Friday, 6 March 2020, 18:00 HKT/SGT Share:

來源 Novotech Novotech與科微範株式會社(Komipharm)簽署CRO合同，在韓國進行新型冠狀病毒肺炎臨床試驗

韓國首爾, 2020年3月6日 - (亞太商訊) - 亞太地區最大的專業生物技術合同研究機構Novotech已被科微範株式會社選定，對作為新型冠狀病毒肺炎潛在治療方案的Panaphix進行臨床試驗。







科微範株式會社表示，Panaphix是一種細胞因子風暴抑製劑，可抑制免疫細胞及其激活化合物細胞因子的過度生產。普遍認為，免疫細胞及其信號分子的過度生產會導致嚴重的炎症性疾病，例如某些人會感染肺炎。



該公司表示，它希望通過這項擬議的臨床試驗，擴大Panaphix的使用範圍，將其用於新型冠狀病毒肺炎的治療中。



Novotech首席執行官Moller博士表示，公司已經做好充分準備，與科微範株式會社合作進行一項意義重大的藥物實驗，該試驗正在對整個亞太地區產生特別強烈的影響。 Novotech在亞太地區設有11個辦事處。



他說，Novotech擁有經驗豐富的地方領導，與監管機構能進良好的溝通，並且還與該地區的關鍵意見領袖和網站建立起牢固的關係，所有這些優勢將使它能夠加速推進這項試驗。



Novotech進行過大量的傳染病試驗，在這一領域有著特別強大的關係。



Novotech最近剛獲得了2020年度澳大利亞-韓國商業大獎——卓越獎（生物技術和衛生領域）。



在過去的12個月中，Novotech與韓國的幾家重點醫院簽署了正式的合作協議，其中就包括首爾國立大學、峨山醫學中心、延世大學附屬Severance醫院和蔚山大學醫院，以促進臨床試驗的項目管理並加速生物技術藥物的開發。



關於Novotech - https://novocro.com/welcome

Novotech的總部位於悉尼，是一家國際公認的領先的區域全方位服務合同研究機構(CRO)。迄今為止Novotech已在亞太地區成功協助進行了數百次I - IV期臨床試驗。 Novotech在所有臨床試驗階段和治療領域提供臨床開發服務，包括：可行性評估；想道德委員會和監管機構提交文件，數據管理，統計分析，醫療監控，安全服務，中央實驗室服務，針對ICH要求的報告撰寫，項目和供應商管理。 Novotech在亞太地區的強大實力體現在，在所有主要的區域市場進行臨床試驗，另外它還通過公司的戰略合作夥伴網絡在全球範圍內尋求發展。

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