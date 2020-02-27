Wednesday, 26 February 2020, 20:45 HKT/SGT Share:

來源 香港董事學會 「讓社會經濟恢復動力」 香港董事學會就今日發表的預算案作出回應

香港, 2020年2月26日 - (亞太商訊) - 香港董事學會認爲，今日發表的預算案，用意「撐企業、保就業、振經濟」，無可厚非。不過，自去年下半年以來接連推出的支援企業措施，尚未能照顧某些行業，前綫打工仔亦未必直接受惠。「紓民困」方面，每名成年人派一萬元，回應社會訴求，算是亮點。越早發放，市民越快得益。其它措施，已然老調，力度或有不足，尤其基層家庭，仍需更多支援。



逆周期措施，讓社會經濟恢復動力

預算案演詞指出，因應嚴峻的經濟環境，政府會採取擴張性的財政姿態，善用財政儲備，推出逆周期措施。由此，下年度預算將出現歷來最高的赤字，達一千三百九十一億元，而未來五年仍預測赤字。



司長也提到，赤字的相當部分，乃一次性紓困措施所致，剔除這部分數目，下年度赤字預測為五百九十億元，相等於本地生產總值的百份之二。



財政司司長態度樂觀，認爲香港經濟基調穩固，核心競爭力不會受動搖。預期疫情過後，經濟定能復蘇。



去年下半年的社會運動以及年初以來的冠狀病毒疫情，對經濟造成極大打擊，百業艱難，市民生計大受影響，影響程度較2003年沙士時嚴重。適當時候動用儲備，恢復社會動力，我們支持。我們相信，按目前財政儲備的水平，可予支撐。關鍵是往後能否如司長所言，保住產業競爭力，創造經濟價值。這方面，需要有效的產業政策。



疫情肆虐，不忘財務匯報工作

金融市場仍是香港經濟支柱。財政司司長指出，政府會繼續做好促進者和監管者角色，在鞏固優勢及發展金融市場的同時，確保監管框架與時並進、有效管控系統性風險，保障投資者。



完善監管其中一個重要目的，是令市場平穩有序地運作。



冠狀病毒疫情，影響部分上市公司的業績披露。對不少上市公司董事而言，是個難題。2月4日，證券及期貨事務監察委員會（證監會）與香港聯合交易所有限公司（聯交所）發表一份題爲《有關在嚴重新型傳染性病原體呼吸系統病的旅遊限制下刊發業績公告》的聯合聲明。董事學會隨即與證監會、聯交所及財務匯報局的團隊進行聯席電話會議，深入討論相關事宜。



是次《聯合聲明》的主要目的，是要維持香港金融市場有秩序及持續運作。監管機構認爲，一刀切延後業績公佈會嚴重打擊香港市場整體的信任度，產生深遠的負面影響。對此，我們認同。



按照該份《聯合聲明》，上市公司的董事會可能要在核數師未能展開工作之前便發放財務信息。這情形下，更突顯董事明瞭自身職責，以誠懇態度履職的重要性。上市公司獨董的企業管治功能重大，不是橡皮圖章。我們認爲，上市公司應該提高獨董袍金，但同時要求獨董在上任前已取得一定的董事職能專業培訓，而上任後也應孜孜不倦，持續進修。



危機應變，策略調整

延綿半年的社會運動衝擊，突如其來的病毒入侵，不論商業企業、非牟利組織、公營機構甚至政府部門，都可能需要重新審視應對突發事故的能力和方案計劃。經營環境惡化，原有業務策略也不得不作調整。



危中屢有機會。我們建議，各類機構組織的董事、理事、管理層，以風險管理與策略制定相結合的視角，快速應對，危中尋機。香港董事學提供公開或定制課程，傳授這方面的知識和經驗。



拯救企業，挽回職位

經濟進入寒冬，儘管推出各項撐企業的措施，仍難免出現結業潮。企業倒閉，嚴重影響勞工市場，進而影響民生，威脅社會安定。拯救經營困難的企業，免其破產倒閉，其實就是挽回可能失去的職位。香港需要一個能讓公司董事有充裕空間試圖重組業務的機制。企業拯救立法，拖拉了許多年未見成果。期待政府儘快推進相關工作。



長遠規劃，增土地供應

司長提到，將於今年第二季公佈重新評估的土地需求預測，當中引入土地儲備概念，將作爲政府日後覓地造地的藍本。市民當拭目以待。至於「明日大嶼」願景，不少市民大衆抱有憂慮，學會對此表示理解，但我們認爲建議能為香港未來數十年的擴展建設打下基礎，值得認真探討。我們維持看法。



全球最低稅率規則，影響香港稅務競爭力

司長在今日的演詞結尾階段，提到國際稅務新發展，有制定「全球最低稅率規則」的勢頭。若然成事，必削弱跨國公司在港落戶的吸引力，影響香港的營商環境。為制訂應對措施，司長打算邀請學者、專家及商界人士提出建議。



强化「稅務政策小組」職能、全面檢討稅制等倡議，已有多時。而按稅務考量規劃企業策略，也是董事會釐定企業業務策略的一環。司長理應考慮董事界別的意見。



促進經濟，改善民生

財政司司長指出，預算赤字的主要原因，是政府收入未能追上經常開支的急劇增加。



我們同意司長所言，過去數年有不少為提升公共服務而「追落後」的開支增加，刻下需要整固開支，把資源用好。



更重要的，是促進經濟發展，增加社會資源。學會一直認爲，經濟持續增長是尋找資源以解決房屋、貧窮、老年社會和環境等民生問題的最可倚仗的夥伴。經濟持續增長，各階層市民當可共享繁榮。



亂局不平，難言發展

近年社會氣氛不佳，分化日趨嚴重。若社會不安寧，更好的政策也會夭折泡湯，大家只會更難走出困局。正如司長所言，縱使香港仍是充滿生機的土壤，還看如何耕耘，如何灌溉。



香港董事學會簡介

香港董事學會為香港代表專業董事的首要組織，其宗旨是促進所有公司的持久成就； 爲達成使命，學會致力提倡優秀企業管治與厘訂相關標準，以及協助董事的專業發展。 學會爲非分配利潤組織，成員是上市及非上市公司的董事，致力爲董事提供教育項目 及資訊服務，並代表董事發表具影響性的意見。學會具備國際視野及多元文化環境， 以兩文三語執行會務。網址 http://www.hkiod.com.



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Feb 26, 2020, 20:45 HKT/SGT

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