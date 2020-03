美國胃腸內鏡學會（ASGE）發布針對新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）時代內窺鏡檢查機構的相關建議

伊利諾伊州丹尼森市, 2020年3月14日 - (亞太商訊) - 美國胃腸內鏡學會(ASGE)在其署名刊物the Gastrointestinal Endoscopy (GIE)雜誌上發表了一篇重要的文章。這篇題為《COVID-19爆發:內窺鏡科應該知道什麼》(Coronavirus (COVID-19) Outbreak: What the Department of Endoscopy Should Know)的文章是由ASGE會員Alessandro Repici博士和他的同事撰寫的,他們有第一手的臨床經驗,目前仍身處意大利COVID-19的危機中。







內窺鏡檢查要求患者和醫生近距離接觸,醫生在檢查過程中,尤其是在做上消化道(GI)內窺鏡檢查時,會接觸到飛濺物、粘液或唾液。此外,糞口傳播已被認定是COVID-19的潛在傳播途徑。內窺鏡室也是一個人群(工作人員、病人、護理人員、親屬等)高度集中的地方。因此,建立詳細而嚴格的規則對於保護醫護人員和患者都至關重要。



即使內窺鏡科的醫護人員沒有直接參與COVID-19陽性患者的診斷和治療評估,內鏡檢查仍應被視為一種危險的操作。實際上,對於患呼吸系統疾病患者而言,這種暴露風險以及隨後感染內窺鏡醫護人員的可能性是很大的,因為這些疾病可以通過空氣傳播。



考慮到最近在活檢標本和糞便中檢測到SARS冠狀病毒,這表明可能存在糞口傳播,因此內窺鏡醫護人員的暴露風險也不限於上內窺鏡檢查過程。鑑於無症狀患者在潛伏期也可能會傳播病毒,其相關性會更大。



在內窺鏡科製定感染預防措施和操作指南對於打造高質量和極其安全的環境,以保護患者和醫務人員至關重要。在這個COVID-19爆發的新時代,必須實施和維護這些措施,以避免疾病進一步傳播。



“我們認識到ASGE成員及其世界各地的患者在保持個人健康的同時,還應努力減少對日常的內窺鏡檢查操作和整個區域經濟的干擾和破壞。” ASGE總裁、醫學博士John Vargo表示, “對全世界來說,這都是一個充滿挑戰的時期,內窺鏡醫師和醫生們還額外肩負著保護病人和自身健康的職責。”



閱讀GIE 文章。 https://pr.report/IWK3r6dG



ASGE非常感謝作者與世界各地其他的醫療專家分享他們的第一手經驗。雖然他們目前正在各自所屬的醫療機構為危重病人提供護理,但是他們都一致認為分享相關知識以盡量減少這次疫情對全球影響意義重大。



自1941年成立以來,美國胃腸內鏡學會(ASGE)一直致力於通過促進胃腸內窺鏡的發展和創新來提升病人的護理水平和消化系統健康。 ASGE在全球擁有15000多名會員,一直致力於推動內窺鏡培訓和實踐的最高標準,促進內窺鏡研究,對內窺鏡領域的傑出貢獻進行認證,並且是內窺鏡教育首屈一指的資源來源。



