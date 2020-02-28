Friday, 28 February 2020, 12:55 HKT/SGT Share: 工銀國際首次覆蓋銀城生活 (1922.HK) 並給予「買入」評級 目標價2.47港元

香港, 2020年2月28日 - (亞太商訊) - 2月27日工銀國際發佈研究報告，首次覆蓋銀城生活服務(1922HK)，並給予「買入」評級，目標價2.47港元，較2月28日中午收市價存在32%的上浮空間。該行認為公司得益於其戰略規劃將保持快速增長，並預期從2018年到2021年，公司的收入複合年增長率達43.6%，淨利潤增長達49.4%(剔除2019年上市費用的影響)，較行業預期增長平均水平的38.6%為高；在管面積將在2021年較目前翻一番。



工銀國際指出，自1998年成立於南京以來，銀城生活已逐步從房地產開發商的附屬業務成長為一家向各類物業提供管理服務的獨立服務供應商。公司於2019年位列行業全國百強第34位。於2019年4月30日，公司業務已擴展至10個城市，在管面積約2,000萬平方米，預期到2021年末將超過4,000萬平方米。



物業管理服務收入2018-2021年的複合年增長率達47.5%

銀城生活的主要業務劃分為物業管理服務及社區增值服務。工銀國際預期，公司的物業管理服務收入2018-2021年的複合年增長率為47.5%。該行留意到，公司原有客戶續約率為100%(2019年4月30日)，其中一些住宅客戶的服務費續約價平均獲得20%的提升。2018年其客戶滿意度為88%，較行業平均水平高出20個百分點。



不同於很多其他物業服務提供商，非住宅物業服務為銀城生活帶來的收入貢獻連年增長，在2019年首4個月其佔比已提升至物業管理收入的40%。由於一些非住宅物業的准入門檻較高，公司憑藉其豐富的經驗將從中受益。銀城生活的兄弟公司在醫院、長租公寓、酒店、養老服務等領域的發展，均有可能成為公司的服務對象。



工銀國際指出，公司擁有很強的接管第三方項目並改善其盈利的能力。比如2016年公司接管了8個虧損項目，通過有力的改善措施，該8個項目在2018年已全部轉虧為盈。儘管接管新項目首2-3年的前期投入會影響毛利率，然而對於公司長期發展有利。該行預期公司毛利率將維持在15-16%的水平，而淨利潤率除去2019上市費用影響外，將保持在6-7%的水平。作為輕資產行業公司，銀城生活現金水平穩定，現金與短期債務比例超過1x，維持在健康水平。



工銀國際認為，公司在區域的領導地位、多元化的服務、選取優質項目並改善其盈利的能力等方面將繼續發揮優勢，促進其業務規模的壯大與發展。該行使用PE均值法，以60%折讓行業平均PE，得出目標價港幣2.47元，相當於2020和2021年預測PE分別為8.9倍及6.6倍，首予「買入」評級。







Feb 28, 2020, 12:55 HKT/SGT

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