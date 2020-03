NanoViricides公司冠狀病毒藥物開發更新

Tuesday, 17 March 2020, 08:00 HKT/SGT Share:

康涅狄格州謝爾頓, 2020年3月17日 - (亞太商訊) - NanoViricides公司(美國紐約證券交易所交易代碼NNVC)(公司)是基於新型納米藥學平台(公司)開發高效抗病毒治療方法的領先公司,目前正在為造成COVID-19的當前新型冠狀病毒SARS-CoV-2進行藥物開發,現提供其工作相關更新。



在發現病毒結合配體後的幾週內,公司已經為試驗完成了大量納米抗病毒候選藥物的合成。由於公司正根據其現成新型定制化學物品清單大力推進其工作。此外,先前已經製造為數公斤聚合物骨架。然而,目前還不能保證任何這些候選藥物對人類臨床發展具有足夠的有效性和安全性。



公司已經在其BSL2實驗室中獲得和擴展兩種低威脅的不同循環冠狀病毒,並已經將它們擴展到候選藥物的測試中。儘管其中一種冠狀病毒,即NL63,不會在人類身上引起類似的嚴重疾病,其在人類細胞上使用與SARS-CoV-2相同的ACE2受體。



如果公司的測試候選藥物對這些針對冠狀病毒的細胞培養研究有效,這將提供一個強有力的理論基礎:這些測試候選藥物預計可能對當前的SARS-CoV-2有效。目前,公司沒有為對其SARS-CoV-2候選藥物進一步測試建立任何合作關係。公司正在努力建立這樣的合作,然而,不能保證我們能夠成功建立必要的合作,或我們的候選藥物成功地通過進一步測試。過去,公司與美國疾病控制和預防中心(CDC)以及美國陸軍傳染病醫學研究所(USAMRIID)建立了合作關係。



在我們自有BSL2認證病毒學實驗室,公司已經某些低威脅冠狀病毒病毒的細胞培養感染成功地開發了抗病毒藥物測試和分析用試樣。開發一種測試候選藥物有效性的分析用試樣是藥物開發過程中的一個重要里程碑。因為我們的資深病毒學家在中量藥物測試抗病毒分析方面具有豐富經驗和專業知識,我們能夠在短短幾週內完成這一里程碑。



預計不久後將在我們的BSL2病毒學實驗室開始對我們的BSL2 冠狀病毒候選藥物進行試驗。



截止3月11日,SARS-CoV-2已在美國30多個州造成至少800例確診病例,死亡人數為26人,數個州已經宣布進行緊急狀態,採取了區域封鎖和隔離措施。意大利宣佈在全國採取隔離措施。日本的疫情也很嚴重。根據CBS新聞報導,至少99個國家已經暴發COVID-19,確診病例總數超過11萬例,其中6.2萬例已痊癒,死亡人數高達3800多名,(https://www.cbsnews.com/live-updates/coronavirus-outbreak-death-toll-us-infections-latest-news-updates-2020-03-09/)。病毒相關的健康風險會隨著年齡的增長而顯著增加,如果感染,許多年輕人、原本健康的感染者可能只會出現輕微的症狀。中國和韓國似乎已經控制了疫情,新病例明顯減少。



美國政府已經批准了83億美元COVID-19應對方案,其中包括統籌開發藥物以及疫苗、患者護理、控制和教育。



儘管已經非常迅速地開始了對SARS-CoV-2疫苗進行開發,有效疫苗至少需要12-18個月才能用於治療患者。



雖然已經知道,病毒通過突變避開抗體藥物和疫苗,相比之下,採用NanoViricides平台技術能夠開發病毒無法通過突變避開的藥物。這是因為我們開發了生體模仿技術,這些仿生技術的目的是乾擾病毒與其同源細胞受體的結合,以及能夠進一步防止病毒與細胞結合。冠狀病毒變異速度比其他RNA病毒的慢,例如流感病毒和艾滋病病毒。



