Friday, 13 March 2020, 16:20 HKT/SGT Share: 手遊股前景向好 九尊數字互娛招股反應佳

香港, 2020年3月13日 - (亞太商訊) - 手機遊戲市場近年發展薘勃,據市場研究公司SuperData去年的報告指,2019年全球手遊市場規模達644億美元,按年增長10%。而中國手遊市場的增長速度更高,市場報告指,2013年至2018年,中國手遊市場複合年增長率達68.3%,而2018年至2022年則預料為16.9%。今年初的新型冠狀病毒疫情,令許多民眾減少外出,更進一步為遊戲產業創造了發展機遇。



九尊數字互娛部份受歡迎的手遊



羅傑斯 (右) 及集團非執行董事徐穎德 (左)



事實上,港股市場中的手遊股年初至今表現不俗,其中,去年底上市的手遊股心動(02400),至今升幅超過1.5倍。而另一隻去年上市的手遊股中手游(00302)最近亦發佈盈喜,預期2019年經調整純利將錄得最多約85%增長,可見中國手遊行業前景理想,受到市場歡迎。



九尊招股反應理想 投資者陣容鼎盛

下星期二(十七日)將再有一家中國手遊股,九尊數字互娛(01961)在港股市場掛牌。即使近期受疫情影響,環球全融市場大幅波動,但據市場消息指,其招股反應理想,認購者更包括上述的同業中手游,以及最近活躍於香港新股市場的京基金融。市場更憧憬,九尊數字互娛與中手游未來有進一步合作空間。



除上述投資者在招股階段認購外,九尊數字互娛更有一位重量級投資者參與上市前投資。國際著名投資者、被稱為「商品大王」的羅傑斯(Jim Rogers)透過與集團非執行董事兼公司秘書徐穎德共同創辦的合資公司AE Majoris Tech,與AEM PIPO Investment Fund共同入股九尊數字互娛,上市後分別持有集團股權3.07%及1.95%,為其首次參與香港股票市場的上市前投資。



產品組合多元化 多玩家手遊推動高速增長

能夠吸引眾多有實力投資者,九尊數字互娛到底有何獨特之處?集團自2014年起開始開發及營運休閒手機遊戲,於2017年業務延伸至精品手機遊戲,更於2019年1月首次推出多玩家手機遊戲,具備多樣化的遊戲產品。集團處於高增長階段,由2016至2018年,收入由1.40億元(人民幣、下同)升至1.43億元,同期經調整純利(若剔除上市開支)由4,088萬元升至5,622萬元。



集團目前主力開發的多玩家遊戲,可以增加付費用戶數目及平均收入。集團每款遊戲平均月付費用戶數目由2016年的3,500個大增至去年首九個月的13,171個;同樣每名付費用戶的平均收入由11.02元倍增至23.16元。受多玩家遊戲的推動,集團去年首十一個月的收益按年大增45.9%。



另外,集團另一業務數字媒體內容經銷,主要提供電子雜誌供讀者訂閱,增長速度頗高,收入由2016年的2,321萬元增加逾1.2倍至2018年的5,145萬元,訂閱量亦由2016年的560萬本增至2018年的1,240萬本,為集團提供穩定的收入來源。



財務穩健 估值屬合理水平

雖然處於高增長階段,但集團財務穩健,於過去數年並無任何計息借貸,故資本負債比率為零。更願意與股東分享成果,目標派息比率不低於30%。



以估值計,九尊上市最終定價為1.35港元,2019年預測市盈率僅不足12倍,可算處於非常合理水平。









Mar 13, 2020, 16:20 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network