Tuesday, 10 March 2020, 10:00 HKT/SGT Share:

來源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech公司的藥物安普利近即將接受日本國立傳染病研究所的測試,作為引發人類新發傳染病——新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的新型SARS冠狀病毒(SARS-CoV-2)潛在治療藥物

奧卡拉,佛羅里達州, 2020年3月10日 - (亞太商訊) - 專注於研發治療免疫疾病,病毒性疾病和多種癌症療法的免疫藥物公司AIM ImmunoTech(紐約證券交易所股票代碼:AIM)今天宣布,日本國立傳染病研究所(NIID)將開始測試AIM的藥物安普利近(Ampligen),以作為SAV-CoV-2引起的新型冠狀病毒感染性疾病——新型冠狀病毒肺炎的潛在治療藥物。實驗項目將在NIID和東京大學進行。



測試和研究工作目前正在由NIID流感病毒研究中心主任、東京世界衛生組織(WHO)流感參考和研究合作中心主任Hideki Hasegawa(醫學博士、科學博士),和NIID病理學系、東京理工大學生物科學與技術系Ishiohe Takeshi(科學博士)共同主持進行。



“正如我們一直所說的,這種新出現的大規模流行病是由一種病毒引起的,這種病毒的調節RNA序列與原始的SARS冠狀病毒(SARS-CoV-1)在發病機制上幾乎相同。這意味著先前在SARS-CoV-1動物實驗中對安普利近的研究預示著它對新病毒可能會起到類似保護作用。世界衛生組織最近將這種新出現的高致病性病毒更名為SARS-CoV-2。”AIM首席執行官Thomas K. Equels表示。 “在美國國立衛生研究院的動物實驗中,安普利近對早前的SARS冠狀病毒表現出優異的抗病毒活性。在對感染了SARS的小鼠的研究中,安普利近是唯一一種被證明具有顯著存活效應的藥物:接受安普利近治療的小鼠存活率達到100%,而未接受治療的小鼠則無一存活。鑑於SARS-CoV-2與SARS-CoV-1有許多關鍵的相似之處,在目前尚無針對這種高致病性冠狀病毒的有效療法的情況下,安普利近可能在研發保護性早發療法中起到關鍵作用。我們很自豪能與日本備受尊敬的NIID合作,共同抗擊這一潛在的流行病。”



安普利近作為一種廣譜抗病毒藥物具有非常完善的安全性(請參閱:https://aimimmuno.com/events-presentations/ “ 安普利近作為一種抗病毒藥物”,安全幻燈片7-15)。



AIM將向股東和市場及時披露最新成果。



參考美國國立衛生研究院(NIH)簽訂的安普利近治療SARS的研究:

- Day 2009: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2787736/

- Barnard 2006: https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/095632020601700505



關於AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫製藥公司,專門從事治療免疫疾病、病毒性疾病和多種癌症的療法的研究和開發。 AIM的主打產品包括阿根廷批准的藥物rintatolimod(商品名安普利近®或Rintamod®)和FDA批准的藥物Alferon N Injection®。根據已發表的同行評審的臨床前研究和臨床試驗結果,AIM認為安普利近®可能具有廣譜抗病毒和抗癌特性。安普利近®的臨床試驗包括對腎癌、惡性黑色素瘤、結直腸癌、晚期復發性卵巢癌和三陰性轉移性乳腺癌患者的研究。這些和其他潛在用途需要額外的臨床試驗,確認支持監管批准和額外資金所需的安全性和有效性數據。 Rintatolimod是一種雙鏈RNA,開髮用於治療全球重要的削弱免疫系統的疾病和失調。



警告性聲明

本新聞稿中包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述,諸如“可能”、“將會”、“預期”、“計劃”、“預計”等詞語和類似的表達(以及其他提及未來事件或情況的詞語或表達) ,旨在標識前瞻性陳述。這些聲明涉及許多風險和不確定性。例如,需要進行大量的額外測試和試驗才能確定安普利近是否能有效治療人體內的COVID-19,但不能保證能成功。不能保證未來的研究不會得出與參考研究報告不同的結論。在海外國家開展業務存在諸多風險,包括在執行知識產權方面的潛在困難。我們無法保證我們在國外的潛在業務不會受到這些風險的不利影響。關於公司與安普利近的合作活動,無法保證目前或計劃中的試驗是否會成功或產生有利的數據,而且試驗受到許多因素的影響,包括缺乏監管機構的批准、缺乏研究藥物或贊助其他試驗的機構的優先次序變動。此外,許多因素可能導致計劃的臨床試驗無法啟動,包括缺乏監管批准或缺乏研究藥物。即使這些臨床試驗得以啟動,我們也無法保證臨床研究會成功或產生任何有用的數據或需要額外的資金。本文中所載的任何前瞻性陳述僅在本報告之日起生效。公司不承諾更新任何前瞻性聲明,以反映在此日期之後發生的事件或情況。本文稿並不會參考本網站所載的資料,只供參考之用。



聯繫人:

Crescendo Communications, LLC

電話: 212-671-1021

電子郵件: aim@crescendo-ir.com



AIM ImmunoTech Inc

電話: 800-778-4042

電子郵件: IR@aimimmuno.com



資料來源: AIM ImmunoTech Inc



Mar 10, 2020, 10:00 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务, 制药及生物技术, 健康与医药, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network