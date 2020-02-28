Friday, 28 February 2020, 17:17 HKT/SGT Share: 新世界發展（0017.HK）發布中期業績 每股派息0.14港元

香港, 2020年2月28日 - (亞太商訊) - 2月28日，新世界發展（0017.HK）公布截至2019年底止中期業績，期內收入爲324.64億港元，基本溢利39.29億港元，每股核心溢利0.38港元，維持派中期股息每股0.14港元。



新世界表示，集團的物業投資分部表現一枝獨秀，香港及中國內地總租金收入分別上升36%及6%。集團於中國內地物業發展分部的整體毛利率超過60%，高於香港的48%。期內，集團於香港市場的合同銷售爲30億港元。於2019年12月底，集團待售的住宅單位合共約287個。此外，香港沙田大圍站罕有逾3,000伙的大型項目快將開售，將引來市場高度關注。



中國物業發展在大灣區項目的支持下，分部業績升59%。內地市場銷售金額人民幣116億元，增加25%。其中，大灣區的貢獻最大，達到50%。整體合同銷售的住宅平均價格約爲人民幣33,000元平方米，高於市場平均人民幣17,000元平方米水平，突顯出集團在大灣區局初見成效。



於2019年12月31日，集團在香港持有應佔總樓面面積約900萬平方呎之土地儲備可作即時發展，其中約420萬平方呎作物業發展。同時，集團持有合共約1,660萬平方呎之應佔農地土地面積。



集團指出，正積極就8個分別位於元朗南及粉嶺之項目、樓面面積共約180萬平方呎與當局就轉換用途進行積極磋商，約50萬平方呎已進入最後階段。



集團核心物業發展項目主要分布於廣州、佛山、深圳、武漢、寧波、杭州、北京及瀋陽，不包括車庫的土地儲備總樓面面積約590萬平方米，50%位於大灣區。過去幾年集團以不同形式在大灣區成功奪得多個項目，總面積接近150萬平方米，反映集團的獨有優勢及優良執行力。



新世界以獨有生態圈的品牌優勢及良好的項目營運管理，成爲活躍於舊城改造的唯一香港發展商。於2019年12月31日，集團已成功成爲四個分別位於廣州及深圳的舊村改造項目等唯一的意向合作企業，目前有多個項目已進入關鍵階段。



隨著K11 MUSEA等投資物業相繼落成及啟用，標誌集團經常性收入及現金流增長將於未來數年大幅提速。2020財政年度，集團的香港投資物業旗艦合共增加超過150萬平方呎的面積，並於2021財政年度開始提供全年度貢獻。環球新地標Victoria Dockside於期內全面啟用，大幅優化集團的租金收入基礎。其他主要項目的整體出租率表現穩健，其中K11 MUSEA的出租率超過90%，每月平均客流達160萬人次；甲級寫字樓K11 ATELIER，已租出接近80%；甲級寫字樓K11 ATELIER King’s Road，於2019年年底啟用，已出租約50%。



集團於中國內地的主要項目整體出租率表現穩健，其中，上海K11購物藝術中心及北京新世界中心的出租率，分別維持在97%及100%的水平，租金表現穩固。即將面世的優質城市綜合體項目，將會通過集團獨有的K11及D‧PARK品牌營運，進一步刺激中國內地的租賃貢獻。



新世界表示，集團將繼續按照已落實的企業方向可持續地邁進，致力於香港及大灣區主力發展物業發展、物業投資、道路、航空及保險等核心業務，並繼續出售非核心資産，以釋放資産價值並優化資産組合，相信可抵禦疫情帶來的風浪。







Feb 28, 2020, 17:17 HKT/SGT

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