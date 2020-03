Wednesday, 11 March 2020, 13:11 HKT/SGT Share: 佳源國際(2768.HK)內外兼修 債務結構良好戰略佈局優質

香港, 2020年3月11日 - (亞太商訊) - 最近,佳源國際(2768.HK)發表年報。據公司在年報中表示,其積極外拓與審慎投資並舉的的發展策略在2019年「中國房產入冬論」後,為這個浙系房企迎來了一縷曙光。



土地儲備持續增加 重點城市機遇突顯



隨著行業調控持續深化,中國房產市場經歷了由熱轉冷的變化,加之今年初的疫情影響,房產市場一度冰封。但是隨後各地政府出台相關扶持政策,則讓重點城市恢復了土拍熱潮。佳源國際在2019年優化債務結構,負債比驟降,並大舉購入大股東優質資產、深化部署以「深耕長三角,佈局粵港澳,開拓一帶一路」的發展策略,引發投資者對其2020版圖擴張的關注。



根據年報披露,佳源國際的合約銷售大增至人民幣289億元,比去年上升43%,帶動收益上升53.6%至約人民幣160億元。(與2018重列前數據相比)。值得關注的是,佳源國際除了在內地核心經濟區域長三角擁有大比重的土地儲備之外,2016年已率先對粵港澳大灣區城市群進行佈局,並開拓了「一帶一路」沿線地區的優質項目,為未來發展打下基礎。截至2019年底,公司已有63個項目,分佈在19個境內外城市,土地儲備總建築面積達1千4百萬平方米,可供未來三至五年發展之用。



該公司亦保留自主開發的商用物業所有權,以帶來平穩而且恆常的收入。根據年報,截至2019年底,該公司投資物業的總建築面積約為2百萬平方米。然而在土地持續降溫的2019年,佳源國際在拿地方面相對謹慎而低調,因與其他同業的地產公司相比,佳源國際擁有更強勁的現金流動性。這不但能有效地降低公司的融資和負債風險,更有助於為業績提供強而有力的保障。



債務結構良好 佳源資產優質穩健



房地產的發展項目通常需要投放大量資金。因此與其他行業相比,房企的融資需求和負債比率會較高。而現金流方面,房企非常依賴物業銷售變現。若出現銷售危機,企業將因無法償還債務而面臨財務風險。在這個層面上,佳源國際藉由保留商用物業權以維持穩定的現金收入,不但擁有彈性的現金流,亦憑藉良好的債務結構預防財務風險。



2019年,佳源國際通過大股東優質資產注入,間接持有合肥、馬鞍山及蚌埠市等物業開發項目,獲得多項優質資產,有效提升集團的銷售能力。此外,2019年,佳源國際通過多項不同渠道發行優先票據,務求優化債務結構。當中包括發行分別於2022年及2023年到期的美元優先票據共9億美元(包含後續增發金額),財務實力獲得顯著提升。



資產和債務結構的雙重優化令佳源國際在資本市場獲得青睞。公司2019年信用評級獲穆迪列入升級觀察名單,並於同年兩次提升機構評級至B2(展望穩定)。此後更橫掃多項殊榮,反映公司實力已獲得資本市場的關注和認可。



佳源國際在年報中指出,公司將繼續實行差別化調控政策,加快建立長效機制,務求促進房地產市場的平穩和健康發展。在其優質資產的基礎實力下,相信佳源國際能收見可觀的成效。



現時佳源國際的市盈率約為3.61倍,在地產同業中相對較低。截至撰稿日(3月10日11:39),佳源國際的股價約為3.05港元,徘徊在100天線附近。綜合以上優勢考慮,公司目前的估值偏低,投資者可多留意。







