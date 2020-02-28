Top Page | English | 简体中文 | 繁體中文 | 한국어 | 日本語
  • Friday, February 28, 2020
ACN Newswire能提供全方位的服務。對於希望向媒體、業界和金融市場披露和傳播資訊的公司和組織，我們能為您安排即時的新聞發佈。ACN Newswire的新聞稿包括英文、簡體中文、繁體中文、韓文和日文等多種語言版本。
Friday, 28 February 2020, 16:53 HKT/SGT
Share:

來源 中信國際電訊CPC
中信國際電訊CPC宣佈委任新副董事長及行政總裁

香港, 2020年2月28日 - (亞太商訊)  - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，「集團」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）今天宣佈由2020年2月28日起蔡大為先生將出任中信國際電訊CPC副董事長一職。此外，何偉中先生已于2020年1月31日榮休，同時卸任服務接近20年的中信國際電訊CPC行政總裁一職。中信國際電訊執行董事及公司財務總裁李炳智先生將自2020年2月1日起接任中信國際電訊CPC行政總裁一職。


蔡大為先生


李炳智先生


蔡先生在電信領域擁有超過20年的經驗，在企業經營管理、通訊信息技術發展、新業務拓展、網絡運營管理等方面具有深刻的理解和建樹。

蔡先生表示：「我很高興能加入中信國際電訊CPC，帶領團隊以『服務在地，連接全球』的優勢繼續發熱發亮。中信國際電訊CPC的業務範圍廣泛，服務覆蓋高潛力的國家和城市，包括一帶一路沿線地區。從公司的經營方針，可展示出其敏銳的洞察力和優秀的營運策略，在市場上突顯優勢。我期待著未來將更緊貼集團戰略目標，並聯同各方優勢加強互動及協作，提升中信國際電訊CPC市場競爭力，繼續創造更多新發展、新台階。」

李先生十分認同蔡先生的說法，並謂：「我非常榮幸擔任中信國際電訊CPC行政總裁一職。從2004年至2019年8月期間，我曾出任中信國際電訊CPC首席財務官，見証了公司在業務轉型方面的成功，以及實現了令人鼓舞的業績。事實上，中信國際電訊CPC不僅擁有[全面/綜合]的ICT解決方案，滿足不同客户的需求。更重要是擁有一班精英員工，為公司創造卓越的成就。我深信『人才』是公司的重要資產，推動公司不斷向前；未來我定與集團及公司管理團隊同心致遠，與員工攜手前行，推動中信國際電訊CPC持續發展，為集團和公司打造更大價值。」

李先生在金融和會計領域擁有35年的豐富經驗，並具有強大的分析能力和企業家思維，對於推動公司的發展至關重要。

蔡先生及李先生總結說：「展望未來，我們將攜手領導中信國際電訊CPC更上一層樓，持續秉承『創新·不斷』的座右銘，以『服務在地，連接全球』的強大能力繼續引領市場，綻放更大光芒。」

關於蔡大為先生
蔡大為先生是中信國際電訊集團有限公司的執行董事及行政總裁，除了新接任中信國際電訊CPC副董事長一職外，蔡先生同時兼任中企網絡通信技術有限公司（「中企通信」，中信國際電訊CPC的子公司）之副董事長，以及中信國際電訊在澳門電訊有限公司（「澳門電訊」）董事會的公司代表。

在加入中信國際電訊集團各公司前，蔡先生任職於中國電信集團公司及中國網絡通信集團公司，擔當不同管理職位。

請瀏覽 https://www.citictel.com/hk/about-us/leadership/ 獲取更多資訊。

關於李炳智先生

李炳智先生是集團的執行董事及財務總裁，並同時兼任中企通信的總裁，以及澳門電訊之董事。

李先生於2001年加盟中信泰富有限公司（現稱中國中信股份有限公司（「中信股份」），於香港聯合交易所有限公司上市之公司）擔任電訊項目發展副總裁一職。李先生在2004年至2019年8月期間出任中信國際電訊CPC首席財務官，並於2007年中信國際電訊收購中信國際電訊CPC時調任該集團。

李先生於加入中信股份前，曾先後任職於Netalone.com Limited、香港電訊集團及安永國際會計師事務所。

請瀏覽 https://www.citictel.com/hk/about-us/leadership/ 獲取更多資訊。

關於中信國際電訊 CPC
中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。

中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了『創新‧不斷』的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。

