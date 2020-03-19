創夢天地收購成功機率增加 未來協同效應巨大

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|Wednesday, 18 March 2020, 10:36 HKT/SGT
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香港, 2020年3月18日 - (亞太商訊) - 早前，創夢天地(1119.HK)宣佈擬收購樂遊科技控股(1089.HK)69.21%股權，惟有關是次收購事項的排他協議多次延長，引發市場疑問此筆交易或不能達成。但於3月12日，創夢天地就本次收購再次發出公告，並就有關排他協議做出了更新，從最新的公告來看，達成收購的成數越來越大。
新排他協議利好創夢天地 併購雙方意願強烈
對比早前的公告，新的排他協議有兩個比較重要的內容：第一，之前的排他協議由創夢天地與樂遊科技大股東簽署，只對樂遊科技大股東具備約束；而本次更新，加入了對樂遊科技公司的約束，約束上市公司不能在排他期內進行其他的出售行為。因此，基本可以判斷樂遊科技除了出售予創夢天地外，不會出售予其他買方。第二，新的排他協議說明了該收購動作的排他期會在合理範圍內自動延長，這樣也大大增加了創夢天地成功收購的可能性和議價權。而萬一樂遊科技大股東有意將股份出售予其他潛在買家，則需向創夢天地支付5千萬美元賠償金額。所以，如果收購成功機會不大的話，樂遊科技是不會用這些條款來限制大股東和上市公司。
除本次公告之外，還可以從多方面看到這次收購的成事機會大。例如被收購方樂遊科技，在收購公告前，給員工發了期權，這表明除了大股東外，管理層和核心員工也成為收購的受益人，內部的利益更容易達成一致。同時，在收購事項披露後，樂遊科技也終止了對大成天下的併購。通常這樣行為表明，被收購方已經做好充分準備。加上創夢天地不久前也發行了可轉債，看似為本次收購事項準備充裕資金。種種事項表明，雙方對達成本次收購的意願非常強烈，或已經進入細節討論階段，相信不會影響最終收購成功的結果。
涉騰訊遊戲版圖佈局 完成後將有巨大協同效應
另外，不能忽視的是，多個市場消息指出，持有創夢天地18.59%股權的第二大股東騰訊，早於樂遊科技尋求收購的早期階段，就表明有興趣對樂遊科技進行收購，而當時樂遊科技也是與多名獨立投資者溝通了兩個月之後，才從眾多潛在投資者中看中創夢天地，簽署了諒解備忘錄，相信從中騰訊也有其戰略部署。
若此次收購完成，未來不僅創夢天地，乃至騰訊的遊戲版圖都會得到極大擴充。樂遊旗下的旗艦遊戲產品《Warframe》(星際戰甲)屢獲殊榮，自2017年起，連續三年位列PC遊戲最大發行平台Steam的年度最暢銷遊戲白金榜，可以說《Warframe》是與《絕地求生》(食雞)同等級的遊戲；並且樂遊科技還擁有《Endless World》(無盡世界)這樣高用戶量的休閒類游戲，同時還有多款遊戲已經獲得指環王、變形金剛的IP授權，正在緊鑼密鼓的開發階段。而創夢天地則是手游界的巨頭，是中國用戶規模市場份額最大的手游發行平台，旗下的樂逗遊戲先後成功推出《水果忍者》、《地鐵跑酷》、《神廟逃亡2》 、《紀念碑谷》。借助創夢天地強大的手游基因，未來樂遊的數個爆款遊戲將可能登陸手機，帶來更廣泛的用戶群以及更多的收入，創夢天地的未來價值值得期待。
Mar 18, 2020, 10:36 HKT/SGT
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部門 金融, Enterprise IT, 业务
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