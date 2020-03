Monday, 16 March 2020, 14:17 HKT/SGT Share: 九尊數字互娛明天正式上市 業務高速增長 股東陣容鼎盛

香港, 2020年3月16日 - (亞太商訊) - 提供多元化手機遊戲及數宇媒體內容組合的九尊數字互娛(01961)將於明天(十七日)正式上市,上市價為每股1.35港元。集團產品組合豐富,而且業務處於高速增長階段,可望把握中國手遊及數字娛樂市場的龐大機遇。而且其投資者陣容可謂星光熠熠,可望在市場上突圍而出。



左起:集團高級副總裁趙新林、主席兼執行董事兼首席執行官呂建、執行董事兼首席財務官梁俊華及財務總監孫鴻斌



股東實力雄厚 市場反應理想

九尊數字互娛的股東陣容非常鼎盛。上市前早已獲「商品大王」羅傑斯青睞,透過與集團非執行董事兼公司秘書徐穎德共同創辦的合資公司AE Majoris Tech,與AEM PIPO Investment Fund共同入股,上市後分別持有集團股權3.07%及1.95%,為羅傑斯首次參與香港股票市場的上市前投資。



集團的招股反應亦非常理想,據市場消息指,集團更獲去年上市,且最近剛發盈喜,指去年經調整純利將錄得最多約85%增長的同業中手游(00302)認購,令市場憧憬雙方未來將探索進一步的合作空間。另外,最近活躍於香港新股市場的京基金融據指亦有參與認購,可見集團潛力獲市場認同。



市場經驗豐富 業務高速增長

九尊數字互娛自2014年起已在手遊市場發展,經驗豐富,由一開始專注開發及營運休閒手遊,到發展至精品手遊,再於去年開始參與多玩家手遊。在多玩家手遊的推動下,集團去年首十一個月收益按年大增45.9%,可見業務正高速增長。



集團指出,多玩家手遊可提高從每名用戶所獲取的收入,原因在於遊戲內的虛擬物品單位價格較高。事實上,集團每款遊戲平均月付費用戶及每名付費用戶的平均收入從2016年的3,500名及11.02元(人民幣,下同)分別增至2019年首九個月的13,171名及23.16元。可見集團近年發展的遊戲不僅能夠吸引玩家遊玩,且更令他們付費更多以購買遊戲內的虛擬物品,推動業務增長。



穩定收入來源 財務狀況健康

在處於高速發展的同時,九尊數字互娛亦非常穩健。除手遊外,集團另一業務為數字媒體內容經銷,主要提供電子雜誌供讀者訂閱,收入由2016年的2,321萬元增加逾1.2倍至2018年的5,145萬元,訂閱量亦由2016年的560萬本增至2018年的1,240萬本,為集團提供穩定的收入來源。



除此以外,集團具備堅實的財務實力,除並無任何計息借貸,故資本負債比率為零外,更計劃上市後派息比率不低於30%,可見集團具有充足的財務資源,亦願意與股東分享回報。



最近港股市況甚為波動,但手遊股卻可謂一枝獨秀,去年底上市的心動(02400)現價已較上市價大升逾1.5倍,可見手遊板塊獲市場看好,九尊數字互娛值得留意。







