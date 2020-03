Wednesday, 11 March 2020, 13:05 HKT/SGT Share: 數字會說話 佳源國際(2768.HK)以亮麗業績彰顯實力

香港, 2020年3月11日 - (亞太商訊) - 踏入2020年以來,中國受到新冠肺炎疫情的影響,房地產企業和地方政府積極施策,緩解下行壓力。多地政府出台政策穩定樓市,企業也紛紛加碼「線上售樓」或降價促銷,以此來提高整體銷售率,加快資金周轉。



市場展望,2020年房地產業儘管承壓,但整體發展依然趨穩。這樣的宏觀背景下,近日內房企的業績發佈引發關注,市場對資產質量和債務結構優良、估值相對偏低的內房企更為青睞。



佳源國際業績向好 土儲充足可待發展



近日多家上市内房企相繼公佈2019全年業績,當中佳源國際(2768.HK)的整體數據表現亮眼。根據中報披露,雖然佳源國際於2019年的合約銷售均價每平方米約1.2萬元,按年微升5%;但在合約銷售面績按年大升37%至約245萬平方米的作用下,總合約銷售金額按年大升43%至289億元人民幣。



上年1月中旬,由於個別媒體混淆佳源國際與佳源集團主體,導致市場和部分投資者錯誤解讀,佳源國際股價收市跌幅一度超過80%。



然而,當時市場消息澄清後,佳源國際於翌日的股價隨即反彈接近70%。若以收市價計算,股價最低時亦不曾跌穿其上市價的2.48港元,表示市場認可集團的實力基礎。佳源國際以數據證明實力,亮麗的業績挽回了投資者的信心。



優秀的業績的背後,是集團在2019年成功重整旗鼓的動作。佳源國際通過獲取優質土地儲備,優化整體債務結構,從而大幅提升公司的收益,更展現出穩步向好的趨勢。



土儲方面,佳源國際以項目併購與合營開發模式,取得多個位於粵港澳大灣區的物業項目。當中包括集團積極開拓大灣區市場,並於2019下半年通過大股東優質資產注入,收購安徽省物業開發項目。資產注入後,公司獲得合肥、馬鞍山及蚌埠市等多項優質資產,新增總建築面積達6.1百萬平方米,進一步擴大業務版圖,提升集團的影響力。



債務結構方面,根據年報,佳源國際的負債率大幅下降67個百分點至78%。2019年10月穆迪上調佳源國際評級至B2,表示其債務結構狀況良好,成功取得市場的信心。



佳源基礎實力強勁 現時估值偏低可吸



根據2019年的業績看來,佳源國際的銷售金額和面績都有明顯增長。公司售樓能力有強力支撐,為粵港澳大灣區的發展佈下堅實的基礎。展望2020年,佳源國際既形成強勁的基礎實力,亦將會有穩定的收入增長,厚積薄發,市場價值存在較大提升空間。



股價方面,目前佳源國際的市值約為120億元,市盈率在地產板塊中屬較低水平。集團股價徘徊於100天線平均值附近,比起上年度最低位已經回升接近80%,顯示市場信心積極向好。整體而言,佳源國際當前估值偏低,投資者信心已獲重振。在市場消化佳源的利好消息後,有望吸收估值差,並逐步取得突破。



回歸基本面,2020年初的政策走向和市場環境意味著房地長行業依然以穩健發展為主要基調。佳源國際在2019年不僅以漂亮的收益數據向市場交出一份優秀的答卷,也通過土地儲備、債務優化和銷售能力對自身夯實基礎,修煉內功,已為未來的增長做好積累,其走勢值得投資者關注。







Mar 11, 2020, 13:05 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network