礎設施、高新技術等領域，繼續「走出去」與「引進來」。



四、排除風險，穩健經營 面對經濟下行週期中私募股權、房地產等行業風險集中暴露的可能性，光大控股將積 極應對，穩健處理，穩妥化解風險。



光大控股執行董事兼首席執行官趙威先生表示：「2019年，是光大控股的戰略轉型元 年。2020 年，光大控股將繼續堅定不移地推動和深化戰略轉型，把握『轉型發展、穩 中求進』的工作主線，打造另類資產管理體系和競爭優勢，努力成為全球領先的跨境 資產管理公司。光大控股將立足中國，展望世界，放眼未來，為投資者提供最佳回報， 為企業創造最大價值，為股東帶來最穩定增長，與所有合作夥伴一同『行穩致遠、進而 有為』！」



截至 2019年12月31日止之全年業績公告，可於本集團官方網址 www.everbright.com 中查閱





Mar 19, 2020, 20:31 HKT/SGT

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