銀城國際(1902.HK)上市一周年 2019年合約銷售金額按年大增107.7%

香港, 2020年3月9日 - (亞太商訊) - 中國專注於在長三角地區為全齡客戶開發優質住宅物業的房地產開發商——銀城國際控股有限公司(「銀城國際」,股份代號:1902),今天公司迎來於香港聯交所主板上市一周年。



規模發展成效顯著 區域深耕持續推進

上市以來,銀城國際在「同心多元」戰略指引下,緊抓香港資本融資市場的有利環境,穩步推進公司業務發展,實現規模效益顯著增長。年內,公司實現2019年全年合約銷售金額為人民幣198.2億元,按年同比增長107.7%,2017年至2019年間的複合年增長率高達83.2%,而2019年全年相應的總合約建築面積約為1,129,071平方米,較2018年同期大幅增長125.1%。



銀城國際目前擁有的土地儲備大部分位於南京、無錫、蘇州等中國長三角經濟發達城市,該類城市土地儲備擁有巨大升值發展潜力。截至2019年6月30日,銀城國際在9個城市擁有共34個項目,總土地儲備面積達400萬平方米。下半年,銀城國際接連投得多個地塊,包括總建築面積約66萬平方米的杭州青山湖畔地塊、約23萬平方米的南京六合地塊及約17萬平方米的南京玄武門地塊等。豐厚的土地儲備可支持公司未來兩年的可持續發展。



上市一周年 獲市場肯定

上市後,銀城國際獲納入MSCI中國全股票小型股指數成分股,並成功發行1億美元票據。近日,公司獲工銀國際首次覆蓋並給予「買入」評級。該行認為公司已進入快速成長期,其合約銷售在未來兩年仍將保持強勁,並預期從2018年到2021年,公司收入的複合年增長率將達49.0%,核心淨利潤增長達74.0%,合約銷售額增長達47.9%。



銀城國際實力雄厚,屢獲殊榮,不但蟬聯江蘇省房地產開發綜合實力第二名,亦獲得2019年度數字化領軍企業、2019中國房企成長性企業二十強等榮譽。銀城國際口碑卓著,據第三方評估,其各項評分處行業領先水平,其中總體滿意度達91%。



致力人才體系建設 積極履行社會責任

銀城國際致力於人才體系建設,關注人才培養。年內,公司開展一系列包括新員工融入、人才梯隊計劃、匠心計劃、領導力計劃等在內的49項培訓,覆蓋近3,000人次。其中,公司與南京大學商學院聯合開辦課程,為管理幹部提供系統的學習平台,舉辦營銷大賽、開展「無奮鬥,不青春」管培生培訓等活動培養營銷及年輕管理人才。



銀城國際亦持續關注並積極參與社會慈善公益事業,履行社會責任。公司通過企業捐贈、公益組織活動及贊助等多種形式,例如鼓勵員工捐募的「1元計劃」等活動,鼎力支持環保、醫療、教育、扶貧等多項公益事業,彰顯銀城國際企業文化及價值。



銀城國際董事會主席黃清平先生表示:「今天是銀城國際於香港聯交所上市一周年的日子,回首過往一年,銀城國際克服經濟下行、房地產行業承壓運行、新型肺炎疫情蔓延等難題,不忘初心,砥礪前行,取得資本市場的高度認可。展望未來,銀城國際將深入貫徹落實區域深耕、多元化運營及「房地產+」戰略,鞏固南京及長三角領先房企地位,優化地產品牌形象,進一步擴大公司規模效益,為投資者及股東創造回報。」



銀城國際控股有限公司

銀城國際為中國發展成熟的房地産開發商,專注於在長三角地區為全齡客戶開發優質住宅物業。銀城國際的房地産開發業務始於南京,並成功將業務擴張至長三角地區的其他城市(包括無錫、蘇州、鎮江、杭州、馬鞍山、合肥、徐州及台州)。公司堅持「品質領先、服務卓越、創新未來」的核心開發策略,旨在開發「全齡宜居、健康舒適、智慧便捷」的優質物業。自2002年起,銀城國際連續17年被江蘇省房地産業協會評為江蘇省房地産開發行業綜合實力50强企業之一,並於2018年在該榜排名第二。









