Friday, 28 February 2020, 13:06 HKT/SGT Share: 「商品大王」羅傑斯首次參與港股上市前投資 入股九尊數字互娛 多玩家手遊成增長動力 收益大升近46%

香港, 2020年2月28日 - (亞太商訊) - 近年，中國手遊股一直為港股的熱門板塊，熱潮亦於今年延續，尤其此板塊不受近期疫情影響，甚至有機會受惠。昨天就有一間業務基礎穩健、產品組合多元化的九尊數字互娛 (01961) 開始招股，更吸引到國際投資界傳奇羅傑斯 (Jim Rogers) 首次參與港股上市前投資！



左起：集團高級副總裁趙新林、主席、執行董事兼首席執行官呂建、執行董事兼首席財務官梁俊華及財務總監孫鴻斌



羅傑斯 (右) 及集團非執行董事徐穎德 (左)



九尊數字互娛部份受歡迎的遊戲



獲羅傑斯青睞 不可小覷

被稱為「商品大王」的羅傑斯，曾與另一國際著名投資者索羅斯 (George Soros) 合作成立量子基金，創下亮麗的投資戰績，至今仍為市場津津樂道。羅傑斯是次透過與集團非執行董事徐穎德共同創辦的合資公司AE Majoris Tech，與AEM PIPO Investment Fund共同入股九尊數字互娛，上市後分別持有集團股權3.07%及1.95%。能夠吸引到以往從未參與港股上市前投資的羅傑斯，可見集團必有其過人之處。



九尊數字互娛剛於昨天展開香港公開發售，將於2020年3月9日（星期一）中午十二時正結束，於2020年3月17日（星期二）在香港聯交所掛牌交易。



多元產品組合 多玩家手遊推動業績表現

九尊數字互娛具備多樣化的遊戲產品，自2014年起開始開發及營運休閒手機遊戲，於2017年業務延伸至精品手機遊戲，更於2019年1月首次推出多玩家手機遊戲，目前已推出共五款多玩家手機遊戲。有一點特別值得留意，就是集團的手機遊戲均可供免費下載，僅在購買遊戲虛擬物品時方需玩家付款，能夠快速吸引玩家體驗新推出的遊戲。



在2019年推出多玩家手機遊戲後，集團去年首十一個月的收益按年大增45.9%。集團在招股書指出，多玩家手機遊戲的虛擬物品單位購買價格較高，相信有助提高從每名付費用戶獲取的收入。事實上，根據招股書，集團每款遊戲平均月付費用戶及每名付費用戶的平均收入從2016年的3,500名及人民幣11.02元分別增至2019年首九個月的13,171名及人民幣23.16元。



除了精品及多玩家手機遊戲，休閒手機遊戲作為集團業務的基礎亦甚具潛力。行業報告就指出，這些遊戲提供的休閒遊戲體驗受廣大玩家歡迎，行業報告預期，此市場將會於2022年增長至人民幣2,955億元，複合年增長率為16.9%。



互補的協同業務模式

九尊數字互娛業務並不止於遊戲，集團自2011年起已開始經營數字媒體內容經銷業務，透過大型數字經銷平台，提供電子雜誌、漫畫、短訊及音樂等內容供讀者訂閱。此業務收益由2016年的人民幣2,320.7萬元增加逾1.2倍至2018年的人民幣5,145萬元，訂閱量亦由2016年的560萬本增至2018年的1,240萬本。



此業務與遊戲業務形成互補與協同效益，除了經營兩個業務所需的能力，例如研發能力、貨幣化措施及管理經銷平台等能力能夠互通外，數字媒體內容經銷業務亦為集團提供了一個穩定的收入來源。



財務穩健 30%派息率回饋股東

雖然處於高增長行業，但九尊數字互娛卻具備健康的財務狀況，一直以來均無任何計息借貸，故資本負債比率為零。而更難得的是，集團亦願意與股東分享成果，已定下不低於30%的派息比率目標。



致力發展業務 增長潛力優厚

根據招股書，九尊數字互娛上市集資用途包括：以精品遊戲為戰略重點，擴大手機遊戲的市場份額；加快多玩家手機遊戲市場的擴張；獲取開發精品手機遊戲的流行娛樂產權許可權，涵蓋動漫影視系列或電影中的角色；取得雜誌的許可權，擴大數字媒體內容的移動網絡經銷渠道，以及擴充運營及營銷團隊，以加強與經銷渠道的合作；與輔助手機遊戲開發商，尤其是具備創作藝術及設計能力的開發商或擁有成熟經銷網絡者，進行戰略性收購，或與其開展合作。



九尊數字互娛具備獨特的協同業務模式、豐富的產品組合，且致力以包括收購及獲取產權許可權等方式，加速發展遊戲業務，推動收益高速增長；同時有意擴充團隊，以加強與經銷渠道合作，推動持續增長。另外，集團財政健康，更已定下穩定的派息比率目標，值得多加留意。





Feb 28, 2020, 13:06 HKT/SGT

話題 Press release summary



部門 金融, Enterprise IT, 业务

http://www.acnnewswire.com

From the Asia Corporate News Network



Copyright © 2020 ACN Newswire. All rights reserved. A division of Asia Corporate News Network

