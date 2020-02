Friday, 28 February 2020, 21:31 HKT/SGT Share:

來源 諾發集團控股有限公司 諾發集團2019/20中期業績扭虧為盈 溢利達1.1億港元 業務轉型成功

三大業務類別持續增長



香港, 2020年2月28日 - (亞太商訊) - 行業領先的文化娛樂綜合服務平台諾發集團控股有限公司(「集團」;股份代號:1360)今天公佈截至2019年12月31日止六個月之中期業績(「報告期內」)。集團期內業績扭虧為盈,溢利達1.1億港元。



財務亮點

- 收入上升51.2%至4.3億港元

- 經調整EBITDA上升13.1%至1.8億港元

- 期內溢利扭虧為1.1億港元

- 經營溢利扭虧為1.8億港元;經營溢利率為42%

- 積極改造及提升核心業務,持續通過三大服務類別拓展有前景的業務,把握市場機遇



諾發集團的管理層近一年致力業務轉型,採用的業務策略已開始奏效。於報告期內,集團業績表現亮麗,收益錄得4.3億港元,與去年同期大幅增長51.2%。期內溢利由去年虧損1.3億港元至錄得溢利1.1億港元,主要由於應付或然代價公平值變動虧損之淨額減少。集團經營溢利扭虧為1.8億港元。經調整EBITDA上升13.1%至1.8億港元。



諾發集團控股有限公司主席鄧仲麟先生表示︰「全賴我們管理團隊及全體員工的共同努力,集團在業務轉型方面取得重大進展,錄得理想業績,鞏固我們於行業的領導地位。我們將透過三大業務類別繼續擴展業務,及已找到新的增長領域及發展方向,為未來可持續發展制定方針。我們有信心,憑藉我們的業務策略,集團未來數年的業務發展將再創新高。」



業務回顧



文化娛樂業務

作為集團的主要收入來源,文化娛樂綜合服務平台之總體業務表現提升。於報告期內,分部收益增加33.6%至3.5億港元。主要由於新業務買賣商品約9千萬港元。期內,集團已與多名知名酒類品牌及代理商合作,以出售暢銷酒類飲品。



集團綜合服務平台有三個主要分部,分別為「娛樂營運管理解決方案及諮詢服務」、「綜合娛樂供應鏈服務」以及「產品推廣及營銷策劃服務」,提供下列服務:



1. 品牌管理及相關服務 — 以「PHEBE」、「MT」、「U.CLUB」及「DrOscar」之名稱提供酒吧品牌管理及相關服務;

2. 解決方案及諮詢服務 — 提供系統性娛樂解決方案及諮詢服務,包括娛樂管理諮詢、活動策劃、建設、線上推廣及其他特別諮詢服務;

3. 承包服務及娛樂設備解決方案 — 向客戶提供及供應定制及專題娛樂設備及軟件材料整合服務,如酒吧燈光、音頻及音頻系統及舞台機械等能夠達致良好的舞台及視覺效果的專題設備;

4. 商品買賣 — 向娛樂門店及諾笛聯盟會員買賣洋酒及酒類、電子煙及日常用品;

5. 藝人代理 — 為酒吧、會所及酒廊提供國際人氣唱片騎師之檔期統籌服務及藝人代理服務;

6. 產品推廣服務 — 包括為供應商提供洋酒、酒類、電子煙、移動電源及其他產品推廣服務。



集團已向娛樂門店及諾笛聯盟會員推出洋酒和酒類供應及解決方案服務。整體而言,該等服務於期內順利起步,集團不僅與客戶建立持續關係,亦帶來協同效益,帶動增長。憑藉諾笛聯盟的協同優勢及客戶基礎,集團取得令人滿意的業績,將繼續開拓市場。



融資業務

為了提高集團的價值並產生最大利潤,於報告期內,集團將業務進行一體化協同管理。作為主要組成部分,融資有助集團的營運。報告期內,融資業務整體表現提升,分部收益增加768%至3.4千萬港元。



展覽會及活動業務

於報告期內,集團於展覽會及活動業務持續錄得盈利,此乃受惠於集團在上海虹橋國家會展中心推出「無人值守零售展覽會」,即第三屆無人零售大會(「URE」)及首屆重要產品追溯展覽會,超過280名參展商參與上述展覽會。此外,集團報告期內亦於國內完成逾45個中等規模活動策劃項目。



此分部收益錄得增長143.8%至4.6千萬港元。往後,集團將繼續繼續在中國尋找新的業務合作夥伴及組織者,並探索與行業協會或政府組織合作參與新展覽的機會。



展望



不論是中美貿易戰或冠狀病毒爆發所帶來的影響,中國近來面臨重重挑戰。2020年整體經濟可能繼續萎縮。因此,集團將更加審慎管理展覽會及娛樂業務營運、評估業務發展機會,藉著多元化收益來源及加強競爭優勢,從而降低對香港及中國市場不確定因素帶來的風險。



隨著更多文化及娛樂門店客戶日益依賴有關新產品及服務的網絡資訊,擴充集團的綜合服務平台據點及升級網絡軟件十分重要,包括但不限於一站式娛樂軟件,即服務應用程式(「SAAS」,名為「大智若娛」)。網絡軟件服務將可讓現有供應商、門店客戶及諾笛聯盟會員從電子商務平台使用產品及服務的資料及詳情,亦可減低彼等的庫存管理成本及提升其品牌知名度。因此,集團將專注於電子商務平台並為現有諾笛聯盟會員、客戶及供應商提供更全面的服務。



諾發集團行政總裁許楓先生總結:「我們專業及體貼的服務不單為客戶解決疑難,亦進一步鞏固雙方的關係及增加客戶對我們的倚賴。即使市場環境充滿挑戰,未來我們仍繼續尋找新的解決方案,為客戶及行業引進新意念,確保各方達致穩健的業務增長。我們將一如既往,繼續實行務實進取的業務策略,務求達致長期穩定的增長,為股東帶來理想回報。」



諾發集團控股有限公司(股份代號:1360)

諾發集團控股有限公司(原名:Mega Expo Holdings Limited)是一家主要從事文化娛樂業務和展覽業務的投資控股公司。公司從事文娛品牌塑造及管理、顧問諮詢、市場推廣、視聽舞美設備系統集成及其解決方案、供應鏈金融、商業空間設計、實景整裝等面向線下音樂實體的服務,以及提供展覽展會服務。



詳情請瀏覽公司網址:www.novahldg.com





Feb 28, 2020, 21:31 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

諾發集團控股有限公司 Aug 23, 2019, 20:45 HKT/SGT 諾發集團實現三展聯動充分體現集團高效的承辦能力 更多新闻 >> Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network 頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS 美國: +1 800 291 0906 | 北京: +86 400 879 3881 | 香港: +852 8192 4922 | 新加坡: +65 6653 1210 | 東京: +81 3 6859 8575

   