Tuesday, 3 March 2020, 11:22 HKT/SGT Share: 物管企業再進軍 燁星集團在港招股受關注

香港, 2020年3月3日 - (亞太商訊) - 2月28日，燁星集團（1941.HK）啟動招股，儘管前幾日環球股市因受新型冠狀病毒肺炎疫情而大幅波動，截至昨日（3月2日）下午4點，燁星集團公開發售獲超額認購近400倍，物管行業再次受到投資者的關注，這對一些即將上市的物管企業不得不説是一個好消息。



物管行業穩中求進，投資者紛紛佈局物管賽道



受本港社會運動同疫情疊加影響，港股今年波動巨大，年初至今累跌7.3%，大部分行業都受到衝擊，唯獨物業管理行業走出不一樣的風景線。物管公司現金流穩定，受經濟大環境影響較小的特點顯現，而背靠大型房地產企業，市場化程度高，具有規模效應的物管公司受到投資者追捧。港股20家物管上市公司年初至今平均漲幅達23.2%，其中行業龍頭保利物業、中海物業、雅生活屢創新高，新城悅、永升生活、濱江服務，奧園健康股價漲幅均超30%。



物管行業發行估值具吸引力



經過此輪的上漲，可見港股中物管公司估值其實並不低，很多物管公司歷史市盈率都超過了40倍，個別物管企業甚至達到70倍，主流的物管企業預期市盈率也都在20倍以上。而同為物管從業者的燁星集團本次發行的估值及定價令市場開始給予關注。



背靠母企鴻坤集團發展內地物管項目



與獨立第三方的物管公司不同，燁星集團背後母企為鴻坤集團。據鴻坤集團網站介紹，除物業管理板塊之外，鴻坤集團還擁有其他多元業務，包括鴻坤地產 、鴻坤產業 、鴻坤資本及鴻坤文旅等業務板塊，形成京津冀、長江經濟帶、粵港澳大灣區、海南自貿區等都市圈佈局，其鴻坤地產自2013年起連續7年入圍中國房地產百強。母企為燁星帶來大量收入，其自身亦不斷開發業務，除母企外，燁星集團還向另外三家獨立的第三方物業開發商提供物業開發相關服務。



恒基主席作為基石捧場



值得注意的是，本次發行吸引了恒基地產（0012.HK）董事會主席李家傑先生作為基石投資者。李先生素來被市場認為具有點石成金的能力，物管行業對於李先生而言不算陌生，記者翻閱資料發現去年同樣是2月28日啟動公開招股的奧園健康（3662.HK）亦都吸引了李先生作為基石認購，一年過去股價已上漲近1.3倍。如果說奧園健康代表了大灣區，那麼燁星集團則是京津冀，可見李先生在“一南一北”物管行業的投資方面花費不少心思。



燁星集團借力資本市場擴展市場覆蓋範圍



回到燁星集團本身，旗下的鴻坤物業已完成全國部分重點省市的佈局，過去鴻坤物業的項目主要來源於鴻坤集團。據招股書披露，鴻坤物業藉此次來港IPO，其上市募集資金的65%將用於擴展地域覆蓋，嘗試通過內生和外拓擴闊經營範圍，進入人口密度及消費力更高的地區，以求增加其市場份額並力拓營業規模。





Mar 3, 2020, 11:22 HKT/SGT

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