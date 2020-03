Tuesday, 10 March 2020, 18:45 HKT/SGT Share: 眼科界奧斯卡「蔡司獎」今日揭曉,德視佳(1846.HK)不負眾望實現五連冠

香港, 2020年3月10日 - (亞太商訊) - 當地時間3月9日,在德國漢堡,德視佳國際眼科有限公司(「德視佳」或「公司」,股份代號:1846)憑藉雄厚實力,於全球眾多眼科醫療機構中脫穎而出,成功斬獲由世界光學巨頭卡爾蔡司集團頒發的2019年度「全球蔡司三焦點人工晶體置換數量最多眼科診所」及「全球蔡司三焦點人工晶體置換手術最多的眼科醫生」榮譽。德視佳創始人兼CEO約根森博士(Dr. Jørn Slot Jørgensen)作為企業代表受邀出席了本次頒獎典禮,約根森博士本人也正是「全球蔡司三焦點人工晶體置換手術最多的眼科醫生」獎項的獲得者。



蔡司集團授予德視佳獎項



在頒獎儀式上, 約根森博士表示:「德視佳始終致力於屈光技術領域的創新應用,致力於幫助每一位患者順利摘鏡、重返清晰視界,享受到更佳的視覺質量和更高的生活品質;未來,德視佳將繼續努力推動歐洲和中國眼健康事業的不斷發展。」德國卡爾蔡司醫療技術公司副總裁邁克爾·阿奇特利克先生對於德視佳在全球屈光手術界作出的重大技術貢獻表示高度讚賞,並希望今後能進一步深化與德視佳的戰略合作。



眼科界「奧斯卡」是何方神聖?



創始於德國的卡爾蔡司集團是一家在視光學和光電子領域享譽全球的百年名企,其2002年成立的卡爾蔡司醫療技術公司主要針對眼科患者生產開發診療儀器,專注於眼科手術和人工晶狀體。



「三焦點人工晶體」是德國光學翹楚蔡司集團在眼部醫療最尖端的科研成果。傳統的單焦點或雙焦點晶體,無法同時滿足患者看清遠、中、近三個距離的需求,而三焦點晶體則完美填補了這一缺憾,能擁有遠、近、中三個焦點的清晰視覺。將三焦點晶體植入眼內後,能夠提升在遠、近、中各距離下視物的清晰度,一站式解決老花眼、近視、遠視、散光和白內障等問題。手術後,患者不再需要佩戴任何眼鏡,可極大地提升生活品質,重返30歲左右的年輕視力狀態。



「三焦點人工晶體置換手術」僅產生1.8mm的微小眼部切口,最大程度避免了眼角膜傷害,整個手術平均耗時也只有短短的8~10分鐘。並且,該手術可以在術中同步治療近視、遠視、散光和白內障等,具有跨時代的非凡意義。



「蔡司獎」正是光學先鋒卡爾蔡司集團面向眼科醫療機構頒佈的、旨在表彰全球範圍內推廣實施蔡司三焦點人工晶體置換手術最多的診所和個人,每年全球僅有一家眼科機構和一位眼科醫生能獲此殊榮,可謂彌足珍貴,堪稱眼科界的「奧斯卡」!



德視佳為何能5次蟬聯「蔡司獎」?



實際上,自從2015年「蔡司獎」頒佈以來,德視佳已連續5次將該獎項收入囊中,穩坐行業C位。德視佳於1993年創立於德國漢堡,迄今已有27年的發展歷史,在德國、丹麥及中國運營業務,目前是歐洲最大的眼科集團之一。德視佳是業內率先為患者提供蔡司三焦點晶體置換手術作為老花眼治療方案的機構。德視佳在全球共實施了超過50萬例眼科手術和超過5萬例蔡司三焦點人工晶體置換手術。



創始人約根森博士是著名的視力矯正專家,是全球實施老花眼手術最有經驗的專家之一,擁有30多年的從業經驗,是德國、丹麥及中國的白內障手術和屈光矯正手術的先驅人物,累計完成超過10萬例以上的眼科手術,業績驚人。



在實現「蔡司獎」五連冠、領跑全行業的這一傲人成績背後,是德視佳多年來對「讓您的生活不再需要眼鏡」的目標的忠實踐行,是對技術、經驗、服務等全方位的高品質高標準的精益求精。



在技術方面,德視佳從未停止過對高精尖眼科技術探索的腳步。從激光手術到晶體手術,從普通激光手術到全飛秒激光手術……為了滿足不同人群的眼部健康需求,德視佳不斷運用先進卓越的技術設備、專注開拓新的手術方法。



在經驗方面,德視佳所有的手術都是由手術經驗豐富的醫生執行,每位醫生每年獨立成功完成手術數千例;資深醫生均為德國眼科屈光醫生協會及德國眼科醫生學會成員。因為醫術精湛,德視佳的醫生團隊曾連續3年被評為「德國最佳眼科醫生」。



在服務方面,德視佳的醫生在制定手術方案時嚴格遵循個性化服務原則,堅持量身定制的視力優化方案,整個服務流程涵蓋諮詢、術前檢查、視力矯正治療、術後跟進等全鏈路。並且,德視佳在歐洲的所有機構均嚴格遵循ISO9001:2015手術品質及標準。



眼科行業的市場潛力及德視佳的發展願景



根據美國諮詢公司的研究報告:在人口老齡化推動下,中國老花眼人數近年呈遞增趨勢:2018年45歲以上老花眼總人數為3.91億,2023年預計將達到4.61億。以老花眼手術為核心的中國眼科醫療市場存在不可估量的潛力,德視佳很早就意識到這一點。2013年,德視佳在上海開設了中國第一家眼科診所,目前已在上海、北京、廣州、深圳、杭州等地開設了6家診所,並且在今年內即將完成重慶和福州診所的開設,將服務範圍進一步輻射到西南地區和東南地區。所有診所均配備最先進的德國設備,採用歐洲統一的專業服務標準,全部手術醫生均來自歐洲醫生團隊。



2019年10月,德視佳已經於香港聯交所主板成功掛牌上市,向資本市場拿出了雄厚技術與優質口碑。關於在中國的發展願景,約根森博士誠摯表示:德視佳希望把德國醫療技術、管理流程、質量標準、醫療團隊、一站式服務等精髓帶入中國市場,以滿足更多追求生活品質與完美體驗的中國患者的需求。





