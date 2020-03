Tuesday, 17 March 2020, 18:20 HKT/SGT Share: 亞洲聯合基建簽訂12.5億港元三年期之定期貸款協議 穩健業務扎根香港 贏得銀行界的長期信任及支持

香港, 2020年3月17日 - (亞太商訊) - 亞洲聯合基建控股有限公司(「亞洲聯合基建」或「集團」)(股份代號:00711)今天欣然宣布與5家銀行簽訂12.5億港元的定期貸款協議。部份貸款將用作重組集團的債務組合,而其餘的貸款則撥作將來業務營運及發展之用。是次貸款將可降低集團的整體財務成本,加強其財務靈活性及融資實力。



為期三年的12.5億港元貸款利率按香港銀行同業拆息加1.65%年利率計算,貸款由香港上海滙豐銀行有限公司、中國建設銀行(亞洲)股份有限公司、招商永隆銀行、創興銀行有限公司及東亞銀行有限公司負責安排。



亞洲聯合基建主席彭一庭先生表示:「我們衷心感謝銀行夥伴對亞洲聯合基建的支持與信任。是次簽訂的貸款協議,展示銀行對集團的穩健業務策略之信心。儘管營商環境仍然充滿挑戰如近期爆發的新冠肺炎等,但我們有信心多年來建立的業務根基將有助集團克服各種挑戰。憑藉集團的行業經驗以及健康的財務狀況,我們將繼續積極推行既定的營商策略以把握市場機遇,提升股東價值及予以最佳的回報。」



亞洲聯合基建控股有限公司 (股份代號: 00711.HK)

亞洲聯合基建控股有限公司(「亞洲聯合基建」),於香港交易所主板上市,股份代號為00711。集團旗下業務包括建築工程及管理、物業發展及資產租賃、保安及設施管理服務、隧道管理、以及非專營巴士服務。旗下子公司「俊和」為香港著名建築承建商及物業發展商,憑藉其卓越雄厚的建築經驗及專業實力,使亞洲聯合基建緊握合適發展機遇,以提升集團整體盈利水平及創造更高投資價值。



