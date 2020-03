Monday, 9 March 2020, 16:15 HKT/SGT Share: 給茜茜公主老公配眼鏡的德國品牌,即將頒出眼科界的「奧斯卡獎」

香港, 2020年3月9日 - (亞太商訊) - 19世紀50年代,年輕貌美的茜茜公主嫁入了哈布斯堡宮廷,她高貴迷人的身姿和奢華的帝都維也納相得益彰,共同營造出人們對童話愛情的嚮往。



2018年度-「蔡司獎」證書。由於蔡司公司在業界的口碑和權威深入人心,所以「蔡司獎」也被稱作是眼科界的「奧斯卡獎」



她的丈夫是高大英俊的弗朗茨·約瑟夫一世,據說,弗朗茨·約瑟夫一世非常勤奮,每天要工作12小時以上,還能熟練運用他子民的八種語言。



珍藏在德國耶拿的弗朗茨·約瑟夫一世使用過的眼鏡,見證了他的勤奮。這副眼鏡來自蜚聲國際的卡爾·蔡司公司,就是那個生產出X 光望遠鏡、還憑藉攝影科技斬獲奧斯卡小金人的光學技術公司。



人眼對光的捕捉為光學研究帶來源源不斷的靈感,光學科技的突飛猛進也説明到人類改善視力。



蔡司的老花眼治療技術



隨著年齡的增長,人的眼晴晶體逐漸硬化、彈性慢慢減弱,睫狀肌收縮能力不斷降低,近點漸漸遠移,大約從40歲開始,近距離看東西越來越困難,這種情況就是俗稱的「老花眼」。此外,「老花」還會伴隨視覺疲勞、眼部酸脹、流淚、頭痛等症狀。



在屈光不正尚不能用手術來治療的年代,即使高貴如弗朗茨·約瑟夫一世也只能通過戴眼鏡來改善視力。



然而,戴鏡後的諸多不便讓很多老花眼患者叫苦不迭。由於不少老花眼患者在年輕時患有近視,所以在老花後需要至少配兩副眼鏡來改善屈光不正,日常的攜帶和換戴很是繁瑣;即使市面上出現了漸進鏡片,也沒能讓老花眼患者獲得夢寐以求的視覺效果,因為漸進鏡片兩邊存在干擾區,會使佩戴者的周邊視野產生泳動感。



幸運的是,來自蔡司的「三焦點人工晶體植入」技術攻克了老花難題。相比做完「單焦點手術」還要再配眼鏡、「雙焦點手術」無法解決中距離看事物的問題,「三焦點晶體」能讓患者在視近、視中、視遠時都看得很清晰,不論以前是否患有其他屈光不正,都可以通過這個手術徹底告別眼鏡,完完全全不用再戴鏡,所以說,這種手術是革命性的。另外,可進行私人訂制的晶體還可同步説明解決包含散光在內的各種屈光不正及白內障。



「三焦點人工晶體」倍受高端人士青睞的原因還包括它的植入過程不到10分鐘,切口只有1.8mm左右,整個手術過程非常輕鬆。目前,全球接受「蔡司三焦點人工晶體」植入手術的人群在逐年增加,蔡司公司也從2015年開始頒發「全球蔡司三焦點人工晶體植入數量最多眼科診所」及「全球蔡司三焦點人工晶體植入手術最多的眼科醫生」獎項,用以表彰傑出的眼科診所和眼科醫生。



今年的「蔡司獎」會花落誰家?



今年的頒獎儀式將於3月10日在德國漢堡舉行,由於「蔡司獎」每年只頒發給一家醫療機構和一名眼科醫生,所以全球眼科行業都翹首以盼獎項結果的揭曉。



目前,德國的德視佳眼科(股票代碼1846.HK)被認為是頗有實力的競爭者,因為這家眼科機構已累計實施超5萬例「蔡司三焦點晶體植入手術」,且已蟬聯「蔡司獎」四年,其創始人兼CEO約根森博士也蟬聯過「全球蔡司三焦點人工晶體植入手術最多的眼科醫生」獎項。



不過,隨著人口老齡化的發展以及「蔡司三焦點晶體植入手術」知名度的增加,越來越多的患者開始拋棄「老花了就只能戴老花鏡」的觀念,致力於通過「三焦點老花手術」來解決視力問題,有資格實施這項手術的眼科機構也在增加,所以,德視佳能否獲得「五連冠」佳績,尚需耐心等待頒獎結果。



眼科業內人士則對德視佳蟬聯「蔡司獎」比較有信心,因為患者在選擇眼科醫院時會看重醫院的口碑、醫生的水準、醫院的診療技術,已經累積了豐富植入經驗和患者口碑的德視佳明顯更受患者青睞。目前,德視佳在中國的北京、上海、杭州、廣州、深圳等地也開設了診所,不少公眾人物及其家人都在德視佳接受過眼科手術,比如,演員張歆藝的母親就是在德視佳接受的「三焦點人工晶體植入」。



德視佳的約根森博士說:「希望把德國製造的精髓,包括德國醫療技術、管理流程、品質標準、醫療團隊、一站式服務等帶入中國市場,以滿足更多追求生活品質與完美體驗的中國患者的需求。」



以前有中國患者奔赴歐洲問診,隨著德視佳在華業務的繼續開展,中國患者可以不出國門就能享受德國頂尖的眼科治療,且實施手術的醫生都來自歐洲醫療團隊,這樣的模式真的很打動人心。



目前,距離「蔡司獎」的揭曉不到一天的時間,究竟老牌眼科診所德視佳能否蟬聯眼科界「奧斯卡」五連冠呢?讓我們拭目以待!







Mar 9, 2020, 16:15 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 健康与医药, Funds & Equities

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network