來源 冠君產業信託 冠君產業信託獲《亞洲金融》頒發五項大獎 包括「最佳投資者關係」及「最佳行政總裁」最高榮譽

香港, 2020年3月19日 - (亞太商訊) - 持有花園道三號及朗豪坊物業的冠君產業信託(股份代號:2778)於亞洲金融舉辦的2020年亞洲最佳公司評選中奪得「最佳投資者關係」大獎,行政總裁王家琦女士亦被評選為「最佳行政總裁」,均為最高榮譽級別。此外,信託亦囊括另外三個獎項,合共奪得五項大獎。獲此殊榮不僅印證冠君產業信託在推廣投資者關係方面的出色表現,同時肯定其在環境、社會及管治方面的卓越成就。



冠君產業信託獲頒「最佳投資者關係」、「最佳環境治理」、 「最佳社會企業責任」及「最佳管理公司」大獎



冠君產業信託獲得以下五大殊榮:

- 「最佳行政總裁」 — 王家琦女士﹝第一名﹞

- 「最佳投資者關係」﹝第一名﹞

- 「最佳環境治理」﹝第二名﹞

- 「最佳社會企業責任」﹝第二名﹞

- 「最佳管理公司」﹝第三名﹞



冠君產業信託行政總裁王家琦女士表示:「我們十分榮幸獲亞洲金融頒發多個獎項,這些獎項印證資者及分析員對我們的肯定。我們謹此感謝投資者對冠君產業信託投以信心一票。展望未來,我們將繼續與各持分者維持良好關係,堅守最高的環境、社會及管治水平,為基金單位持有人實現可持續發展及長遠業務增長。」



亞洲金融的評選建基於投資者及分析員的意見,從而對有關亞洲上市公司的投資者關係和環境、社會及管治的工作提出獨特觀點,以及表揚該等公司於行業的卓越表現。



有關冠君產業信託(股份代號:2778)

冠君產業信託擁有及投資提供租金收入的寫字樓及零售物業。信託主要投資位於優越地點的甲級商用物業。現時擁有花園道三號及朗豪坊兩幢地標性物業,總樓面面積達293萬平方呎,分別座落於維港兩岸。

網站:www.championreit.com





