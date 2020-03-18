Thursday, 12 March 2020, 15:01 HKT/SGT Share: 中滙集團（0382.HK）與金蝶集團達成戰略合作 攜手全面實現中滙集团數字化轉型 推動產教融合人才培養創新模式

香港, 2020年3月12日 - (亞太商訊) - 粵港澳大灣區（「大灣區」）最大的民辦商科高等教育集團中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股份代號：0382.HK）宣佈與亞太區領先的企業管理軟件及電子商務應用解決方案供應商金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶集團」，股份代號：0268.HK）達成戰略合作並簽訂合作協議。中滙集團充分發揮在專業領域的資源與品牌優勢，以及金蝶在管理軟件行業、企業雲服務應用信息技術領域的產業優勢，雙方攜手全力推動產教融合，一方面進一步推進本集團的的數字化轉型，另一方面加強本集團在財經類職業培訓和社會服務能力，實現聯合發展、共創共贏的發展目標。



深港兩地簽約儀式進行時



簽約儀式（從左至右：金蝶培訓教育負責人陳躍；華商教育集團校長郭銀華；中滙集團COO劉文琦女士）



中滙集團出席管理層（從左至右：CFO黃成滿先生；CEO廖伊曼女士；董事長廖榕就先生；企業融資與投資者關係總監印國庭先生）



全面實現數字化轉型 企業運營及管理進一步優化

中滙集團是第一家與金蝶集團達成戰略合作的中國民辦高等教育集團。本集團目前已有中國、澳大利亞及新加坡的網點，未來本集團的國際化網絡將日益擴大，全面的數字化轉型將有效配合本集團國際化業務的發展，國內外業務運營及管理將得到高效運作，業務運營成本將更是大幅降低。



- 在信息化建設方面，金蝶集團將根據本集團信息化建設戰略和目標，為本集團配置最優資源以及先進的管理模式來幫助中滙集團全面提升數字化管理水平；同時雙方共同研究教育行業內先進的企業管理模式，金蝶將雙方研究的管理成果結合中滙集團的實際管理情況和行業特點形成教育行業中國管理模式。



- 在財務共享中心建設方面，金蝶集團為中滙集團財務共享中心建設提供相關財務共享中心籌劃和建設諮詢、財務共享中心體系流程規劃和財務共享中心軟件系統支撐等服務，雙方共同打造教育行業高效共享系統和管理體系，建設行業財務共享樣板。



全力推動產教融合 職業教育培訓業務持續拓展

金蝶集團亦助力本集團將創新的信息管理技術、現代企業管理理念、先進的企業文化延伸至到本集團專業教學和社會服務中，共同推進專業人才培養創新模式，全力推動產教融合，深化校企合作，進一步提升畢業生就業質量。同時，雙方亦積極響應國家「1+X」證書制度，合作開發面向高校學生和社會學員的認證課程，使得本集團於職業教育培訓領域得到大力發展。



- 在產教融合方面，雙方共同發展新商科專業共建合作，整合雲管理、ABCD新技術相關產業資源，促進財會類、管理類、軟件類專業人才培養方案更新，聯合培養適應企業數字化管理的複合型應用型人才。



- 在職業教育培訓方面，雙方整合優勢資源共同開發企業數字化管理系列培訓課程，包括大數據、產業互聯網、雲技術等新技術系列培訓課程，共同探索面向大灣區企業和社會學員的多元化教育服務。此外，雙方也將籌建產業學院共同培養企業信息化管理人才和滿足產業數字化管理的應用人才。



本集團為大灣區最大的民辦商科高等教育集團，而金蝶集團是中國軟件市場的領跑者，其總部設於深圳，是次合作是大灣區兩個領域領跑者的強強聯合。雙方本着「优势互补、资源共享、互惠双赢、共同发展」的原则，建立緊密、長期的戰略合作夥伴關係，互惠互利，互補優勢，實現聯合發展、共創共贏的發展目標。展望未來，在全面實現數字化轉型的助力下，本集團的國內外網絡將更加高效無縫鏈接，進而使得本集團整體運營日趨優化。此外，產教融合的進一步發展不僅賦予了本集團畢業生較強的就業競爭力，本集團的品牌聲譽也將進一步鞏固。而職業教育培訓業務的持續拓展不僅契合了國家教育政策，而且也豐富了本集團的收入來源。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司（「中滙集團」或「本集團」，股份代號：0382.HK）為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團（按2017/2018學年商務專業總入學人數計），及教育行業中拓展國際市場的早期先行者，本集團擁有龐大的學生基礎並以規模經濟方式經營。於中國，中滙集團目前於廣東省營運兩家中國民辦高等教育機構，即華商學院及華商職業學院，以商務課程（如會計、金融、經濟學及商務英語）為課程設置戰略重點，以幫助學生在畢業時獲得就業前景，把握大灣區湧現出的就業機會。於海外，本集團於澳大利亞運營一家經ASQA許可的民辦職業教育機構，即澳洲國際商學院，提供職業教育課程和其他非學歷短期課程，旨在為學生提供競爭優勢和全球視野。本集團亦於新加坡收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的本地學校NYU Language School，並在該校的基礎上開拓了新加坡新校區。新加坡新校區預計於2020年4月開始投入運營，提供語言預科課程、本科/大專學歷課程以及創業/培訓類項目，具有提供國際認可課程資質以及在新加坡招收本地學生以及海外留學生的資質。



關於金蝶軟件（中國）有限公司

金蝶軟件（中國）有限公司（「金蝶集團」，股份代號：0268.HK）始創於1993年，是香港聯交所主板上市公司，是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟件市場中成長最快的獨立軟件廠商之一，是中國軟件產業的領導廠商，致力成為「最值得託付的企業服務平台」。金蝶集團總部位於中國深圳，在中國大陸擁有近100家以營銷與服務為主的分支機搆和2400多家諮詢、技術、實施服務、分銷等合作夥伴，為超過680萬家企業和政府組織提供雲管理產品及服務，是中國軟件市場的領跑者。IDC權威資料顯示，金蝶集團連續十四年位居中國中小企業市場佔有率第一，更連續3年在企業級SaaS ERM市場佔有率排名第一，是國內唯一一家入選Gartner全球市場指南（Market Guide）的中國企業SaaS雲服務廠商。









Mar 12, 2020, 15:01 HKT/SGT

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