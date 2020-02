Friday, 28 February 2020, 15:00 HKT/SGT Share:

來源 Colt Colt獲Gartner評選為2020年「全球網路服務魔力象限」遠見者地位 由於Colt的執行能力和願景完整度,獲得Gartner在最新「全球網路服務魔力象限」遠見者地位的肯定

香港, 2020年2月28日 - (亞太商訊) - Colt Technology Services 今日宣布其被納入Gartner二月份「全球網路服務魔力象限」遠見者地位。



作為一家企業,Colt不斷追求能透析瞬息萬變的市場狀況,並確保其產品和銷售服務符合行業的未來發展方向。



Colt 首席執行官Carl Grivner先生評論表示:「我們相信被評選為Gartner『網路服務魔力象限』遠見者地位彰顯了我們多年來在確保公司專注於行業發展的方向以及不斷適應客戶需求方面的努力成果。」



「從積極地向新地區擴展、投資於創新科技,到將關注客戶體驗列為首務,Colt公司全體一直致力於打造Colt成為在連接新時代時已準備就緒的企業。我們很高興這樣的努力在今日獲得了肯定。」



Colt IQ Network由900多個數據中心和超過29,000棟網內建築所組成,再加上其雲端服務供應商 (CSPs) 和系統集成商 (SIs) 的合作夥伴系生態系統的不斷增長,讓Colt處於協助企業客戶進行數碼轉型的絕佳位置。



關於Colt 被納入Gartner 的「魔力象限」及「關鍵能力」的報告,請參見報告。https://www.colt.net/go/gartner-magic-quadrant/



關於Colt

Colt致力於通過連結的力量來改變世界運作的方式。Colt IQ Network連結了歐洲、亞洲和北美鉅型商業中心中超過900間數據中心、超過29,000棟網內建築,其𧠃蓋面亦不斷增長。



Colt瞭解業務連結的要求,並提供高性能和高頻寬的解決方案以確保客戶的成功,而Colt的願景在於成為行業內最以客戶為導向的企業。旗下客戶包括遍及超過30個國家中逾210個城市的數據密集型企業。Colt是軟體定義網絡 (SDN) 與網絡功能虛擬化 (NFV) 方面公認的創新者與先驅。作為私營公司,Colt乃是所屬行業中財務最穩健的企業之一,以最具競爭性的價格提供最佳客戶體驗。更多的訊息,請瀏覽: www.colt.net.



Gartner免責聲明

Gartner不為其研究出版品所引述的任何廠商、產品或服務背書,且不建議技術使用者只選擇擁有最高評價的廠商。Gartner研究出版品包含Gartner研究組織的意見,不應解釋為事實陳述。Gartner不承擔與本研究相關的所有明示或默示保證,包括適售性的保證或針對特定用途的適用性。



媒體聯絡人:

Henry Chow/ Matthew Schultz

Think Alliance Group for Colt

電話:+852 3956 1161

電郵:colt@think-alliance.com



