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來源 網龍網絡控股有限公司 網龍旗下Edmodo入選聯合國教科文組織推薦遠程教學平台

香港, 2020年3月19日 - (亞太商訊) - 全球領先的互聯網社區創建者 - 網龍網絡控股有限公司（「網龍」或「本公司」,香港交易所股票代號：777）欣然宣布，在疫情對全球教育的影響下，網龍旗下全球線上教育平台Edmodo成為聯合國教科文組織推薦的用作遠程教學應用程序和平台之一。Edmodo現為全球最大最活躍的學習社區平台之一，擁有超過1億註冊用戶，遍佈超過190個國家和地區的40萬所學校。











根據聯合國教科文組織官網發佈數據，全球85個國家已宣佈或實施停課措施，7.77億學生的學習受到影響。聯合國教科文組織在官網更新了「遠程學習解決方案」，鼓勵通過遠程教育平台進行線上授課，並附上推薦清單。其推薦的教育應用程序和平台皆具有廣泛的覆蓋，強大的用戶基礎及影響力，且大多數平台可免費試用，部分平台更支持多種語言。



在各中小學停課期間，網龍鼓勵師生們通過Edmodo進行免費線上互動教學，做到「停課不停學」。Edmodo的多項功能使其受到廣大師生群體的喜愛。首先，Edmodo的應用廣泛覆蓋課前備課、授課教學、課後學習及討論等多個場境，多元功能包括分發功課、小測評分及觀察學習進度、教學數據統計；加上操作界面如同平日應用的社交平台，十分容易理解及上手，方便老師及學生於一個平台上統一管理教學及自主學習。此外，Edmodo的互動性能强大，老師、學生及家長間可進行互相交流。老師和學生均可提出疑問及回答，又可分享閱讀材料、共享有趣的視頻及進行討論，以激發學生們獨立學習和思考的興趣，由此提升師生間的雙向互動。除了遠程課堂教學，Edmodo也具備遠程學生管理的功能，教師可在後台監測教學數據，更個性化地調整學習節奏；家長亦可瞭解學生的學習進度，於停課期間也可幫助學生跟上教學進度。



網龍此前更與Amazon Web Services (AWS)雲端服務攜手設立疫情期間應急服務，於香港地區停課期間爲學校免費提供跨境雲端服務，讓老師輕鬆將教學影片上載并儲存在雲端。香港本地學生及跨境學童都可以瀏覽學習資源，老師可再以 Edmodo安排作業或學習任務給學生，協助學生在家中進行學習。



本次Edmodo入選聯合國教科文組織推薦的遠程教學平台之一，印證了其多年來深耕在線教育的成果，以及處理不同情況的能力。Edmodo新增用戶數量於近期錄得明顯增長，其中義大利與西班牙新增用戶及活躍用戶數較去年同期大幅增加。網龍將繼續憑藉Edmodo於線上教育的強大實力為受疫情影響的國家和地區之用戶提供遠程教學。



關於網龍網絡控股有限公司

網龍網絡控股有限公司（香港交易所股份代號：0777）是全球領先的互聯網社區創建者，在開發和擴展多個互聯網及移動平台方面擁有優良往績，覆蓋用戶數以億計，包括建立中國首個網絡游戲門戶－17173.com及打造中國最具影響力的智能手機服務平台－91無線，91無線於2013年以19億美元出售給百度，此項重大交易是當時中國最大的互聯網收購合并項目。



網龍成立於1999年，成功自主研發多個著名的旗艦游戲，包括《魔域》、《征服》和《英魂之刃》，是中國最具聲譽及知名度的網絡游戲開發商之一。此外，網龍近年積極擴展在綫教育業務，管理層秉承「打造全球最大的在綫學習社區」的願景，旨在將「未來教室」普及至世界各地的學校。更多資訊請訪問 www.netdragon.com。



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