Monday, 9 March 2020, 21:01 HKT/SGT Share: 東曜藥業榮獲科技企業上市獎和科技研發突出獎

香港, 2020年3月9日 - (亞太商訊) - 2020年03月06日,蘇州工業園區召開「建設世界一流高科技園區 打造新時代改革開放新高地」誓師大會。會上,對於蘇州工業園區的先進企業和優秀人才進行了表彰。東曜藥業有限公司同時榮獲2019年度 「科技企業上市獎」和「科技研發突出獎」兩項殊榮。







港交所上市

東曜藥業自2010年7月在蘇州設立,紮根園區、創新發展,專注於創新型腫瘤藥物及療法的開發及商業化,致力於打造患者、家屬及醫療專業人士信賴的腫瘤治療領先品牌。2019年11月,東曜藥業成功在香港港交所主板上市,股票代號:1875.HK。



創新技術

近年來,東曜藥業持續加大投入,完成了設計產能達到16,000升的抗體藥商業化生產基地建設,並開展技術創新和產品研發。東曜藥業開發了多個系列、多個品種的抗腫瘤藥物,已經有6 種在研藥物處於臨床及以上關鍵階段,形成了完整、高質量的藥物產品鏈。



公司自主研發了灌注-批式混合細胞擴增技術(PB-Hybrid Technology),是國內首個將該技術應用到上市規模的生產的企業,並已完成多產品多批次的生產和驗證,成為公司成熟的平台技術。該技術顛覆了單抗大規模生產細胞擴增的傳統工藝,僅由25L即可直接擴大到2000L規模,省去了10L、50L、200L、500L擴增步驟,簡化工藝流程、優化產品質量、縮短生產週期、減少資本支出,具備極高的生產競爭優勢。



東曜藥業潛心鑽研抗體偶聯藥物(ADC)技術數年,已經完成ADC產品TAA013的研發、中試放大、I期臨床研究數據發佈;完成了策略合作夥伴的數個新一代ADC藥物的研發與生產。東曜藥業正在建設中的ADC藥物車間,將成為國內少數幾間符合GMP要求的ADC商業化生產車間之一,為公司在ADC領域的發展奠定基礎並搶佔市場先機。



開放合作 追求突破

東曜藥業佈局全產業鏈,建設集研發、臨床試驗、製造、商業化於一體的綜合全產業鏈平台。我們積極開放合作平台,拓展創新藥品開發立項,並透過國際合作,引入更多創新機遇,奮力追求新突破。



此次獲評殊榮是對東曜藥業近年來發展的認可和肯定,未來東曜藥業將堅持人文與科技平衡的經營理念,繼續加大創新、開拓進取,為蘇州工業園區經濟發展做出新的貢獻。





Mar 9, 2020, 21:01 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network