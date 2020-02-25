Tuesday, 25 February 2020, 13:23 HKT/SGT Share: 遠大醫藥發盈喜 業績增長持續爆發

香港, 2020年2月25日 - (亞太商訊) - 2019年複雜多變的國內外形勢讓中國經濟持續承壓，加之資本寒冬的如期而至使企業的經營與發展備受挑戰。近日，集藥品和高端醫療器械為一體的遠大醫藥發佈盈喜公告，公告稱預期2019年業績表現中公司擁有人應占綜合淨利潤增長將達到不低於50%的增幅，至少10.58億港幣，可謂給2019年交上了一份不錯的“答卷”，也讓市場對遠大醫藥2019年業績有了不小的期待。







從遠大醫藥的公告來看，本次業績增長主要來源於創新和壁壘藥的發展，其中具競爭力和高毛利率產品的銷售收入較2018年同期取得顯著增長。此外，公司在2018年下半年收購的聯營公司上海旭東海普藥業有限公司亦對盈利做出了較大貢獻，證明遠大醫藥的兼併收購戰略取得了實質性的效果。



回顧過往 遠大醫藥業績增長持續爆發

從過往五年的歷史資料來看，遠大醫藥經營及盈利狀況穩步上升。近五年的營業收入複合增長率為13.80%，而淨利潤表現更加優異，近五年複合增長率達29.16%。



根據盈喜公告，2019年遠大醫藥增長勢頭維持強勁，全年淨利潤增長不低於50%，淨利潤至少將達到港幣10.58億元，近六年的淨利潤複合增長率將進一步大幅提升，超過32.42%。



堅持創新壁壘產品發展戰略 實力強勁

遠大醫藥擁有創新壁壘產品（含高端醫療器械）、品牌藥、原料製劑一體化及健康產品四大業務結構，其中，創新壁壘產品中的高毛利產品一直都是公司業績的主要增長點。從收入結構來看，2018年，遠大醫藥眼科核心非處方滴眼液藥“瑞珠”的收益約為人民幣1.16億元，同比增幅達約62.5%；呼吸板塊核心產品“切諾”收益約人民幣7.07億元，同比增長54.1%；心腦血管領域的核心產品“立舒安”、“諾複康”及“裡安吉”的收益合共人民幣6.46億元，較2017年增加了48.7%。而從遠大醫藥近日公佈的盈喜公告來看，2019年公司業績的增長引擎主要還是創新和壁壘藥。由此可見，遠大醫藥延續了過往的創新和壁壘藥發展戰略，目前收穫頗豐，也為業績增長帶來了持續的動力。



此外，2018年8月，遠大醫藥成功收購了旭東海普55%股份，這是遠大醫藥在創新壁壘產品發展戰略中的重要一環。這一收購的完成，無疑是提高了公司在心腦血管產品方面的競爭實力和盈利能力。



重磅國際頂尖產品待發力 看好遠大醫藥長線增長

據梳理遠大醫藥近幾年的合作專案，遠大醫藥一直堅持自主研發與國際創新佈局雙輪驅動戰略，與多家世界一流公司和科研院所達成戰略性合作，在心腦血管、癌症以及呼吸系統領域儲備了多項國際頂尖產品。僅2019年一年就與多家世界頂級創新藥公司達成6項戰略性合作和1項產品落地。



在高端醫療器械板塊，來自德國凱德諾的Restore藥物塗層球囊已於2019年年底上市，預期國內市場規模超過百億，另外兩款產品預計將於2020年和2021年陸續獲批上市；遠大醫藥還與加拿大Conavi簽署戰略協定，獲得旗下“FORESIGHT ICE”及“NOVASIGHT Hybrid”系列產品在中國大陸、香港、澳門及臺灣等地區的20年獨家代理權。



在攻克癌症的免疫療法及精准治療領域，遠大醫藥先後拿下澳洲Sirtex用於肝癌晚期治療的釔-90樹脂微球以及美國上市公司Oncosec的全球首創腫瘤免疫療法產品TAVO在中國及38個亞洲地區的獨家商業化權利，其中，釔-90樹脂微球預期將為遠大醫藥進產生不少於20億人民幣的收入，而TAVO的市場規模預期近萬億人民幣。



急救領域方面，遠大醫藥獲得了治療膿毒症的全球創新產品，全球市場規模超千億元。



作為國內最大的眼科生產企業之一，遠大醫藥在眼科領域也持續加碼，2020年與全福生技達成產品合作，為公司眼科板塊引進了全球創新產品的乾眼症產品。



呼吸板塊方面，2019年，遠大醫藥不僅與澳洲格里菲斯大學糖組學研究所共同研發出針對副流感病毒的全球創新藥，並拿下印度Glenmark旗下複方鼻噴霧劑Ryaltris在中國區域內為期20年的獨家銷售權。



遠大醫藥在歐美市場等發達地區的“國際化”佈局中頻頻發力，多項國際頂尖高創新壁壘產品的儲備，不僅為公司的國際創新佈局積累了充足經驗，也為公司業績取得突破性進展蓄足動力，與此同時公司的研發實力也將進一步獲得提升。



未來，競爭激烈的醫藥行業，創新高壁壘藥才是藥企持續增長的引擎動力。並且隨著技術的發展，對醫療水準的要求也在不斷增長，只有不斷創新，才能在眾多的醫療企業中脫穎而出。而遠大醫藥憑藉其優秀的團隊，察覺市場需求的變化，不斷研發和獲取多樣的優質創新藥與高端醫療器械，堅持創新與壁壘藥發展戰略，不斷鞏固細分領域的龍頭地位，持續改善公司的盈利結構，未來發展潛力值得期待。











Feb 25, 2020, 13:23 HKT/SGT

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