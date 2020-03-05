Thursday, 5 March 2020, 17:46 HKT/SGT Share: 渤海銀行遞交A1 盈利能力強且競爭優勢明顯

香港, 2020年3月5日 - (亞太商訊) - 據媒體報道，2020年初，中國爆發新冠肺炎疫情，所有行業均受到了影響。為對抗疫情，銀行業展現擔當，對受疫情影響較大的企業不盲目抽貸、斷供、壓貸，而是予以展期、續貸。下調貸款利率等支持，以金融服務保障社會經濟運行。中國銀保監會政策研究局副局長吉昱華2月25日在北京透露，截止目前，中國銀行業金融機構為抗擊疫情提供信貸超過7900億元。



為打贏疫情防控阻擊戰，渤海銀行亦傾情行動。該行第一時間開通了多條疫情防控綠色通道及專用窗口，以支持救災款項迅速到位，並對湖北省內小微企業貸款下調0.5個百分點利率。1月28日，該行又向湖北疫區捐款2000萬元人民幣。據聯交所消息，渤海銀行已於2月26日遞交了A1表。招股書顯示，其聯席保薦人為建銀國際、海通國際、農銀國際和中信里昂證券。



發展迅猛盈利領先



渤海銀行於2005年12月31日成立於天津。成立至今，渤海銀行抓住時代機遇，如今已形成網絡輻射全國、國際化業務蓄勢待發、技術產品創新快速迭代的態勢，實現了高質量、跨越式發展。



渤海銀行是12家全國性股份制商業銀行中最年輕的。作為唯一一家於《中國商業銀行法》2003年修訂後全新設立的銀行，渤海銀行具有全國性牌照優勢並顯著受益。自2006年開業以來，渤海銀海以平均每年新設超過兩家一級分行的速度，僅用14年就完成了主要省會及經濟重要城市的戰略佈局。



截至2019年9月30日，渤海銀行擁有31家一級分行（包括直屬分行）、30家二級分行、127家支行、54家社區小微支行，並設立了香港代表處，網點總數達到243家，具備了輻射全國、蓄勢待發的網絡優勢。



伴隨著戰略擴張，渤海銀行的資產規模迅猛發展。截至2018年12月31日，渤海銀行網點平均資產總額為人民幣42億元，平均貸款總額為人民幣23億元，與全部全國性股份制上市商業銀行相比均位列第三。截至2019年9月30日，渤海銀行的總資產達到10958億元，較2017年1月1日增長28.0%，與全部全國性股份制上市商業銀行相比排名第二。



於2019年，按截至2018年12月31日的一級資本計，渤海銀行在《銀行家》公佈的「全球銀行1000強」榜單中排名第178位，與2017年的排名相比，上升了九位，並在所有上榜中國銀行中名列27。



迅猛發展的同時，渤海銀行的盈利能力也首屈一指。截至2019年9月30日止九個月，該行營收212億元，淨利潤65億元；淨利潤同比增速達15.9%，加權平均淨資產收益率達14.7%，在全部全國性股份制上市商業銀行中分別排名第一和第二。



緊抓金融科技機遇



2019年8月，中國人民銀行印發《金融科技（FinTech）發展規劃（2019-2021年）》，明確提出未來三年金融科技工作的指導思想、基本原則、發展目標、重點任務和保障措施。在中國銀行業全面擁抱金融科技之時，渤海銀行已具有前瞻性的利用雲計算、大數據分析能力，重塑了自身銀行業務和服務模式，緊抓金融科技帶來的巨大機遇。



渤海銀行將核心業務和服務嵌入合作平台的業務流程中，打造了共建、共享、共贏的「線上渤海銀行」開放生態銀行體系，延伸銀行服務的邊界，實現與合作平台互相賦能、聯合運營、共建生態。



渤海銀行以賬戶管理、支付清算、資金存管、金融產品等服務為抓手，共發佈95個API接口及相關文檔，推出了行業電商平台、政府政務平台、智慧社區平台、智慧城市平台、金融資產交易所、非銀金融機構等眾多業務場景解決方案。渤海銀行在有效地節省了與合作平台的溝通與開發成本，在創造新的盈利點的同時，還提升了合作平台對其的共生粘性。



通過構建這一良性互動的共建生態，渤海銀行得以不斷拓寬獲客渠道，拓寬中間收入渠道，持續提升金融產品及服務的市場競爭力與認知度。渤海銀行通過與合作平台數據共享，獲得大量數據及海量客戶資源，進一步豐富客戶畫像層次，為其數字化轉型奠定了強大的數據基礎。截至2019年10月31日，渤海銀行已經和超過100家的平台進行業務合作，通過建立場景獲得的線上用戶達到17.58萬戶，這些線上平台的合計交易量達到348億元。



渤海銀行在金融科技方面屢獲殊榮，如於2018年榮獲「中國金桔獎－ 最佳金融科技服務獎」、「金融科技及服務優秀創新獎評選－管理創新突出貢獻獎」、「中國電子銀行金榜獎－最佳個人網上銀行獎」等獎項，於2019年榮獲《21世紀經濟報道》 「年度金融科技銀行」榮譽。



行業競爭優勢明顯



渤海銀行是中國唯一一家外資銀行參與發起設立的全國性股份制商業銀行，擁有實力雄厚的股東。主要股東包括國際領先的渣打銀行，世界第一大遠洋運輸公司中遠海運的子公司，世界第二大的鋼鐵集團寶武鋼鐵，中國重要的國家投資機構國家開發投資集團，地方龍頭國企泰達控股以及实力不俗的民營企業泛海實業等。渤海銀行與股東形成了良好的正循環關係，優質多元的股東亦給予其長期穩定的支持，並積極參與了其数次增資擴股。



渤海銀行傳承渣打銀行的優秀基因，秉承「全面、主動、敏捷」的風險管理理念，致力於提高全面風險管理能力和水平，建立「集中、獨立、垂直、制衡、融入」的風險管理體系，並利用大數據、人工智能、區塊鏈、雲計算、5G技術等五大科技要素增強「精準、自動、實時」的數字化風控能力，構建了「立體防禦、數據支撐、運營集中、響應實時」的數據安全運營體系。



憑藉先進的風險管理理念和完善的風控體系相結合，渤海銀海在業務快速發展的同時，保持資產質量顯著向好。截至2019年9月30日，渤海銀行的零售貸款總額為2058億元。其中截至2019年9月30日止九個月，該行零售貸款利息收入為88億元，而2017年僅為44億元。



對比不良率數據，截至2017年12月31日、2018年12月31日及2019年9月30日，渤海銀行的零售貸款不良率分別為0.37%、0.38%、0.55%，2017、2018年對比全部全國性股份制上市商業銀行均處於最低。同期，該行的撥備覆蓋率分別為185.89%、186.96%和203.80%，撥貸比分別為3.24%、3.44%和3.60%，均呈穩中向好趨勢。其中，撥貸比優於全國性股份制上市商業銀行平均水平。



國內企業的復工復產，必然會產生大量的融資需求，這將極大刺激銀行的貸款業務。此外，中國人民銀行表示，疫情不會影響中國的金融改革開放節奏。隨著國內金融改革開放的推進，銀行業也會迎來了新的發展機遇，商業銀行的跨境授信、投融資、結算與保證等國際業務亦有望迅速發展。盈利能力強且極具潛力的渤海銀行，亦有望在此過程中扮演重要角色。







Mar 5, 2020, 17:46 HKT/SGT

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