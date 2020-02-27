Thursday, 27 February 2020, 19:30 HKT/SGT Share:

來源 AIM ImmunoTech Inc AIM ImmunoTech(AIM)與中國走出去網站攜手推動安普利近引入中國，對抗新型冠狀病毒肺炎

奧卡拉，佛羅里達州, 2020年2月27日 - (亞太商訊) - 專注於研發治療免疫疾病、病毒性疾病和多種癌症治療的免疫藥物公司AIM ImmunoTech(NYSE-American交易代碼: AIM，以下簡稱公司)今天宣布，公司已攜手中國走出去網站(CGA)， 共同促進AIM的實驗藥物安普利近(Ampligen)引入中華人民共和國，用作針對新型冠狀病毒肺炎(COVID-19)的預防或早發治療藥物。這種新型的SARS樣冠狀病毒流行病目前已有燎原之勢。



CGA是一家會員制的在線信息平台和線下諮詢公司，為涉及中國的雙向國際交易提供便利，與中國產業海外發展協會(CODA)有著密切的合作。中國產業海外發展協會直到最近才向中華人民共和國國家發展和改革委員會(NDRC)報告，後者又進而向國務院(中國內閣)報告。中國一直在努力遏制新型冠狀病毒肺炎的流行傳播，CGA也早已參與其中，貢獻自己的一份力量。除其他外，它還受委派協助國藥控股集團(一家國有製藥公司)在國外採購口罩、防護服和防護手套。



“AIM正在積極推動安普利近引入中國，以便為中國人民築起對抗致命的COVID-19病毒的第一道防線。AIM和CGA已經邁出了第一步，就將安普利近作為一種針對性的預防或早發療法特效藥引入中國，推動與中國政府的討論進程。AIM首席執行官Thomas K. Equels指出：“在2003年SARS爆發後的動物實驗中，與未接受治療的對照組動物100%的死亡率相比，使用安普利近的存活率達到了100%。在這些實驗中，安普利近分別在感染前和感染後不久施用於小鼠。公司認為，安普利近可以針對COVID-19提供類似的有效預防，因為這兩種冠狀病毒在冠狀病毒複製所必需的關鍵調控RNA序列中極為相似。 ”



基於10萬例向人體靜脈注射的臨床數據，安普利近具有良好的安全性，並且如果獲得中國當局批准，並且根據美國食品和藥物管理局(FDA)的規定，安普利近可作為用於國家緊急情況下的研究藥物獲准出口，可隨時在中國進行臨床試驗。

(請參閱https://aimimmuno.com/events-presentations/： Ampligen作為一種抗病毒藥劑”安全性，幻燈片7-15)。



中國走出去網站首席執行官Jesse TH Chang指出：“ 安普利近有望成為一種開創性的拯救生命的保護療法。這種藥物可能對醫生、護士、衛生保健專業人員、急救人員和病毒接觸者有用。如果缺乏更好的保護，我們醫療隊中被感染的專業人員可能會繼續倒在抗擊這種高傳染性病毒戰鬥的前線。如果安普利近像在SARS實驗中一樣，在臨床上針對COVID-19起作用，那麼諸如安普利近之類的保護性藥物(與口罩和手套不同)將從身體內部提供免疫保護。對於那些無意中接觸到病毒的人來說，它有望避免感染或者遏制疾病的發展。這種保護性療法也將成為一種重要的公共衛生工具，可以防止接觸者傳播疾病。我們很高興，也很榮幸能與AIM ImmunoTech公司合作，為了這項對中國人民意義重大的事業而共同努力。”



你可以在這裡找到AIM最新的股東變動信息，裡面詳細介紹了安普利近對新型肺炎的治療潛力：https://aimimmuno.irpass.com/AIM-ImmunoTech-Issues-Stockholder-Update-on-the-Potential-Role-of-Ampligen-for-Use-Against-the-Wuhan-Coronavirus-Epidemic



關於AIM ImmunoTech公司

AIM ImmunoTech公司是一家免疫製藥公司，專門從事治療免疫疾病、病毒性疾病和多種癌症的療法的研究和開發。 AIM的主打產品包括阿根廷批准的藥物rintatolimod(商品名安普利近®或Rintamod®)和FDA批准的藥物Alferon N Injection®。根據已發表的同行評審的臨床前研究和臨床試驗結果，AIM認為安普利近®可能具有廣譜抗病毒和抗癌特性。安普利近®的臨床試驗包括對腎癌、惡性黑色素瘤、結直腸癌、晚期復發性卵巢癌和三陰性轉移性乳腺癌患者的研究。這些和其他潛在用途需要額外的臨床試驗，確認支持監管批准和額外資金所需的安全性和有效性數據。 Rintatolimod是一種雙鏈RNA，開髮用於治療全球重要的削弱免疫系統的疾病和失調。



警告性聲明

本新聞稿中包含1995年《私人證券訴訟改革法》所指的前瞻性陳述，諸如“可能”、“將會”、“預期”、“計劃”、“預計”等詞語和類似的表達(以及其他提及未來事件或情況的詞語或表達) ，旨在標識前瞻性陳述。這些聲明涉及許多風險和不確定性。例如，需要進行大量的額外測試和試驗才能確定安普利近是否能有效治療人體內的武漢冠狀病毒，但不能保證能成功。本新聞稿中提及的描述和股東信涉及多項研究。不能保證未來的研究不會得出與參考研究報告不同的結論。此外新聞稿還與在中國的潛在活動有關。在中國等海外國家開展業務存在諸多風險，包括在執行知識產權方面的潛在困難。我們無法保證我們在國外的潛在業務不會受到這些風險的不利影響。關於公司與安普利近的合作活動，無法保證目前或計劃中的試驗是否會成功或產生有利的數據，而且試驗受到許多因素的影響，包括缺乏監管機構的批准、缺乏研究藥物或贊助其他試驗的機構的優先次序變動。此外，許多因素可能導致計劃的臨床試驗無法啟動，包括缺乏監管批准或缺乏研究藥物。即使這些臨床試驗得以啟動，我們也無法保證臨床研究會成功或產生任何有用的數據或需要額外的資金。本文中所載的任何前瞻性陳述僅在本報告之日起生效。公司不承諾更新任何前瞻性聲明，以反映在此日期之後發生的事件或情況。本文稿並不會參考本網站所載的資料，只供參考之用。



聯繫人:

Crescendo Communications, LLC

電子郵件: aim@crescendo-ir.com



AIM ImmunoTech Inc

電子郵件: IR@aimimmuno.com



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