Friday, 28 February 2020, 16:53 HKT/SGT Share:

來源 中信國際電訊CPC 中信國際電訊CPC宣佈委任新副董事長及行政總裁

香港, 2020年2月28日 - (亞太商訊) - 中信國際電訊集團有限公司（「中信國際電訊」，「集團」，香港交易所股份代號：1883）全資擁有的中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）今天宣佈由2020年2月28日起蔡大為先生將出任中信國際電訊CPC副董事長一職。此外，何偉中先生已于2020年1月31日榮休，同時卸任服務接近20年的中信國際電訊CPC行政總裁一職。中信國際電訊執行董事及公司財務總裁李炳智先生將自2020年2月1日起接任中信國際電訊CPC行政總裁一職。



蔡大為先生



李炳智先生



蔡先生在電信領域擁有超過20年的經驗，在企業經營管理、通訊信息技術發展、新業務拓展、網絡運營管理等方面具有深刻的理解和建樹。



蔡先生表示：「我很高興能加入中信國際電訊CPC，帶領團隊以『服務在地，連接全球』的優勢繼續發熱發亮。中信國際電訊CPC的業務範圍廣泛，服務覆蓋高潛力的國家和城市，包括一帶一路沿線地區。從公司的經營方針，可展示出其敏銳的洞察力和優秀的營運策略，在市場上突顯優勢。我期待著未來將更緊貼集團戰略目標，並聯同各方優勢加強互動及協作，提升中信國際電訊CPC市場競爭力，繼續創造更多新發展、新台階。」



李先生十分認同蔡先生的說法，並謂：「我非常榮幸擔任中信國際電訊CPC行政總裁一職。從2004年至2019年8月期間，我曾出任中信國際電訊CPC首席財務官，見証了公司在業務轉型方面的成功，以及實現了令人鼓舞的業績。事實上，中信國際電訊CPC不僅擁有[全面/綜合]的ICT解決方案，滿足不同客户的需求。更重要是擁有一班精英員工，為公司創造卓越的成就。我深信『人才』是公司的重要資產，推動公司不斷向前；未來我定與集團及公司管理團隊同心致遠，與員工攜手前行，推動中信國際電訊CPC持續發展，為集團和公司打造更大價值。」



李先生在金融和會計領域擁有35年的豐富經驗，並具有強大的分析能力和企業家思維，對於推動公司的發展至關重要。



蔡先生及李先生總結說：「展望未來，我們將攜手領導中信國際電訊CPC更上一層樓，持續秉承『創新·不斷』的座右銘，以『服務在地，連接全球』的強大能力繼續引領市場，綻放更大光芒。」



關於蔡大為先生

蔡大為先生是中信國際電訊集團有限公司的執行董事及行政總裁，除了新接任中信國際電訊CPC副董事長一職外，蔡先生同時兼任中企網絡通信技術有限公司（「中企通信」，中信國際電訊CPC的子公司）之副董事長，以及中信國際電訊在澳門電訊有限公司（「澳門電訊」）董事會的公司代表。



在加入中信國際電訊集團各公司前，蔡先生任職於中國電信集團公司及中國網絡通信集團公司，擔當不同管理職位。



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關於李炳智先生



李炳智先生是集團的執行董事及財務總裁，並同時兼任中企通信的總裁，以及澳門電訊之董事。



李先生於2001年加盟中信泰富有限公司（現稱中國中信股份有限公司（「中信股份」），於香港聯合交易所有限公司上市之公司）擔任電訊項目發展副總裁一職。李先生在2004年至2019年8月期間出任中信國際電訊CPC首席財務官，並於2007年中信國際電訊收購中信國際電訊CPC時調任該集團。



李先生於加入中信股份前，曾先後任職於Netalone.com Limited、香港電訊集團及安永國際會計師事務所。



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關於中信國際電訊 CPC

中信國際電訊（信息技術）有限公司（「中信國際電訊CPC」）是中信國際電訊集團有限公司的全資附屬公司（香港交易所股份代號：1883），公司一直矢志透過先進技術及旗艦解決方案，包括TrueCONNECT™專用網絡服務、TrustCSI™信息安全解決方案、DataHOUSE™全球統一雲數據中心解決方案及SmartCLOUD™雲端運算解決方案，為全球跨國企業提供可高度擴展的客制化方案，以滿足他們特定的ICT需求。



中信國際電訊CPC的服務遍及全球，不論在東、西方地區均有在地優勢，成為領先的「服務在地，連接全球」的信息技術方案伙伴，真正實踐了『創新‧不斷』的服務理念。作為數碼世界賦能者，公司致力推動數碼化，在主要市場積極發展信息技術，將人工智能、擴增實境、大數據，物聯網和其他尖端新興技術的強大潛力轉化為企業客戶的實際價值，持續為他們的業務發展帶來更高的生產力、靈活性及成本效益，最終達致全球數碼化。



作為香港首個獲得ISO 9001、14001、20000、27001 及27017 ICT服務相關認證的服務供應商之一，中信國際電訊CPC業務版圖覆蓋全球，包括部份亞洲、歐洲及美國高增長市場的地區；超過140個網絡服務據點、18個雲服務中心、30個以上的數據中心及2個全天候的安全運作中心，承諾給予客戶最優質的服務。



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傳媒查Micty Wong

中信國際電訊（信息技術）有限公司

(852) 2170 7511

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Rowena Leung

中信國際電訊（信息技術）有限公司

(852) 2170 7536

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