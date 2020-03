Thursday, 19 March 2020, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Colt Colt 委任星野真人為亞洲區主管及日本區總裁兼董事代表

東京、新加坡、香港, 2020年3月19日 - (亞太商訊) - Colt Technology Services 今日宣布委任星野真人為新任亞洲區主管,及日本區總裁兼董事代表。星野先人將接替日置健二先生,繼續夯實其所建立的成功基礎和文化,日置先生在卸任後轉任副主席,將繼續為亞洲業務提供支持。



星野真人



在擔任亞洲區主管的新職位上,星野先生將負責管理Colt在亞太區的銷售,並將擔任高級外部關係的主要發言人和主管,推動整個地區的增長。星野先生亦將出任總裁兼董事代表,帶領Colt Technology Services Co. Ltd.,即日本的法人實體,直接向首席商務官Keri Gilder先生匯報。



Keri Gilder先生表示:「我們非常高興宣布星野先生晉升為亞洲區主管及日本區總裁兼董事代表。星野先生一直是Colt在整個亞洲迅速發展的關鍵人物,對我們客戶的需求和行業服務有廣泛的了解。自2015年Colt收購KVH以來,亞洲一直是業務增長的重點。隨著即將到來的東京奧運會以及方興未艾的5G和物聯網趨勢,我們看到了該區越來越多的機會。在星野先生的領導下,我有信心我們將繼續支持整個地區的客戶並增長我們的業務。」



星野先生八年前加入Colt,帶領解決方案架構團隊。任內,他曾擔任過多個職位,包括產品管理主管和亞洲區科技及運營主管。在本次的職務委任前,星野先生曾負責處理產品管理、工程、運營商關係及信息系統。此外,他亦曾負責亞洲區的服務保證、服務管理和交付團隊,以確保Colt提供業內最佳的客戶體驗。工餘之暇,他享受和同事們一起運動,加上他得體的舉止,在確保整個亞洲團隊專注於為客戶提供最優質服務方面發揮了關鍵作用。



星野先生就其出任新職務表示:「我深感榮幸並感謝能出任亞洲區主管及日本區總裁兼董事代表的職務。這樣說是因為我知道,有日置先生珠玉在前,接任此一職務讓我感到任重道遠,因為日置先生已將我們的業務引領到正確的道路上。隨著我們業務不斷增長,在Colt的過去八年讓我倍感振奮。我也期待能引領這個地區的業務向前邁進。Colt擁有出色的人才團隊,得以確保客戶服務作為我們運營的核心,並與我們的客戶和合作夥伴一起為他們的數位轉型的歷程提供支持。」



星野先生出生於紐約,精通日英雙語。他擁有波士頓大學文學學士學位。



星野先生任職於Colt東京辦事處,並即刻履新。



關於Colt

Colt致力於通過連結的力量來改變世界運作的方式。Colt IQ Network連結了歐洲、亞洲和北美鉅型商業中心逾900間數據中心、逾29,000棟網內建築,其覆蓋面亦不斷增長。



Colt瞭解業務連結的要求,並提供高性能和高頻寬的解決方案以確保客戶的成功,而Colt的願景在於成為業內最以客戶為導向的企業。旗下客戶包括遍及超過30個國家中逾210個城市的數據密集型企業。Colt是軟體定義網絡 (SDN) 與網絡功能虛擬化 (NFV) 方面公認的創新者與先驅。作為私營公司,Colt乃是所屬行業中財務最穩健的企業之一,以最具競爭性的價格提供最佳客戶體驗。更多的訊息,請瀏覽:www.colt.net.



媒體聯絡人:

Henry Chow / Matthew Schultz

Think Alliance Group for Colt

電話:+852 3956 1161

電郵:colt@think-alliance.com



