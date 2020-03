Tuesday, 17 March 2020, 15:43 HKT/SGT Share: 五龍電動車小股東爆料 供股所得股份“同股不同權”

香港, 2020年3月17日 - (亞太商訊) - 經單一大股東金港集團提請,港股上市公司五龍電動車(00729.HK)於3月15日舉行股東特別大會,審議罷免5名董事及增補6名董事相關議案,除了股東方代表外,不少中小股東也自發到達會場,以示自己對“罷免”議案的支持。



值得注意的是,五龍電動車另一主要股東Sino Power Resources Inc.作為其最大債權人,已在股東大會前向五龍電動車註冊地百慕達最高法院提交了清盤申請,並拿到了臨時清盤令,安永會計師事務所成為法院委派的“清盤人”,在當日股東大會時亦到場參會。



而在稍早之前,金港集團作為五龍電動車第一大股東,也剛剛向百慕達最高法院提出針對五龍電動車的清盤呈請。



據現場參會人士透露,整個股東大會持續了約2個小時,其中金港集團代表與董事會曾數次爆發爭執,而爭執的焦點主要集中於三個方面,第一,通過“2供1”供股轉配售進入的股東,在沒有拿到百慕大法院的認可令的情況下不應該有投票權;第二,現任董事謝能尹與通過“2供1”引入的股東聯合地產存在關聯關係與利益輸送;第三,應在導致停牌的內幕消息公告後,再擇日開會另行投票。



鑒於以上原因,在此次股東大會上,金港集團明確拒絕投票,並拒絕採納此次股東大會的審議結果。據瞭解,Sino Power也採取了拒絕投票的行動。



按常理來說,一般上市公司召開完股東大會後,會於當日晚間公告對相關議案的審議結果,但蹊蹺的是,當日及次日,五龍電動車均未對股東大會結果進行公告。



一位現場參與投票的小股東透露,這或許與股東大會相關爭議事項有關。



五龍電動車主要股東金港集團,在此前發表的公開信指出,五龍電動車首席執行官謝能尹和其母親莊舜而控制的中國醫療網路(HK00383),與五龍此前“2供1”承配人Universal Way Limited存在重大關聯關係。3月4日公告顯示,Universal Way Limited認購5億股股份,該公司是聯合地產(HK0056)之全資公司,莊舜而正是聯合地產的主要股東,而聯合地產又是中國醫療網路的最大股東。



拋開關聯關係不談,由於金港集團及Sino Power已經分別在百慕大法院申請五龍電動車清盤,按照聯交所上市規則,新配售股份在沒有取得百慕大法院的認可令的情況下,供股是沒有被確認的,也無法在中央結算登記,不能在特別股東大會投票。



據上述人士介紹,儘管金港集團認為聯合地產通過供股轉配售所得的股份,在此次股東大會上不具有投票權,並列舉出了充足的反對原因,但聯合地產仍然獲得了投票權,而這在一定程度上講,確實是影響了該次股東大會在公平公正的前提下進行。



更為吊詭的是,與聯合地產同批通過“2供1”供股的中小股東,其供股所獲股份卻並沒能被賦予投票權。據分別向二位參與了五龍電動車2供1供股的小股東確認,其通過供股所得股份,無法通過系統投票亦不能交易,經詢問證券公司,被告知供股之股份沒有得到確認前無權投票,五龍電動車也在公告中明確表示因為沒有從百慕大法院取得認可令而導致供股尚未確認。



在號稱相對成熟的香港資本市場,在同一個上市公司的同一個股東大會上,卻無視監管規則,生生上演了“同股不同權”的戲碼,不得不說,五龍電動車董事會的這波操作,再次表明了,在“內部人”控制下,股東的權益,是可以被隨意侵害的。但金港集團這次“揭竿而起”,獲得了廣大中小股東的配合,也同步說明了,股東們絕不允許自己的權益被肆意踐踏。



五龍電動車由曾經獲得李嘉誠投資,到今日主要股東與董事會翻臉,分別被最大股東及最大債權人提請將集團清盤,股價由去年的收市高位1.751元,跌至停牌前的0.155元,跌幅足有91%之巨,對大小股東來說,肯定是一個刺到入肉的錐心之痛。



截至3月17日發稿,五龍電動車尚未公佈其股東特別大會審議結果,也未就此前停牌原因做出說明!





Mar 17, 2020, 15:43 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network