作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及美國高增長市場的地區；超過140個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。

請瀏覽詢：www.citictel-cpc.com獲取更多資訊。

傳媒查Micty Wong
中信國際電訊（信息技術）有限公司
(852) 2170 7511
電郵：micty.wong@citictel-cpc.com

Rowena Leung
中信國際電訊（信息技術）有限公司
(852) 2170 7536
電郵：rowena.leung@citictel-cpc.com



Feb 28, 2020, 16:53 HKT/SGT
話題 Press release summary

部門 电信运营商, 金融, Enterprise IT, 广播，电视及卫星, Advertising & Media
http://www.acnnewswire.com
From the Asia Corporate News Network

Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network
中信國際電訊CPC
Feb 18, 2020, 16:26 HKT/SGT
中信國際電訊CPC跨國雲端桌面、遠程接入服務讓業務不中斷
Sept 2, 2019, 16:31 HKT/SGT
中信國際電訊CPC榮膺Frost & Sullivan 2019最佳實踐獎 (Best Practices Award)
June 19, 2019, 15:03 HKT/SGT
中信國際電訊CPC宣佈任命環球業務及伙伴拓展部新任高級副總裁 積極拓展全球業務和增強業務伙伴關係
June 3, 2019, 17:37 HKT/SGT
中信國際電訊CPC與應科院宣佈攜手合作共同開發糅合擴增實境技術的新一代操作及維護技術
May 6, 2019, 10:25 HKT/SGT
中信國際電訊CPC進一步優化TrueCONNECT™ Hybrid軟件定義廣域網方案，結合尖端SD-WAN科技為市場帶來創新方案
Dec 7, 2018, 18:28 HKT/SGT
中國跨境數據通信產業聯盟2018年度會員大會在北京成功召開
Nov 23, 2018, 12:39 HKT/SGT
中信國際電訊CPC再次贏得業界殊榮 獲頒「最佳雲端服務供應商」獎項
Sept 24, 2018, 17:41 HKT/SGT
「中信國際電訊CPC X TutorABC 」共創全球數碼教育科技新里程
July 3, 2018, 10:58 HKT/SGT
中信國際電訊CPC榮膺兩項國際殊榮
June 29, 2018, 10:07 HKT/SGT
中信國際電訊CPC推出TrueCONNECT(TM) Hybrid 軟件定義廣域網方案 全面提升分佈式企業的靈活性
Mar 5, 2018, 15:20 HKT/SGT
中信國際電訊CPC宣佈任命歐洲區新任董事總經理 並為歐洲、CIS地區分公司完成名稱更新
Oct 26, 2017, 09:34 HKT/SGT
中信國際電訊CPC公佈Linx Telecommunications B.V合併後新名稱 邁進新時代 將世界連繫至「數碼絲綢之路」
Aug 17, 2017, 12:30 HKT/SGT
中信國際電訊CPC公佈其附屬公司正式啟用北京科創雲數據中心
July 11, 2017, 09:24 HKT/SGT
Darktrace與中信國際電訊CPC達成戰略性合作協議
May 8, 2017, 17:30 HKT/SGT
中信國際電訊CPC成為香港第一家基建即服務供應商 取得首個針對雲服務安全為主的ISO 27017國際認證
Feb 2, 2017, 18:02 HKT/SGT
中信國際電訊CPC完成收購Linx Telecommunications電訊業務
Nov 8, 2016, 11:52 HKT/SGT
中信國際電訊完成收購中信電訊整楝大廈
July 7, 2016, 18:57 HKT/SGT
中信國際電訊CPC 推出「四大策略」 加強創新理念 促進業務擴張
Apr 28, 2016, 08:31 HKT/SGT
中信國際電訊CPC宣布收購Linx Telecommunications電訊業務
Apr 21, 2016, 15:34 HKT/SGT
中信國際電訊CPC在台中啟動首座SmartCLOUD™雲端服務中心，加速在地企業轉型升級擁抱跨國市場
更多新闻 >>
Copyright © 2020 ACN Newswire - Asia Corporate News Network
頂部 | 關於我們 | 服務 | 合作夥伴 | 聯繫 | 隱私權政策 | 使用條款 | RSS
美國： +1 800 291 0906 | 北京： +86 400 879 3881 | 香港： +852 8192 4922 | 新加坡： +65 6653 1210 | 東京： +81 3 6859 8575

       