Wednesday, 11 March 2020, 17:27 HKT/SGT Share: 低估值高超購 鴻坤旗下燁星集團即將上市

香港, 2020年3月11日 - (亞太商訊) - 據星島日報3月11日報道，近年來，物管企業赴港上市已成風潮，時至今日依舊熱度未減。今年受疫情影響，物管行業更加受到了投資者的關注，這對一些即將上市的物管企業不得不説是一個好消息，比如近期風頭正勁的燁星集團控股有限公司（01941.HK）。自招股首日開始，燁星集團便已經超購近300倍，而後一路高歌猛進，截至招股結束，公司獲得近2000倍的超額認購，成為港股市場新晉「超購王」。



燁星集團主要從事物業管理及相關服務，市場地位領先。根據灼識諮詢報告，2018年按所管理的總建築面積計，公司於北京物業管理市場排名第21，市場佔有率約為0.35%。而在北京非國企背景開發商附屬公司物業管理市場中，燁星集團排名第九，市場份額約為0.7%。



收益穩定毛利增 背靠母企鴻坤集團



從財務數據上看，燁星集團的收益穩定增長。2016-2018年三年間，燁星集團的收益呈穩定增長的趨勢，收益分別為人民幣1.165億元，1.916億元以及2.512億元，複合年增長率約為46.8%。截至2019年首八個月，公司的收益就已經達到人民幣1.754億元，較去年同期增長約10.9%。公司的毛利率亦從2018年首八個月的約39.3%增加至2019年首八個月的約43.1%，毛利率上升的主要原因是物業管理服務成本的下降。



良好的收益離不開與母企長期而牢固的合作關係。燁星集團自開展業務以來，便已經與母企鴻坤集團達成了良好的合作關係，一直為其開發的物業提供物業管理服務。2016-2018年三年及截至2019年8月底，由公司為鴻坤集團管理的物業應佔總收益建築約為290萬平方米、370萬平方米、450萬平方米、480萬平方米，分別佔公司總收益建築面積的100.0%、100.0%、約99.1%、99.1%。直至最後實際可行日期，燁星集團已獲鴻坤集團委聘，向鴻坤集團在中國開發的所有物業提供物業管理服務。儘管母企已經為公司帶來大量收入，燁星集團依然積極的開發業務，除母企外，燁星集團還向另外三家獨立的物業開發商提供物業開發相關服務。



估值偏低 上升潛力大



此次燁星集團的定價介乎1.32港元至1.58港元，將於週四開始暗盤交易。就這個定價區間而言，燁星集團可以說是估值偏低。在人均可支配收入增加、城鎮化加快及房地產市場持續發展的推動下，目前物管行業呈蒸蒸日上的形勢。據灼識諮詢報告顯示，於未來五年，中國在管物業的總建築面積預期將由2018年的217億平方米增加至2023年的345億平方米，複合年增長率為9.7%。此外，在疫情的影響下，物管行業的價值得到進一步凸顯，吸引了資本市場的目光，各路資本著手尋找並投資富有價值的物管企業，加速推動了行業的發展。



綜上所述，燁星集團業務穩定，所處行業正值上升期，潛力巨大。公司估值中等偏低，留出了不小的利潤空間，相信能夠吸引投資者的青睞。此前，恒地(00012.HK)主席兼總經理李家傑持有的投資公司Successful Lotus Limited就已經認購2100萬港元股份，成為燁星集團的基礎投資者。







Mar 11, 2020, 17:27 HKT/SGT

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