阿澤雷斯以CSR優異表現連續第二次榮獲EcoVadis金牌認證

新加坡, 2020年3月18日 - (亞太商訊) - 領先的特種化學品和食品添加劑經銷商阿澤雷斯宣布喜訊:其憑藉企業社會責任(CSR)優異表現連續第二次榮獲EcoVadis金牌認證。 EcoVadis提供企業可持續性評級服務、情報和全球供應鏈協作績效改善工具,在全世界備受信賴。CSR評估方法涵蓋198個採購類別、155個國家和21個CSR指標。阿澤雷斯日前自豪地表示,EcoVadis金牌認證成為了阿澤雷斯加入“攜手可持續發展”(TfS)倡議*(全球可持續性供應鏈倡議)的重要先決條件。



(credit: Azelis)



亮點和說明

- 阿澤雷斯憑藉70分(滿分100分)的評分,連續第二次榮獲EcoVadis金牌認證,比上一次評分提高了2分。

- 在參與EcoVadis企業社會責任(CSR)評估的經銷商中,阿澤雷斯位居前1%,並且在EcoVadis評估的所有類別的60000家供應商中位居前2%。

- 阿澤雷斯有志於成為推動可持續商業模式的變革催化劑,並樹立業界基準,公司加入TfS倡議和聯合國全球契約充分體現了這一點。



EcoVadis給出的總分(0-100)也反映了評估時阿澤雷斯在CSR方面的表現水平。金牌評級標準為總分達到66分至72分。阿澤雷斯獲得了70分,比上一次評分提高了2分。 EcoVadis對阿澤雷斯的以下四個方面進行了評估:環境,勞工和人權,商業道德和可持續採購。



集團安全、健康、環境與質量(SHEQ)及可持續發展總監Maria Almenar表示:

“2018年阿澤雷斯首次獲得了EcoVadis金牌認證,也使我們一躍成為率先榮獲此項殊榮的特種化學品經銷商。如今連續第二次獲得這一評級,表明了EcoVadis充分認可我們整個集團在各個運營地區嚴格履行企業社會責任高標準所付出的努力和決心。同時我們也堅信,企業社會責任和可持續創新將繼續在我們的商業模式中發揮不可或缺的作用。”



阿澤雷斯首席執行官Hans JoachimMüller博士補充說:

“我們堅信,創新和可持續商業模式是與客戶和供應商建立長期合作夥伴關係、為社會帶來可觀效益的必要條件。因此,我們參與EcoVadis評級並非是“有則更好”的非必要舉措,而幾乎可以說是委託人與創新服務供應商(如阿澤雷斯)之間建立獨家合作關係的先決條件。這是一種新常態,一種負責任的全新商業經營方式。此外,我們加入TfS倡議和獲得EcoVadis Gold評級不僅給公司員工帶來了很大的動力和鼓舞,促使員工將履行企業社會責任作為一項重點任務,同時也激發了他們的自豪感和歸屬感。我要感謝所有參與實現這一目標的人,特別感謝Gerrit De Vos和Emanuele Ferrero為構建企業CSR計劃的法律和人力資源支柱做出了突出貢獻,還要特別感謝Maria Almenar一直滿懷熱情和堅定地帶領我們實現CSR計劃。”



阿澤雷斯於2017年在集團範圍內推行CSR計劃,該計劃是根據ISO 26000等國際公認的倡議而製定的,比阿澤雷斯所依據的“責任關懷和負責任經銷”計劃又邁進了一步。阿澤雷斯於2017年簽署聯合國全球契約,於2020年2月加入了TfS倡議。阿澤雷斯建立了企業的四個CSR支柱:資源與環境,勞工與人權,公平商業慣例,以及可持續採購。公司會定期公佈其將全球契約與企業指導原則接軌的進展。該計劃還提及了公司對實現聯合國10項可持續發展目標(SDG)的直接貢獻。



聯繫信息

阿澤雷斯

Marina Kaptein

集團通信總監

電子郵箱: marina.kaptein@azelis.com



關於阿澤雷斯

阿澤雷斯是一家領先的特種化學品和食品添加劑經銷商,業務遍布全球50多個國家,擁有近2200名員工。我們由行業、市場和技術專家組成雄厚的團隊,致力於生命科學和工業化學品領域。我們為大約40,000多家客戶提供了橫向互補產品價值鏈,創造了21.5億歐元/23.7億美元的營業額(2019年)。



通過我們60個應用實驗室的齊心協力,我們屢獲殊榮的技術人員幫助客戶開發配方。我們將全球影響力與當地關注點相結合,為當地客戶提供可靠、綜合的服務,並為客戶提供有吸引力的商機。我們相信,我們的員工和合作夥伴一定會建立和培養牢固、誠摯的關係。



創意創造影響,配方成就創新。



www.azelis.com



Mar 18, 2020, 10:00 HKT/SGT

