國茂控股(08428.HK)攜手餐飲龍頭上海順風 趁低可吸納

香港, 2020年2月27日 - (亞太商訊) - 最近受疫情影響,股市像過山車一樣波幅,不少股民在這種不確定性因素籠罩下認不清哪檔股票是可進貨的。然而,最近筆者留意到一家不為人所知的企業--國茂控股(08428.HK)。



國茂控股,一家在香港創業板上市的餐飲集團,主要在香港供應火鍋餐飲的連鎖火鍋專門店。其品牌最為人熟悉的,莫過於「小肥牛」,包括「小肥牛火鍋活魚專門店」、「小肥牛蒸汽石鍋火鍋專門店」、「小肥牛太子會」及以「蒲頭島」、「洪鼎火鍋」等命名的品牌。



根據資訊披露,上海順風餐飲集團股份有限公司擬委任國茂為其國內目標餐廳提供經營管理服務,包括選址、設計、建設及裝修指導等,當中也包括了開發新菜品及新飲品。這對於一家以香港為基地的餐飲業者來說,無疑是一種新的挑戰與機遇,雙方能發揮協同效應時,也是國茂從目前困局走向一條光明道路之時。而國茂控股或被承諾將獲得不少於15家該品牌餐廳的管理運營權。



國茂作為香港本土火鍋連鎖品牌“小肥牛”母公司,最早可追溯至2004年,當時以“小肥牛骨煲大王”為品牌,成立香港第一家火鍋店。其後,公司一直拓展業務,擴充其商業網絡,並主要以“小肥牛”為品牌,先後在香港各區開設9家連鎖店。公司以“創新求變、以客為先、以人為本”的核心理念,並主要著重在創新方式上為客戶提供優質舒適的餐飲服務及體驗。



隨著市場的競爭及租金成本的上升,除了集團式經營的餐飲企業能維持穩定的收入外,的確也令不少餐飲企業者難以持續經營。為了維持集團的競爭優勢及提升其在火鍋市場的地位,作為上市公司的國茂也因應這種情況做出了一些變革及業務上的調整,包括為了滿足不斷變化的客戶需求並吸引更廣泛的客戶群,通過引入新品牌及新用餐體驗,通過改變的形象,策略性地改造集團的火鍋餐飲概念,同時翻新店鋪,引入新品牌等。



眾所周知,因香港自2019年6月至今,先後經歷了社會動盪、新冠疫情,致使消費者情緒漸弱等不良影響,餐飲零售等線下門店實體行業幾乎無一倖免,遭受重創。據統計,香港單餐飲業營業額同比下跌超7成,截至1月底,已逾400家食肆宣佈結業。然在此情境下,國茂控股仍能宣佈與順風攜手合作,可見其對自身能力及未來充滿信心。



據瞭解,2018年中國內地餐飲業收入超人民幣4萬億,占社零比重11.2%,僅用3年時間就由3萬億進入4萬億的時代;同時,中國餐飲業市場歷來高度分散,行業集中度指數CR5不超過1%,准入門檻低、勞動密集型規模效應不明顯及各地區間餐飲口味差異,導致餐飲行業地域化特徵越發明顯,面臨更加激烈的競爭和淘汰,但因其滿足人民日常基本需求特徵,呈現出“欣欣向榮、百舸爭流”的局面。



從目前整個行業的發展情況來看,國內餐飲行業競爭激烈,尤其是近幾年,中國餐飲業穩定快速增長,年增長幅度維持在10%以上的水準。越來越多的餐飲企業從菜品、品牌、行銷、門店運營、存銷管理等各個方面進行了全維度的升級以求在越來越白熱化的競爭環境中站穩腳跟。同時,隨著消費者對餐飲需求的多元化、90後等網生代年輕群體逐步成為主力消費群體,餐飲行業的業態劃分越來越細緻化。例如近年來持續聚集這投資熱點的“互聯網+”風口,正持續推動著餐飲資料化、O2O等新業態的迅速發展,從而創造出更多的消費場景和更高的消費頻次,也把消費者和餐飲企業雙方帶到了更加親近的消費服務關係裡來。因此在新零售模式逐漸崛起的大背景下,餐飲企業平台化的功能逐漸突顯,未來一家企業除了繼續為客人提供優質的餐飲服務之外,還將承載著地方經濟發展、文化交流等一系列新的使命,成為一個地區和另外第一個地區之間非常重要的連接溝通橋樑。因此,如“順風”以及“國茂”兩家分別擁有著豐富的當地語系化資源和國際化運營經驗的老牌餐飲企業或能在次基礎上通過“強強聯手”和“優勢互補”的合作,一起迎來新一輪的“爆發”增長機遇。



作為上海餐飲龍頭的順風股份,據瞭解一直以來經營狀況良好,就2019年業績來看營業額已達到人民幣16億元。今年受疫情的影響營業不到一個月收入已達人民幣1.5億元。其中外賣收入大約人民幣6,500萬元。從這些業績趨勢來看,不難預測順風的利潤增長勢頭猛進。



這次順風攜手國茂並帶領公司進入中國市場起著重要作用,國茂將把15年的國際化經營經驗帶給順風,而順風也提供了一個龐大的平台給國茂,可以說是相互彌補了不足、強強聯手。憑藉順風這個獨特的品牌及良好的經營業績,也給國茂帶來了龐大業務量,有助國茂未來的盈利增長,使香港這個崛起的餐飲品牌得以持續發展,也為順風未來進軍國際餐飲市場起到了鋪墊作用。



筆者認為,投資者更樂意看到企業能在艱難的環境下走出困局,此次國茂控股在一個非常恰當的時機與順風合作,使他們能看到企業新的增長動力以及潛在的未來為他們帶來持續的回報的機會。- 銳穀







