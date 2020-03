Tuesday, 3 March 2020, 08:31 HKT/SGT Share: 中集車輛抗擊新冠肺炎疫情 雙線出擊展現企業社會責任

香港, 2020年3月3日 - (亞太商訊) - 中集車輛(集團)股份有限公司(「中集車輛」或「集團」,股份代號:1839.HK)公佈鍳於近日新冠肺炎疫情席捲全國,全面落實黨中央、國務院及國家各項要求,充分利用全球營運優勢及調動資源馳援一線,在疫情防控及復工復產雙管齊下,堅決打贏疫情防控阻擊戰。有見內地七省市於3月2日宣布,推出25萬億元人民幣基建項目,相信中央刺激政策陸續有來,有利於中集車輛的工程車業務,包括水泥攪拌車、自卸車的專用車上裝業務收益。



瑞江汽車與武漢市經銷商共同組成援建隊伍



中集通華與揚州市人社局聯合包車護送



響應國家號召 以產業優勢助力救援工作

作為全球半掛車行業的領導者以及國內半掛車龍頭企業,中集車輛於疫情發生後第一時間響應國家號召及迅速行動,充份利用自身於市場領先的優勢,於抗疫期間出盡全力發揮所長。集團堅持「早部署、早防控、早落實」,迅速成立疫情應急工作小組,內部嚴防疫情傳播、外部四方調度物資,從集團深圳總部到國內各地成員企業短時間內高效啓動應急决策機制,衆志成城迎戰疫情。



同心協力 助力建設火神山及雷神山醫院

爲確保防疫措施落實到位,中集車輛首席執行官兼總裁李貴平親自統籌指揮疫情防控工作,調動多方資源,又推出多項舉措,督導各地企業疫情防控工作的落實情况。武漢市政府先後於1月23日及25日決定建設火神山醫院及雷神山醫院,中集車輛旗下企業爭分奪秒,利用旗下產品安全高效的特點於短時間內助力武漢市政府搶建醫院。集團旗下企業瑞江汽車迅速集結10台混泥土攪拌車,與當地經銷商共同組成援建隊伍,承擔起搶建醫院運輸混泥土的任務,成爲參戰的首支攪拌車隊;集團另一企業中集華駿亦迅速集結30台智能渣土車,與當地經銷商共同組成援建隊伍,承擔起搶建醫院運輸土方的任務,並在售後服務上爲建院的渣土車保駕護航;隨後,中集華駿迅速組織隊伍,滿載緊缺醫療用品馳援武漢,確保醫療物資及時送達,在抗擊疫情的運輸崗位上,爲守護更多人的生命健康貢獻力量。



此外,面對防疫物資緊缺的情况,集團旗下企業發揮互助精神,於疫情其間著力為國家調動及募集物資:瑞江汽車迅速從緬甸、越南、老撾等地展開跨國採購,將首批從老撾購買的5,000個口罩捐獻給蕪湖市弋江區政府,有力緩解了當地防疫物資短缺局面;中集東岳、山東萬事達在短時間內共募集到善款人民幣10萬元捐獻給梁山縣慈善總會,爲中國專用車製造基地的疫情防治奉獻愛心,共克時艱;淩宇汽車積極聯繫協調相關部門,動員和支持物流商派出3輛危化品液體運輸車爲四川省醫院提供醫用酒精運輸服務。



精准有序復工復産

疫情防控關乎生命,復工復産關係國計民生。中集車輛管理層高度重視疫情發展情況,先行一步有序部署復工復産。總部於2月10日正式復工即啓動遠程辦公,不僅提高工作效率,更有效降低疫情傳播風險。集團旗下企業於一週後陸續復工,當中中集通華、淩宇汽車迎風冒雪、排除萬難,將復産後首批罐車産品交付給異地客戶;山東中集採取社群營銷模式,銷售人員在線上直播帶貨;陝汽中集推出「皇家保姆式」提車送車及線上報修服務,以減少病毒傳播風險;而中集華駿則推出「無接觸式」的提車服務,避免人群聚集。爲了解決外地員工返回工作崗位的交通問題,集團旗下企業中集通華與揚州市人社局聯合包車護送員工,並獲得返崗財政補貼,相關安排亦讓員工享有一站式服務。截至2月28日,中集車輛旗下企業復工率逐步提高,當中中集通華、中集華駿、青島中集及鎮江中集、東莞專用車、瑞江汽車及淩宇汽車等製造工廠陸續復工復産。同時,集團旗下製造工廠正積極儲備産能,以招聘員工、理順銷售及供應鏈和物流等渠道,搶佔市場先機。



履行企業社會責任 行業中沉穩前行

中集車輛始終履行企業社會責任,在疫情措施的多管齊下,全力保障「復産不缺工、交付不延期」的目標,繼續於行業中沉穩前行。集團首席執行官兼總裁李貴平强調,集團將就短期內的履約風險和客戶關係維護逐一制定對應的解决方案;同時,集團非常重視供應鏈應對計劃,並繼續踐行社會責任,做好與利益相關的管理,把可持續發展納入決策範疇。管理層深信,此次疫情結束後,將更能凸顯物流運輸的重要性,將有利行業、産業以及産品升級,並對集團的長遠發展趨勢充滿信心。中集車輛將一如既往以實際行動回饋社會,以堅定不移的心與全國人民對抗疫情。







