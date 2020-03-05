Wednesday, 4 March 2020, 19:46 HKT/SGT Share:

來源 創科實業 創科實業連續十年業績創新高 加快充電式工具轉型 達致業務持續增長

香港, 2020年3月4日 - (亞太商訊) - 以香港為基地的全球電動工具及地板護理公司創科實業有限公司（「創科實業」或「集團」）（香港聯交所股份代號：669；美國 ADR：TTNDY）公佈截至二零一九年十二月三十一日止財政年度的業績。集團營業額較去年同期上升9.2%至7,700,000,000美元。受惠於一系列嶄新產品的推出、產品組合管理、生產力提升，以及結合銷量的槓桿效應，毛利率由二零一八年37.2%擴大至二零一九年37.7%。除利息及稅項前盈利增加10.9%至673,000,000美元，而除利息及稅項前盈利率增長10個基點至8.8%。股東溢利上升11.3%至615,000,000美元，而每股盈利較二零一八年上升11.6%至33.67美仙。創科實業嚴格管理營運資金，年內負債比率為0.5%，而營運資金佔銷售額的14.3%。董事會建議派發末期股息每股58.00港仙（約7.46美仙）。連同中期股息每股45.00港仙（約5.79美仙），全年股息合共為每股103.00港仙（約13.26美仙），較二零一八年每股88.00港仙（約11.33美仙）增加17.0%。



- 純利上升11.3%，銷售額提升9.2%

- 毛利率連續十一年錄得增長

- 旗艦品牌Milwaukee 工具業務持續增長，按當地貨幣計上升逾20%

- RYOBI充電式產品銷售額達雙位數增長



創科實業的旗艦業務電動工具分部佔總銷售額的88.6%，增長13.0%至6,800,000,000美元。Milwaukee工具業務今年持續有出色表現，按當地貨幣計算增長達21.7%，而RYOBI充電式工具業務的銷售額亦錄得雙位數增長。地板護理及器具業務方面繼續進展良好，充電式及地毯清洗產品類別較二零一八年上升18.9%。為配合業務高速增長，集團亦投資於亞洲、墨西哥及美國，務求擴大全球製造業務據點。集團在越南的製造基地在去年快速擴張，現已成為創科實業全球製造業務的一個重要據點。以上種種舉措帶來世界一流的服務水準及優質產品，亦有助減輕關稅等不利因素的影響，讓創科實業穩佔有利位置，把握未來增長。



創科實業主席 Horst Pudwill 先生表示：「創科實業的往績記錄為人稱羡，以內部自然增長成功增加銷售收入及利潤，領先其他競爭對手。展望未來，我們已勾劃出未來策略目標，以MILWAUKEE及RYOBI電池平台為重心，開拓產品系列，打入全新垂直市場，並把業務擴展至精心挑選的地區，創造更多巨大機會，表現超越市場水平，達致持續增長。這些目標反映我們在研發費用、策略性銷售和一般及行政開支，以及新產品開發團隊的投資，互相配合，持續不斷提供技術先進的創新產品，進而徹底改變家庭及工地用戶的工作模式。」



創科實業行政總裁Joseph Galli先生表示：「集團在專業工程界、工業及DIY等核心市場推行以充電式技術為主的策略，預期未來將有無限的業務增長機遇。我們的充電式技術及領先的電池平台讓我們建立可持續的競爭優勢。創科實業即將迎來下一個領先業界的十年，繼續穩佔充電式產品市場的領導地位。」



關於創科實業

創立於一九八五年，並於一九九零年在香港聯交所掛牌上市。創科實業乃是電動工具、戶外園藝工具、地板護理產品及配件等充電式技術的全球領導者，專為消費者、專業人士及工業用家提供家居裝修、建築、維修、工業及基建業產品。集團專注於四大策略基礎：強勁品牌、創新產品、優秀人才及卓越營運，以優化充電式技術為長遠擴展的願景。努力不懈追求產品創新的精神為集團全球增長策略，鞏固集團的行業領導地位。創科實業旗下強大品牌組合包括 MILWAUKEE、AEG 及 RYOBI 電動工具、配件及手動工具、RYOBI 及HOMELITE 戶外園藝工具、EMPIRE 繪圖及計量產品，以及 HOOVER、ORECK、VAX 及 DIRT DEVIL 地板護理產品及器具。



創科實業乃恒生指數、富時發達市場指數及摩根士丹利資本國際(MSCI)所有國家全球指數之成份股之一。詳情請瀏覽 www.ttigroup.com。



以上所有商標均為創科實業集團之商標(惟AEG及RYOBI除外)。AEG為AB Electrolux(publ.)之註冊商標，集團獲授權使用。RYOBI為Ryobi Limited 之註冊商標，集團獲授權使用。



新聞垂詢：

創科實業有限公司

陳淳恩

電話：+(852) 2402 6495

電郵：isabella.chan@tti.com.hk

網頁：www.ttigroup.com



縱橫財經公關顧問有限公司

吳慧怡 +(852) 2864 4831 veron.ng@sprg.com.hk

劉煒情 +(852) 2114 4987 adrianna.lau@sprg.com.hk

關鎧琳 +(852) 2114 4171 karen.kwan@sprg.com.hk

電郵： sprg_tti@sprg.com.hk

網頁： www.sprg.com.hk







Mar 4, 2020, 19:46 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

