來源 匯聚科技有限公司 匯聚科技與大眾齊心抗疫 員工復工復產 確保相關的防疫防控醫療診斷設備原材料的生產及配套供應

香港, 2020年3月12日 - (亞太商訊) - 匯聚科技有限公司(「匯聚科技」,股份代號:1729.HK,連同其子公司合稱「集團」)宣佈,集團之全資附屬公司匯聚科技(惠州)有限公司已於2月上旬開始逐步復工復產,公司的員工復工率已達100%。集團積極履行企業社會責任,在抗疫防控工作上不遺餘力,為保障在新型肺炎COVID-19疫情期間公司安全運營,匯聚科技(惠州)有限公司亦積極響應政府號召,支持地方工作,嚴格按照地方發佈的企業防控工作要求,實行相關嚴密防控措施,以充分保障集團員工健康、安全、順利地投入工作。



抗疫巡查員在工廠入口提醒員工注意個人衛生,並且監督相關嚴密防控措施的實行情況。



匯聚科技(惠州)有限公司門外貼上「全員抗疫,人人有責」的抗疫標語,表示所有員工會同心抗疫。



匯聚科技(惠州)有限公司副總經理周銀發先生表示:「自疫情發生至今,公司管理層非常重視抗疫工作,即時成立了防疫領導小組,迅速組織人員並展開行蹤追蹤,已於1月23日將全廠人員行程調查完畢。 」同時,公司亦專門設置了35間隔離觀察室,用於惠州市外返廠員工的隔離觀察;並嚴格執行入廠管理 ,對廠內嚴格公共區域定時消毒,食堂實行分批就餐以確保員工就餐安全。 作為抗疫先鋒,確保員工能在安全的環境下工作。



匯聚科技(惠州)有限公司是生產抗疫用品的「五需企業」,為醫療診斷設備公司的主要原材料供應商。集團深知道匯聚科技在是次疫情防控工作中擔當著重要的角色,為了全力配合中國政府的防疫及防控工作,集團對此高度重視,協調所有資源,盡快全面復工投入生產,加大生產力度,以確保診斷設備的生產線運作能盡快恢復順暢,保障相關的診斷設備原材料的配套供應,為全國人民健康與社會作出最大的貢獻。



匯聚科技主席羅仲煒先生表示:「匯聚科技有限公司作為一家信譽卓著的定制電線組件及醫療設備供應商,一直把企業社會責任放在重要的位置,集團關注每一位員工、以至全中國人民的健康。面對疫症,將盡全力配合中國政府的防疫及防控工作。集團會以員工及大眾健康為大前提,採取一切有效措施,確保員工能在安全的環境下工作,加快醫療診斷設備原材料生產線運作,增加設備供應,全力支援政府和前線人員。我們相信,只要大家同心抗疫,新型肺炎COVID-19疫情很快便會過去。集團將會盡最大的努力,在抗疫的同時,為客戶繼續提供優質的產品及服務。」



有關匯聚科技有限公司

匯聚科技有限公司是一家信譽卓著的定制電線組件供應商,於電線組件行業擁有逾20年經驗。集團主要製造及供應種類繁多的銅及光纖電線組件,該等產品乃根據個別客戶的詳細規格及設計而生產。集團產品在各個市場分部,包括5G電訊、數據中心、工業及醫療設備分部,均受不少商譽優良的中國及國際客戶所採用。







