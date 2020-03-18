Thursday, 12 March 2020, 14:01 HKT/SGT Share:

來源 一丹獎 一丹獎2020年歐洲會議在劍橋大學舉行 聚焦全球教育熱門話題 一丹獎和劍橋大學加深合作 攜手推動全球教育發展

英國劍橋, 2020年3月12日 - (亞太商訊) - 一丹獎2020年歐洲會議在英國劍橋大學耶穌學院召開。今年會議主題圍繞教育與全球發展，以及福祉與教育展開。



一丹獎2020年歐洲會議在劍橋大學耶穌學院召開



陳一丹博士在會議上



2019年一丹教育研究獎得主烏莎·戈斯瓦米教授



經濟合作及發展組織教育與技能總監、一丹教育研究獎評審小組主席Andreas Schleicher



劍橋大學平等學習研究中心主任Pauline Rose教授



BRAC IED執行董事Erum Mariam



劍橋大學教育學院Anna Vignoles教授



劍橋大學校長杜思齊教授宣佈，劍橋大學將在教育學院設立教育與學習心理學研究教授一職



一丹獎2020年歐洲會議的參會人士，向2019年一丹教育研究獎得主烏莎·戈斯瓦米（Usha Goswami）教授及其取得的成就表示祝賀。也向2019年一丹教育發展獎得主法茲勒·哈桑·阿貝德爵士（Sir Fazle Hasan Abed）致以敬意。他於去年12月去世。他創辦的BRAC是世界上最大的非政府組織之一，服務已遍及亞洲、非洲的11個國家。BRAC建立了上百所兒童早期發展中心，目前有近4萬名兒童在這裡學習。



「為了確保我們的下一代可以過上幸福快樂且富有成效的生活，2019年一丹獎的兩位獲獎者提供了兩種截然不同的方法，但它們卻又殊途同歸，不謀而合。無論是哪種方法，都需要更全面、更深入地了解孩子們的訴求。這些方法讓我們看到希望，能夠去幫助全球以百萬計的生命。有科技的助力，以及合作夥伴在一丹獎這個全球平台上的積極參與，我們有信心為後代點亮希望的星光。」一丹獎創辦人陳一丹博士在會上表示。



劍橋大學校長杜思齊（Stephen Toope）教授出席了本次會議。他表示，大學在解決人類心理健康問題上發揮著重要作用，作為教育領域的研究和實踐中心，劍橋大學理應肩負起這些使命。



劍橋大學平等學習研究中心主任Pauline Rose教授在一丹獎歐洲會議上表示，受到法茲勒爵士及其成就的啟發，本次會議討論了如何從教育的層面幫助最邊緣的群體。



「自1980年起，BRAC一直是這個領域的引領者。BRAC的工作之所以影響廣泛，源於他們收集大量數據，佐證措施是否有效，並據此相應地調整他們的項目，這種模式協助BRAC可以適應不同環境及複製到多個國家。在我工作的劍橋大學平等學習研究中心，我們評估了另外一個名為CAMFED的組織，這個組織主要為坦桑尼亞被邊緣化的女童提供教育，他們的工作成效顯著，我們發現CAMFED的成功背後的原因與BRAC類似。」她說。



BRAC IED執行董事Erum Mariam也出席了本次會議。她表示，法茲勒爵士一生致力於世界各地的扶貧工作。在他諸多的貢獻中，他因推動孟加拉國女童接受教育、將婦女視為社會變革的力量而被更多人熟知。



「法茲勒爵士將他獨創的『非正規』基礎教育模式推廣至孟加拉國的每個地區，並嚴格執行班上至少有70％的學生是女童。BRAC的『非正規』學校始創於1985年，截至目前有600萬學生從這裡畢業。如果沒有這個學校，這些人或許現在仍掙紮在社會底層。」她說。



劍橋大學教育學院Anna Vignoles教授主持了關於兒童心理健康的討論。她表示，世界對兒童心理健康的關註日益提高，且越來越多的人已達成這樣的共識，即心理健康在任何社會都是衡量成功與否的重要指標。



「現今的兒童正面臨一系列難題和挑戰，包括貧窮、虐待、失去親人等。世界衛生組織的調查數據顯示，全球三分之一的心理問題是由年幼時的不幸經歷所導致。我們需要弄清楚導致青少年心理健康問題日益嚴重的原因是什麼，以及學校可以多大程度上解決這些問題，而不是一開始就呼籲社會廣泛關註。其次，我們需要更科學的證據來證明在學校裡，哪些干預措施行之有效。事實上，學校才是解決問題的正確機構。」她說。



「我們期待與誌同道合的教育工作者通力合作，探索更多的創新方法，建設一個更加兼容並包的社會。透過共同努力，美好的理念終將成為現實。此次會議，正是基於合作和集體影響力的理念。願我們一起致力於啟迪思辨，為教育的未來開創新哲思和新活力。」陳一丹博士說。



在一丹獎2020年歐洲會議上，劍橋大學校長杜思齊教授正式宣佈，劍橋大學將在教育學院設立一個全新的教授職位——教育與學習心理學研究教授。希望透過設立這個教授職位強化已有的研究，並探索如何透過教育體系，促進年輕人的心理健康及提升其福祉。



第一位受聘於該職位的是薩塞克斯大學（University of Sussex）的戈登·哈羅德（Gordon Harold）教授。在他的帶領下，多項關於家庭困境和年輕人心理健康之間關係的研究取得突破，使得學校和老師可以更有效地幫助受抑郁和焦慮困擾的學生。



此外，本次會議全程進行線上直播，以鼓勵全球各地的教育者共同參與重要教育議題的討論。



關於一丹獎



一丹獎由騰訊主要創始人陳一丹博士於2016年創立，旨在表彰及支持推動教育創新、所作貢獻具長遠影響的個人，其願景以教育提升人類的福祉。一丹獎旗下有兩個獎項：一丹教育研究獎、一丹教育發展獎。該獎項由25億港元（約3.23億美元）的獨立慈善信託運作及管理。得獎人將獲頒一枚純金獎牌及3000萬港元獎勵 (約390萬美元)，其中一半為獎金，另一半為支持推動教育研究或項目的資金。透過一系列活動，一丹獎將成為全球社群參與討論教育的平台，並肩負起推動教育公益事業的重要使命。









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