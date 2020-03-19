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Thursday, 19 March 2020, 18:49 HKT/SGT
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來源 冠君產業信託
冠君產業信託獲《亞洲金融》頒發五項大獎 包括「最佳投資者關係」及「最佳行政總裁」最高榮譽

香港, 2020年3月19日 - (亞太商訊)  - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託（股份代號：2778）於亞洲金融舉辦的2020年亞洲最佳公司評選中奪得「最佳投資者關係」大獎，行政總裁王家琦女士亦被評選為「最佳行政總裁」，均為最高榮譽級別。此外，信託亦囊括另外三個獎項，合共奪得五項大獎。獲此殊榮不僅印證冠君產業信託在推廣投資者關係方面的出色表現，同時肯定其在環境、社會及管治方面的卓越成就。


冠君產業信託獲頒「最佳投資者關係」、「最佳環境治理」、 「最佳社會企業責任」及「最佳管理公司」大獎


冠君產業信託獲得以下五大殊榮：
- 「最佳行政總裁」 — 王家琦女士﹝第一名﹞
- 「最佳投資者關係」﹝第一名﹞
- 「最佳環境治理」﹝第二名﹞
- 「最佳社會企業責任」﹝第二名﹞
- 「最佳管理公司」﹝第三名﹞

冠君產業信託行政總裁王家琦女士表示：「我們十分榮幸獲亞洲金融頒發多個獎項，這些獎項印證資者及分析員對我們的肯定。我們謹此感謝投資者對冠君產業信託投以信心一票。展望未來，我們將繼續與各持分者維持良好關係，堅守最高的環境、社會及管治水平，為基金單位持有人實現可持續發展及長遠業務增長。」

亞洲金融的評選建基於投資者及分析員的意見，從而對有關亞洲上市公司的投資者關係和環境、社會及管治的工作提出獨特觀點，以及表揚該等公司於行業的卓越表現。

有關冠君產業信託（股份代號：2778）
冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業，總樓面面積達293萬平方呎，分別座落於維港兩岸。
網站：www.championreit.com


Mar 19, 2020, 18:49 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 金融, 业务
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