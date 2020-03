Thursday, 5 March 2020, 21:30 HKT/SGT Share:

來源 Perk Labs Inc 珀克實驗室宣佈與支付寶達成協議

加拿大溫哥華, 2020年3月5日 - (亞太商訊) - 一站式移動訂購、支付及顧客忠誠度平台Perk Hero的母公司珀克實驗室(Perk Labs Inc.,前身為Glance Technologies Inc.,CSE:PERK / OTCQB:PKLBF / FKT:GJT,以下簡稱"珀克實驗室"或該"公司")現榮幸宣佈,Perk Hero已與支付寶簽署協議,使支付寶用戶能夠在該公司的支付平台上付款。此外,Perk Hero將協調其QR圖碼,以使其商戶能接受支付寶付款。







公司首席執行官Jonathan Hoyles表示:「這項安排將吸引那些希望在國外旅行和生活時使用支付寶作為首選支付方式的中國遊客,這也將為我們的商戶帶來更多價值,商戶將更具優勢可從支付寶這群龐大的新用戶群中受益,這個用戶群代表著更高的顧客流量、更強的用戶購買力及更多收入。這是一個的雙贏的安排。」



支付寶北美區總經理 王煜磊 表示:「我們期待著更多用戶在加拿大的Perk Hero商戶通過支付寶QR圖碼進行付款。這個安排為加拿大的中國用戶提供一種他們熟悉的支付方式,讓他們可以聯上本地商戶。」



2013年,支付寶取代了PayPal成為全球最大的移動支付平台,截至2019年6月,支付寶擁有9億用戶,其中多數用戶均屬於在快速增長中的中國中產階級。他們熱愛購物、外出用膳以及旅遊觀光。這意味著每年有數百萬中國支付寶用戶以遊客、學生及移民的身份到訪加拿大和美國。



加拿大旅遊局 (Destination Canada) 2018年的報告稱,中國是加拿大在亞太地區的最大遊客來源、第二大長遠的市場和最大的消費市場。在2018年,加拿大迎來了創紀錄的73.7萬名中國遊客,首次超過70萬大關,遊客數量自2013年多了一倍,年均增幅達16%。



根據美國國家旅行和旅遊辦公室 (National Travel and Tourism Office) 的資料,2018年美國接待了290萬名中國遊客。專家表示,旅遊業必須付出更多的努力以滿足中國遊客不斷變化的需求。



越來越多中國遊客(尤其是年輕遊客)使用應用程式來規劃旅行,而不是通過傳統的旅行社來預訂旅遊服務,他們更熱愛使用智能手機支付系統。同樣,統計資料顯示,老年中國遊客在海外度假時也會使用手機支付。旅遊專家稱,如果這些旅遊地方想繼續吸引中國遊客,投資於這些技術已刻不容緩。[1]



Hoyles說到:「支付寶將幫助我們的商戶利用這一新的而且不斷擴大的全球營銷渠道和超級應用程式。通過支付寶,我們的商戶可以向中國遊客和其他國外遊客展開營銷活動,提高自身業務在廣泛的支付寶用戶群體中的曝光率。」



珀克實驗室簡介

珀克實驗室 (Perk Labs Inc.) 是Perk Hero的擁有者。Perk Hero是一個數碼忠誠度管理平台,商戶能通過該平台為顧客提供數位獎勵和更具吸引力、更便利的顧客體驗。如欲了解關於珀克實驗室的更多資訊,請瀏覽www.perklabs.io。



关于支付宝

支付宝是蚂蚁金服运营的全球领先的支付和生活方式平台。2004年诞生的支付宝,成立时是第三方担保交易服务,解决了中国电子商务早期时买家和卖家间的信任问题,目前和全球本地钱包伙伴一起共同服务超过12亿的用户。现在的支付宝已经从一个支付工具成长为家喻户晓的一站式生活服务平台。无论是打车、订酒店、买电影票、缴纳水电煤气费、预约挂号、还是购买理财产品,用户都可以在手机上完成。除了线上支付,支付宝已经将其支付技术能力分享给全球线数量众多的线下传统商业和公共服务机构。支付宝的跨境支付、海外扫码付等多项服务,已经覆盖全球超过50个国家和地区。支付宝的海外退税服务已经覆盖全球35个国家和地区。全球范围内,支付宝与超过250家金融机构和支付解决方案提供商合作为中国游客和在中国电商网站上购物的境外用户提供跨境支付服务。目前,支付宝支持27种不同货币。



如需更多資訊,請聯絡:

Jonathan Hoyles

首席執行官

833-338-0299

investors@perklabs.io



加拿大證券交易所 (Canadian Securities Exchange) 及其監管服務供應商(定義見加拿大證券交易所相關政策)均不對本新聞發佈的充分性或準確性負責。



前瞻性陳述

本新聞發佈包含適用證券法所定義的前瞻性資訊或前瞻性陳述(統稱為"前瞻性資訊")。前瞻性資訊通常是由"可能"、"相信"、"認為"、"預期"、"探索"、"擴展"、"或許"、"預計"、"意圖"、"估計"、"計劃"、"尋求"、"潛在"、"預測"、"應該"、"將"等詞語標識的資訊,或者在性質上指向未來事件的資訊。這些前瞻性陳述涉及風險和不確定性,且關乎珀克實驗室業務策略的討論及珀克實驗室對未來運營的預期等事項。

儘管珀克實驗室基於其當前可獲得的資訊認為這些前瞻性陳述是合理的,但它們可能被證實為不正確的,此外,本新聞發佈中的前瞻性陳述也可受到許多風險、不確定性和其他因素的影響,這些因素可能導致未來的結果與這些前瞻性陳述中明示或默示的結果發生重大差異。如需更了解本新聞發佈中前瞻性陳述所依據的這些及其他因素和假設,請參閱珀克實驗室最新年度資訊披露表和招股說明書(見珀克實驗室在SEDAR網站www.sedar.com上的資料)中「風險因素」的部分。珀克實驗室提醒投資者,珀克實驗室提供的任何前瞻性資訊都不能保證未來的結果或業績,實際結果可能與前瞻性聲明中的結果發生實質性差異,由於前瞻性陳述所基於計劃、意圖或預期是無法保證的,故此對此類前瞻性資訊,不應予以不當的依賴。



[1]《南華早報》



Mar 5, 2020, 21:30 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 信用卡和付款, 消费者

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network