Friday, 6 March 2020, 13:06 HKT/SGT Share: 中滙集團(0382.HK)發佈2020財年中報盈利預喜 預期2020財年中報核心淨利潤同比增幅不低於30%

香港, 2020年3月6日 - (亞太商訊) - 中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本公司」,聯同其轄下附屬公司,統稱「本集團」;股份代號:0382.HK)欣然發佈2020財年中報盈利預喜公告,預期本集團截至2020年2月29日止六個月(「回顧期」)的核心淨利潤較去年同期相比錄得不低於30%的增幅。這是本集團上市後第二次發佈盈利預喜。



業績持續向好 學生人數及平均學費齊升

中滙集團於中國運營兩家民辦高等教育機構,即廣東財經大學華商學院(「華商學院」)及廣州華商職業學院(「華商職業學院」)。受惠於大灣區對商科人才的迫切需求,本集團之華商品牌和辦學能力受到社會的認可和追捧,加上旗下院校的國際化辦學模式廣受歡迎,回顧期內,華商學院及華商職業學院的學生人數及平均學費均有上升,預計本集團於回顧期內的收入也將有顯著的提升。



教育部擴招專升本 政策重大利好

日前,中國國務院更是推出擴招專升本政策,國家教育部指出預計今年全國將擴招專升本32.2萬人,而廣東省今年專插本(與「專升本」同一個概念)預計擴招比例為50%,此政策將直接利好華商學院於2020/21學年的專插本招生。據統計,2020/21學年報考華商學院專插本的人數為6,688人,預計華商學院專插本計劃招生數相比2019/20學年增長約50%。華商學院的專插本招生備受考生追捧使得華商學院成為廣東省報考人數最多、招生最多的民辦高等院校。目前本集團正在廣東省肇慶四會市建設華商學院的新校區,該校區可容納學生約16,000人。隨著四會新校區即將如期於2020年9月落成,教學資源將得到有效充分的擴充,收生能力進一步加強。



疫情影響高校程度甚少 綫上教學平台優勢盡顯

疫情之下,中滙集團旗下院校於開學前積極部署各項疫情防控工作,貫徹「停課不停學」方針,安排使用現有的「超星爾雅」、「智慧樹」及「學堂在線」等線上教學平台進行線上教學活動和教學研究工作。華商學院開學的時間為3月2日,華商職業學院的開學時間為3月9日,網絡授課結束時間暫定持續至4月底,具體截止日期根據廣州市疫情防控指揮部公告及上級教育主管部門通知精神調整確定。目前,華商學院已經順利開學,開學第一天華商學院共開出189門網絡課程,有4萬多學生人次參與網絡教學。多門次、多平台的網路教學對華商學院是一次新的嘗試、新的挑戰和新的探索,中滙集團也將抓住此次線上教學的機會,著眼未來,不斷發現、發掘典型案例,為線上教學改革打下基礎。



「華商E家」APP開啟智慧化校園建設 教育信息化業內領先

本集團從2015年開始準備智慧化校園的建設,從教育信息化出發,致力於以產業互聯網思維推動教育服務升級,發展至目前,本集團擁有了自己的智慧化校園門戶,建立了學校全媒體平台:



- 在互聯網輔助教學上,「華商E家」針對教師及學生的教與學,結合教學診斷與品質改進的要求提供相應的輔助支援,如結合專業和課程推薦相應的知識體系,相關輔助培訓、考證服務、非核心課程標準化在線考試以及職業發展規劃;同時,學校教師也可以在平台上自建課程體系;

- 教職工及學生管理服務上,「華商E家」的校園門戶實現全平台、全媒體、多端支援的服務,提供各項學生管理和服務內容讓學生足不出戶,即可辦理考試報名、學籍註冊等;

- 教職工及學生生活方面,「華商E家」實現以移動端的方式為教職工及學生提供衣食住行醫全方位的保障與服務,尤其針對如疫情等特殊時期下的生活保障提供支撐。



本集團將智慧校園應用於高校全面管理,在5個方向進行一體化管理,包括教學一體化、學生管理一體化、行政辦公一體化、後勤管理一體化、資源平台一體化。未來,同時也將專注於高校「5A」智慧創新創業資源體系平台,基於互聯網模式的高校人才培養,打破校園邊界的創新創業生態體系建設,將校園生活與創業有機結合,打造高校「5A」創新創業新模式,即任何人(Anyone)在任何時間(Anytime)、任何地點(Anywhere)均能創業就業(Any Business and Employment)、及獲得創業就業服務(Any Service)。



關於中滙集團控股有限公司

中滙集團控股有限公司(「中滙集團」或「本集團」,股份代號:0382.HK)為粵港澳大灣區最大的民辦商科高等教育集團(按2017/2018學年商務專業總入學人數計),及教育行業中拓展國際市場的早期先行者,本集團擁有龐大的學生基礎並以規模經濟方式經營。於中國,中滙集團目前於廣東省營運兩家中國民辦高等教育機構,即華商學院及華商職業學院,以商務課程(如會計、金融、經濟學及商務英語)為課程設置戰略重點,以幫助學生在畢業時獲得就業前景,把握大灣區湧現出的就業機會。於海外,本集團於澳大利亞運營一家經ASQA許可的民辦職業教育機構,即澳洲國際商學院,提供職業教育課程和其他非學歷短期課程,旨在為學生提供競爭優勢和全球視野。本集團亦於新加坡收購了一間經新加坡教育部EduTrust權威認證的本地學校NYU Language School,並在該校的基礎上開拓了新加坡新校區。新加坡新校區預計於2020年4月開始投入運營,提供語言預科課程、本科/大專學歷課程以及創業/培訓類項目,具有提供國際認可課程資質以及在新加坡招收本地學生以及海外留學生的資質。





Mar 6, 2020, 13:06 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network