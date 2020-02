Tuesday, 25 February 2020, 11:52 HKT/SGT Share: 內房需求穩 趁機吸納銀城國際

香港, 2020年2月25日 - (亞太商訊) - 全球疫情發展把美股震散,道指收報27,960點,跌1,031點或3.56%,創兩年來最大單日跌幅,且抵消今年全部升幅,累計更倒跌2.02%。標指收報3,225點,跌111點或3.35%;納指收報9,221點,跌355點或3.71%。不過,港股今天開市並未受到太大影響,因大陸內地疫情已有所改善,且執行紀律相對較其他地區為佳,市場目前仍普遍看好中國整體經濟可望於今年第二季度內有所反彈,下半年更可大幅改善。基於良好的前景判斷,不少大行仍看好內房需求。



人民幣資產回穩,有利房地產價值回升,最近香港英資公司怡和通過旗下的香港置地及其財團斥巨資310.5億元(人民幣,下同),投得上海徐匯濱江西岸金融港地皮,成交價刷新了上海市土地交易紀錄,成為上海新「地王」。從這事可見外資對中國房地產市場的未來發展仍抱樂觀態度。事實上,按現時的市況來看,中國核心經濟圈的經濟發展仍具有較大的保障性,而長三角地區的房地產市場一向穩健,可以多加留意區內的主要房地產開發商。



工銀國際看好銀城國際籲「買入」

近日,工銀國際發佈研究報告,首次覆蓋長三角地區的領先房地產企業 - 銀城國際(1902),並給予「買入」評級,目標價2.97港元,相對於2020年預測NAV折讓70%,意味著2020和2021年預測P/E分別為4.9X和3.0X。



銀城國際總部位於南京,是中國專注於在長三角地區為全齡客戶開發優質住宅物業的房地産開發商,在南京市早已享負盛名,而近年亦把業務大力擴展至長三角地區的其他具發展潛力的城市。截至2019年6月30日,公司在9個城市擁有34個項目,總建築面積達400萬平方米,分別位於南京(佔37.2%)、無錫(佔18.3%)、鎮江(佔10.8%)、馬鞍山(佔18.1%)及其他城市(蘇州,杭州,徐州,台州和合肥,合共佔15.6%)。而2019年全年,銀城國際連同合營企業及聯營公司錄得的總合約銷售額約為198.2億元,較2018年同比大幅上漲107.7%,總合約建築面積約為1,129,071平方米,較2018年同期增長125.1%,平均合約售價約為每平方米17,555元。從以上土儲面積及2019年的合同銷售所涉及的總合約建築面積來看,銀城國際在手的項目的總建築面積相信應可支持未來兩年的可持續增長發展。因此,公司應不急於補充土儲,可以更有利地看準時機,擇優質地塊支持未來更長期的穩定發展。



工銀國際研報亦指出,基於銀城國際專注於長三角地區經濟發達且可支配收入較高的富裕城市,此策略使公司可憑藉富裕城市經濟的強勁發展而快速增長,且充分享受到富裕城市中購房者的充足購買力。工銀國際預期該類城市將繼續受益於促進當地經濟發展的支持性政策和人才引進政策。換言之,銀城國際旗下在區內的項目的的抗逆力及盈利能力均較強。



該行亦認為,銀城國際與當地或有經驗的開發商合作開發項目的策略,尤其在進軍新城市時,將可助力公司以較低的運營風險及財務風險實現快速增長。同時,公司經過之前幾年的投資期,於2018年開始已步入了合同銷售的快速增長期,現在許多項目已進入預售期中,料未來兩年公司將延續此趨勢,並預期從2018年到2021年,公司收入的複合年增長率將達49.0%,核心淨利潤增長達74.0%,合約銷售額增長達47.9%。





