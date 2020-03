Saturday, 14 March 2020, 12:27 HKT/SGT Share: 聶Sir股評:新世界發展中港銷售蓄勢待發

香港, 2020年3月14日 - (亞太商訊) - 自2019下半年開始,香港與內地營商環境面對多種不確定因素充滿嚴峻考驗,要熬過現在的艱難時期,並要脫穎而出,需要的必然是耀目的投資亮點及强大的現金流支持,以及投資者最關心的股息水平。



筆者留意於2月底新世界發展(0017.HK)公布的2019/20年度中期業績顯示,於香港及內地投資亮點多元化,可售資源充裕,現金流源源不絕,股息更採取可持續及漸進式的政策。



賣樓收入強勁並毛利大提升

集團一直在中港兩地維持豐富及穩定的銷售資源,賣樓表現屢創新高。在香港快將推出的沙田大圍站住宅項目,共提供約3,000個住宅單位,第一期的預售許可申請已於2020年2月提交。



項目是近年區內唯一大型新盤,盡享沙中綫等完善鐵路網絡優勢,市場高度關注,分析估計單是這個項目的總貢獻將超過400億港元,所以新世界未來2-3年,香港賣樓金額每年做到150億港元的水平游刃有餘。



此外,在2020財年亦提升了內地物業銷售目標25%至人民幣200億元,上半年在大灣區項目的支持下,已完成目標的58%,每平方米人民幣33,000元的住宅均價更優於其他發展商。



值得留意是,中港賣樓的毛利率在上半年分別達到60%和48%,反映集團項目質素及品牌威力,並有足够資源保持內地銷售在人民幣200億元以上。



快人一步已完善佈局大灣區

新世界一直積極在大灣區尋找發展機會,是香港發展商中眼光最獨到及布局最完善的。過去三年多,集團以不同形式,以多元化途徑及合理的成本,在大灣區成功奪得多個項目的發展權,新增總面積接近150萬平方米,反映新世界在區內的良好網絡及執行力。



於2019年12月31日,集團在內地持有的土地儲備總樓面面積約670萬平方米。其中核心物業發展項目主要分布於廣州、佛山、深圳、武漢、寧波、杭州、北京及瀋陽等高增長城市,土地儲備總樓面面積達到約590萬平方米,50%位於大灣區。



近期重點集中在與招商蛇口合作開發的太子灣項目。其中已經開售的太子灣·灣璽BAYHOUSE是豪華精裝公寓,此外亦將會落成K11購物藝術館及以親子爲定位的地標性商場D·PARK,刷新市場對深圳的文化印象。太子灣·灣璽BAYHOUSE及寫字樓可銷售面積約11萬平方米,周邊的同類型公寓産品每平方米平均銷售單價超過人民幣10萬元,貢獻將帶動今年的銷售表現。



新世界參舊城改造唯一港商

新世界獨有生態圈的品牌優勢,成爲集團能在內地、特別是大灣區內活躍於舊城改造的唯一香港發展商。



近年,新世界在廣州及深圳核心地區取得豐碩的成果,相關的土地資源將陸續納入用作發展的土地儲備中,加强銷售資源的延續性及盈利表現的增長。



市場預期,新世界在舊改方面的好消息將陸續有來,在相對合理的地價成本及新世界品牌對銷售均價的信心保證,一衆大灣區舊改項目將持續爲公司帶來爆發性的亮點。



截至2019年12月31日,公司已成功成爲深圳南山區西麗項目、廣州荔灣區山村項目、廣州海珠區南箕村項目及廣州增城區塔崗村項目等多個舊村改造項目唯一的意向合作企業。



上述項目預計在2022年開始陸續納入公司的土地儲備中,體現了集團以獲得較公開招標位置更優越及成本更合理的土地策略,大大增加長遠發展的資源。另可留意位於深圳羅湖區文錦渡口岸經濟帶的合作改造項目,亦正積極進行中。



積極財管已完成今年再融資

除了銷售方面的亮點,新世界積極管理財務而其表現十分穩健。截至2019年12月31日,新世界現金及銀行存款連同可動用的銀行貸款超過940億港元,手頭資金充裕。



再者,附屬上市公司新創建 (0659.HK) 同樣採取可持續及漸進式派息政策,爲新世界帶來穩健的派息收入。此外,新世界已超前完成2020財年到期的借貸再融資,2020年6月將會完成下一個財年到期的貸款再融資。融資成本穩定,維持在3.7%的低水平。



持續漸進派息政策共用成果

新世界管理層十分重視股東利益,自2014財年起,派息保持平穩增長勢頭,豐富的可售資源帶來可靠的貢獻、經常性租金收入增長、項目組合擴張及積極出售非核心資産。



目前,新世界發展及新創建同樣採取可持續及漸進式派息政策,在多元化的核心動力引領下,可爲公司未來的股息帶來强勁增長動力,這簡單直接的策略,自然深受投資者的追捧。



綜合來說,新世界發展透過强大的品牌優勢,在中港兩地爲消費者提供多元化的優質居住選擇,特別是在大灣區,通過城市綜合體、舊城改造,公司獲得成本合理的長遠發展資源,當然,集團在香港仍擁有豐富的農地儲備,待時機成熟,將進一步提升可售資源的貢獻。



今年經營環境絕不容易,持盈保泰是發展基調,相信新世界的一系列亮點正蓄勢待發,清晰的發展藍圖、可觀的現金流及積極的財務管理,加上可持續及漸進式派息政策,與股東分享更多成果,指日可待。



轉載自:富途牛牛《【聶Sir股評】新世界發展中港銷售蓄勢待發 (2020/03/12)》



聶振邦 (聶Sir)

證監會持牌人



筆者確認本人及其有聯繫者均沒有出現以下兩種情况,其一是在執筆前三十天內曾交易上述分析股票;其二在文章發出後三個營業日內交易上述的股票。此外,筆者現時也並未持有上述股份。



以上純屬個人研究分享,並不代表任何第三方機構立場,亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資决定。





