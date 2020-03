Thursday, 12 March 2020, 10:40 HKT/SGT Share:

來源 Aruba S.p.A. 啟用 Cogent入網點,使用 Aruba Global Cloud Data Center更迅捷 Aruba 國際雲端數據中心是採用前沿技術的中立數據中心。啟用新入網點後,Aruba 客戶將得到更勝以往的服務連通性。

倫敦, 2020年3月12日 - (亞太商訊) - 數據中心與企業雲端服務領域的領軍企業Aruba SpA今日宣佈為其旗下的國際雲端數據中心(Global Cloud Data Center)啟用全新入網點。新入網點位於米蘭郊區的Aruba科技園區內,由國際領先的互聯網服務商 Cogent 運營。







通過新入網點,Aruba 的客戶可以接入 Cogent 覆蓋北美洲、歐洲、亞洲的巨型國際網絡。網絡由 9.2 萬公里的城際光纜和 5.6 萬公里的城區光纜組成,服務範圍超過 204 個市場,與 6,840 個其他網絡互聯。



如此規模的運營商加盟,讓已擁有諸多運營商合作夥伴的 Aruba 如虎添翼,強化了國際雲端數據中心的運營商陣容,也為 Aruba 的客戶提供了更多選擇。國際雲端數據中心秉承 Aruba 旗下其他數據中心的宗旨,保持對運營商的中立立場,讓客戶在眾多電信運營商之間自由選擇。目前 Cogent 已作為第一級運營商合作夥伴加盟,與 TIM、Fastweb、Wind-Tre、Retelit、Irideos、Planetel、Vodafone 等著名運營商同席。



憑藉豐富的接入選擇及均衡的意大利國際和國內運營商網絡,Aruba 的網絡服務在性能和冗餘保障方面均已達到最高標準。



Aruba 的 CTO Lorenzo Giuntini 先生表示:「新入網點為我們的服務增添了可觀的價值。Cogent 是國際一級的運營商。他們的加盟增強了國際雲端數據中心在全球市場中的競爭優勢,更優質的網絡傳輸也為我們的客戶帶來了眾多益處。」



Cogent 的銷售總監 Peter Menig 先生說:「全世界的互聯程度與日俱增,Aruba 國際雲端數據中心所代表的中立接入服務越發重要。Cogent 很高興有機會為 Aruba 數據中心的客戶提供高品質的 IP 通信服務。」



去年,Aruba 宣布啟用位於米蘭互聯網交易所(MIX)的入網點,可以從國際雲端數據中心直接訪問。MIX 是全歐洲歷央最悠久的互聯網交易所之一,往來流量在意大利首屈一指。MIX 採用雙光纖線路與眾多國內及國際運營商交換數據,為 Aruba 提供了更強的互聯服務。



新入網點標誌著 Aruba 數據中心網絡擴張之路上的下一步戰略。目前國際雲端數據中心科技園區中已經增設了兩處全新的數據中心。憑藉數據中心業務的增長,Aruba 可以為國際及國內客戶提供最高品質的服務。



如需了解詳情,請瀏覽http://aru.ba/dcconnectivity



關於 Aruba S.p.A.

Aruba S.p.A.創立於1994年,是意大利領先的數據中心、網站託管、電子郵件、認證電子郵件(PEC)、網域註冊服務提供者。除意大利外,Aruba還活躍於法國、英國、德國等關鍵歐洲市場,在捷克共和國和斯洛伐克佔據市場領先地位,在波蘭和匈牙利亦有穩固份額。公司擁有深厚的數據中心管理經驗,其歐洲網絡可容納超20萬台伺服器。



目前公司名下管理著270余萬網域、860余萬電子郵件帳戶、670余萬認證電子郵件帳戶、13萬台實體與虛擬伺服器,客戶總數達540萬。Aruba為客戶提供網站託管、公共與私有雲、主機託管、專屬伺服器、數字簽章、數字化保存、電子帳單、認證電子郵件、SSL證書、智能卡等服務。



成立於2015年的Aruba Business企業服務部門為規模龐大的IT合作夥伴網絡提供上述所有服務。公司旗下的Pratiche.it品牌則負責向意大利全境提供文件送達與恢復服務。同年,Aruba.it Racing賽車業務啟動,攜手杜卡迪官方車隊進入超級摩托世界錦標賽。2016年起,Aruba成為網域“.cloud”的官方註冊局。十餘年來,Aruba旗下企業一直為企業與政府客戶提供雲計算、數據中心、信任服務,可設計、實現並管理高度定制化的IT解決方案。如需瞭解詳情,請訪問https://www.aruba.it



Red Lorry Yellow Lorry

Philip Iacob

高級客戶執行

電子郵件: aruba@rlyl.com



