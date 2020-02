Friday, 28 February 2020, 14:17 HKT/SGT Share:

來源 盛業資本有限公司 盛業資本獲納入恒生綜合指數

香港, 2020年2月28日 - (亞太商訊) - 盛業資本有限公司(「盛業資本」或「集團」;股份代號:6069)主要為從事中國能源、建築及醫療行業提供應收賬款融資及其他有關解決方案的專業企業金融服務供應商欣然宣佈,繼自二零一八年被納入為MSCI中國全股票小型股指數成份股後,集團再下一城獲恒生指數有限公司納入為恒生綜合指數成份股,並於二零二零年三月九日起生效,反映盛業資本自上市以來專注提升其業務水平的不懈努力,成績有目共睹,並得到多個專業機構的一致肯定。集團亦獲納入為以下恒生指數的成份股:



- 恒生港股通指數

- 恒生港股通中小型股指數

- 恒生港股通小型股指數

- 恒生港股通中國內地公司指數

- 恒生港股通非AH股公司指數



作為香港股票市場表現的重要指標,恒生綜合指數成份股透過嚴謹的挑選過程,並根據恒生綜合指數編算細則,上市公司需屬於規定的股票候選池(Universe)範圍,並同時滿足市值要求(Market Value Requirement)及流動性要求(Velocity Requirement)等方可獲納入指數。此次盛業資本獲納入恒生綜合指數,除了標誌其業務發展、財務水平及未來前景獲得投資界的肯定,更反映了集團自二零一九年十月成功由GEM轉往主板上市以來,不論在市值、流通性等方面均達到了市場的領先水平。盛業資本自主板上市以來的最高市值達72.3億港元,而截至二零二零年二月二十一日,其總市值達57.4億港元。



盛業資本是一家以數據驅動的供應鏈金融服務企業,亦是中國內地第一家在香港聯合交易所主板上市的商業保理企業,其戰略股東包括新加坡主權基金、美國知名私募基金以及世界五百強中國保險公司。近年來,盛業資本的業績保持穩健增長,二零一六年、二零一七年及二零一八年收入分別達1.19億元人民幣、2.15億元人民幣及4.70億元人民幣,淨利潤分別為0.48億元人民幣、0.89億元人民幣及2.12億元人民幣,而過去三個財年淨利潤複合增長率更超過100%,同時歷史壞賬率至今保持為零;另外,盛業資本過去三個財年客戶數目複合增長率達190%,截至二零一九年六月三十日止,累計服務總客戶數目已超過3,200家。



盛業資本接連獲納入國際權威指數,印證了資本市場對集團實力的充分信任和肯定。展望未來,盛業資本將繼續努力鞏固自身在產業經驗、資訊科技、資料分析及多元融資管道等各方面的核心競爭力,不斷加強對產業及客戶需求的理解,同時積極擁抱創新技術並開拓更多元化的合作模式和融資途徑,持續優化產品和服務,為產業鏈上下游的客戶提供更優質高效的供應鏈金融服務,並以更出色的業績回饙廣大的投資者。



盛業資本主席兼執行董事董志鋒先生表示:「集團加入深港通可以讓更多的內地投資者關注及投資盛業資本,在一定程度上會提升集團的交易量和關注度。我們對集團的未來發展非常有信心,盛業資本會繼續致力為中國的供應鏈金融發展出力,並為股東創造長遠的價值。」



有關盛業資本有限公司(股份代號:6069)

盛業資本有限公司主要為從事中國能源、建築及醫療行業提供應收賬款融資及其他有關解決方案的專業企業金融服務供應商。根據弗若斯特沙利文報告,按截至2018年12月31日止年度的保理業務營業額計,集團於中國註冊的所有協力廠商商業保理公司之中排名第一。集團擁有雄厚的資本基礎,於中國的主要營運附屬公司的註冊資本為二億美元。二零一七年七月,盛業資本成功於香港聯合交易所有限公司GEM上市,並於二零一九年十月轉往主板掛牌上市。自二零一八年起,集團接連獲納入為多個國際權威指數如MSCI中國全股票小型股指數成份股及恒生綜合指數成份股。有關盛業資本的詳情,請瀏覽網站:http://www.shengyecapital.com/。







