Monday, 16 March 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 Agilex Biolabs Agilex Biolabs宣布將實驗室擴充30%，並在COVID-19疫情爆發期間提供虛擬實驗室參觀服務

澳大利亞阿德萊德, 2020年3月16日 - (亞太商訊) - 屢獲殊榮的澳大利亞生物分析實驗室Agilex Biolabs今天宣布，其實驗室設施已擴充了30％以上，以滿足主要來自美國和亞太地區生物技術公司的需求。







Agilex Biolabs是該地區唯一經過美國食品和藥物管理局（FDA）認證的該類實驗室，它位於南澳大利亞州阿德萊德市的一個科學和生物技術專家中心。



該公司利用液相色譜串聯質譜（LC-MS/MS）和Immunoassay（免疫分析） (MesoScale，Gyrolab)兩個平台，專門進行小分子生物分析和PK生物製劑、免疫原性和生物指標的研究。



Agilex還提供藥效學服務，包括使用最先進的技術支持免疫學、細胞生物學和作用方式分析的免疫生物學服務，包括：

- 免疫表型

- 受體佔用

- 細胞因子釋放試驗（全血或外周單個核細胞（PBMC）刺激試驗）和細胞因子/生物標誌物分析

- PBMC測定和細胞作用機制分析（例如：抗體依賴的細胞介導的細胞毒性作用（ADCC））



Agilex Biolabs的首席執行官Jason Valentine說，公司現在準備提供虛擬實驗室參觀服務，以滿足當前由於Covid-19疫情爆發而不便出行的客戶需求。



首席執行官Jason Valentine說：



“我們經過FDA認證的設備擁有超過65名專門的實驗室工作人員，並且每年為80多項臨床試驗提供支持。 今年，我們將分析來自美國、歐洲和亞太地區的6萬多個製藥/生物技術樣本。”



“專業的知識、技術創新再加上20年的從業記錄，迄今為止我們已經為全球數百項臨床前和臨床試驗提供了支持。”



“我們世界級的生物分析設備獲得了NATA（澳大利亞政府良好實驗室規範合規監測機構）良好實驗室規範(OECD GLP)認證和ISO 17025全球認證。”



點擊此處了解更多關於Agilex Biolabs的信息（視頻）

https://youtu.be/3lyodiqqM_k



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美國：+1 800 247 1909 https://www.agilexbiolabs.com/contact-us/



關於Agilex Biolabshttps://www.agilexbiolabs.com/

Agilex Biolabs成立於20世紀80年代，最初是由一群為澳大利亞本地製藥行業提供臨床試驗和生物分析服務的學術科學家發起的，現在已經發展成為一家從事早期臨床試驗的全球性企業。在我們進行小分子和大分子的受控生物分析的20年間，我們已經在全球各地推動進行了數百項臨床前和臨床試驗。如今，我們的客戶包括許多來自亞洲、歐洲和美國的一流製藥和生物技術公司。



Agilex Biolabs有四個推動業績的核心價值：

- 科學卓越和技術創新

- 以客戶為中心

- 數據完整性和質量保證

- 時效性/速度



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Mar 16, 2020, 10:00 HKT/SGT

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