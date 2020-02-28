中信國際電訊CPC宣佈委任新副董事長及行政總裁

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|中信國際電訊CPC
|Feb 18, 2020, 16:26 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC跨國雲端桌面、遠程接入服務讓業務不中斷
|Sept 2, 2019, 16:31 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC榮膺Frost & Sullivan 2019最佳實踐獎 (Best Practices Award)
|June 19, 2019, 15:03 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC宣佈任命環球業務及伙伴拓展部新任高級副總裁 積極拓展全球業務和增強業務伙伴關係
|June 3, 2019, 17:37 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC與應科院宣佈攜手合作共同開發糅合擴增實境技術的新一代操作及維護技術
|May 6, 2019, 10:25 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC進一步優化TrueCONNECT™ Hybrid軟件定義廣域網方案，結合尖端SD-WAN科技為市場帶來創新方案
|Dec 7, 2018, 18:28 HKT/SGT
|中國跨境數據通信產業聯盟2018年度會員大會在北京成功召開
|Nov 23, 2018, 12:39 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC再次贏得業界殊榮 獲頒「最佳雲端服務供應商」獎項
|Sept 24, 2018, 17:41 HKT/SGT
|「中信國際電訊CPC X TutorABC 」共創全球數碼教育科技新里程
|July 3, 2018, 10:58 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC榮膺兩項國際殊榮
|June 29, 2018, 10:07 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC推出TrueCONNECT(TM) Hybrid 軟件定義廣域網方案 全面提升分佈式企業的靈活性
|Mar 5, 2018, 15:20 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC宣佈任命歐洲區新任董事總經理 並為歐洲、CIS地區分公司完成名稱更新
|Oct 26, 2017, 09:34 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC公佈Linx Telecommunications B.V合併後新名稱 邁進新時代 將世界連繫至「數碼絲綢之路」
|Aug 17, 2017, 12:30 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC公佈其附屬公司正式啟用北京科創雲數據中心
|July 11, 2017, 09:24 HKT/SGT
|Darktrace與中信國際電訊CPC達成戰略性合作協議
|May 8, 2017, 17:30 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC成為香港第一家基建即服務供應商 取得首個針對雲服務安全為主的ISO 27017國際認證
|Feb 2, 2017, 18:02 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC完成收購Linx Telecommunications電訊業務
|Nov 8, 2016, 11:52 HKT/SGT
|中信國際電訊完成收購中信電訊整楝大廈
|July 7, 2016, 18:57 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC 推出「四大策略」 加強創新理念 促進業務擴張
|Apr 28, 2016, 08:31 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC宣布收購Linx Telecommunications電訊業務
|Apr 21, 2016, 15:34 HKT/SGT
|中信國際電訊CPC在台中啟動首座SmartCLOUD™雲端服務中心，加速在地企業轉型升級擁抱跨國市場
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