我們用於測試候選藥物的其中一種冠狀病毒採用當前SARS-CoV-2病毒(又名nCoV-2019)相同的ACE2受體。然而,這種冠狀病毒不會在人類身上引起相似的嚴重疾病。我們測試的另一種冠狀病毒使用不同但有一些關係的受體(生物物理學方面的關係)。通過調查這兩種病毒,我們能夠發現哪種試驗候選藥物具有更廣譜的有效性。但是不能保證,這些冠狀病毒的成功結果能夠證明對nCoV-2019,即SARS-CoV-2具有類似結果。此外,任何藥品的典型或標準藥物開發過程都是極其漫長的,需要大量資金。然而,為了能夠快速地對探索性候選藥物進行臨床試驗,中國監管機構制訂了縮簡程序。在2017-18年剛果民主共和國(DRC)的疫情中,為使抗埃博拉病毒臨床候選藥物快速進入臨床試驗,也開發了加速方法。然而,不能保證,獲得SARS-CoV-2的成功結果後,就能成功地完成臨床試驗或成功篩選出有效藥劑,目前針對SARS-CoV-2的所有藥物開發工作均存在這一情況。



早在1月30日,公司證實正在研製一種治療SARS-Cov-2病毒感染的藥物。公司表示,已經成功地完成了一個重要的里程碑,利用分子模型找到了模仿ACE2與SARS-CoV(2002)相互作用的潛在病毒結合配體。目前的冠狀病毒菌株,即SARS-CoV-2與2002 SARS-CoV有密切關係,使用相同的人類細胞受體。現在,我們已經完成了接下來的兩個里程碑,即試驗用候選藥物合成,以及開髮用於對其進行測試的抗CoV分析用試樣。



NanoViricides公司(www.nanoviricides.com)是一家處於發展階段的公司,正在開發抗病毒治療方法專用納米材料。公司的新型nanoviricide ®類候選藥物旨在專門攻擊和摧毀包膜病毒顆粒。我們的主要候選藥物是NV-HHV-101,它的第一個適應症是用作皮膚局部霜劑治療帶狀皰疹。此外,公司在開發針對多種病毒性疾病的藥物,包括口腔和生殖器皰疹、眼部病毒性疾病,包括EKC和皰疹角膜炎、H1N1豬流感、H5N1禽流感、季節性流感、HIV、丙型肝炎、狂犬病、登革熱和埃博拉病毒等。



公司的技術基於TheraCour Pharma公司在這些領域開發的廣泛、獨家、可分許可和現場藥物許可。公司目前沒有冠狀病毒領域相關許可證,然而,TheraCour未拒絕授予公司任何許可證。公司通常僅在優化階段證明了一些候選藥物的有效性之後才會開始許可程序。



這份新聞稿包含反映公司目前對未來事件的預期的前瞻性聲明。取決於許多因素,實際事件可能與本文所預測的事件有重大和實質性的不同。本新聞稿中的某些聲明,以及NanoViricides公司的其他書面或口頭聲明,是1933年《證券法》第27A條和1934年《證券交易法》第21E節所所示“前瞻性聲明”。因為前瞻性陳述存在已知和未知風險、不確定性和其他因素,在某些情況下,這些因素超出了公司的控制範圍,可能會對實際結果、活動水平、業績或成就產生重大影響,因此,讀者不應該過分依賴這些前瞻性聲明。即使未來有可用的新信息,公司沒有義務以任何理由公開更新或修訂這些前瞻性聲明,或更新實際結果可能與這些前瞻性聲明中預期結果有重大差異的原因。



可能導致實際結果與公司期望結果嚴重不符的重要因素包括但不限於標題“風險因素”披露的因素,以及公司不時向美國證券交易委員會和其他監管機構歸檔的文件提及的因此。雖然不可能預測或確定所有這些因素,這些因素可能包括:nanoviricide安全有效的臨床前試驗原則證明和證據,成功開發我們的候選產品;我們尋求並獲得監管批准的能力,包括我們正尋求適應症相關監控批准;我們候選產品成功商業化;我們產品的市場接受度。 FDA是指美國食品及藥物管理局。 IND申請是“試驗性新藥”申請。 CMC是指“化學,製造和控制”。



